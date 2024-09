Wollt Ihr Euer Gehirn trainieren? Impulse - Brain Training Games ist ein guter Anfang fürs Gehirnjogging. Das Ego-Horrorspiel Maid of Sker gibt's jetzt auch fürs Smartphone, während Lorelingo Euch dabei hilft, bessere Geschichten zu schreiben. starryai ist ein KI-Grafikgenerator, der auf Eurem Handy großartige Bilder erzeugt, wenn Euch die kreative Kraft ausgeht. Und zu guter Letzt können Android-Nutzer:innen mit Black Screen, einer App, die den Bildschirm des Geräts automatisch ausschaltet, etwas Saft auf dem Handy sparen.

Alle hier aufgeführten Apps wurden von unseren Redakteuren:innen sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie frei von teuren Mikrotransaktionen und nerviger Werbung sind. Wenn Ihr lieber komplett kostenlose Apps und Spiele genießen wollt, schaut doch mal in unseren Artikel "Kostenlose Apps der Woche", der zweimal pro Woche erscheint.

Maid of Sker (Android & iOS)

Seid Ihr bereit, Euch zu Tode zu gruseln? Dann solltet Ihr Euch Maid of Sker ansehen. Es ist ein First-Person-Survival-Horrorspiel, das von walisischer Folklore inspiriert ist und in einem wirklich düsteren Ton beginnt. Während es vor ein paar Jahren auf Konsolen und dem PC erschien, ist es jetzt endlich auch auf Eurem Smartphone verfügbar. Das zeigt, wie weit die Rechenleistung von Smartphones fortgeschritten ist, so dass sie in der Lage sind, Titel in Konsolenqualität wiederzugeben!

Ihr sitzt in einem abgelegenen Hotel fest, das eine Geschichte hat, die die meisten Menschen lieber vermeiden würden. Ihr müsst eine Stealth-Taktik anwenden, da Eure Feinde durch Geräusche alarmiert werden. Wie es sich für ein gelungenes Spiel gehört, gibt's natürlich auch jede Menge smarte Rätsel zu lösen.

Zocken auf dem Touchscreen ist gerade bei schnellen Spielen schwierig. Wir empfehlen Euch daher, ein Gamepad zu verwenden. Denn andernfalls kann es passieren, dass Ihr öfter an bestimmten Stellen feststeckt, als Euch lieb ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99€ für das komplette Spiel) / Konto erforderlich: Nein

Wenn es einen großen Kritikpunkt an Maid of Sker gibt, dann ist es die Grafik. Kurz gesagt: Sie unterscheidet sich doch deutlich von der Konsolenversion. Ich nehme an, das liegt daran, wie gut die Entwickler sie optimiert haben. Resident Evil Village sah auf dem Handy gar nicht so schlecht aus, aber bei dieser Portierung gibt es einen deutlichen Unterschied. Hoffentlich wird es ein zukünftiges Update geben, das höher aufgelöste Texturen bietet, um das ganze Erlebnis noch realistischer und gruseliger zu machen.

Ladet Maid of Sker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Impulse - Gehirntraining (Android & iOS)

Mein Gehirn scharf zu halten, ist etwas, das ich immer tun möchte, solange ich lebe. Ich erinnere mich, dass ich in den frühen Tagen des Nintendo DS (ja, so alt bin ich!) unzählige Stunden mit dem Spiel Brain Age verbracht habe. Das war ein ziemlich interessantes Spiel, bei dem die Verwendung des Stylus mit Sprachbefehlen kombiniert wurde. Impulse ist ein solches Spiel, das darauf abzielt, Euren Verstand jeden Tag aufs Neue zu schärfen, indem es unzählige Rätsel anbietet, die Ihr nach Euren Vorlieben lösen könnt.

Um meinen IQ zu testen und gleichzeitig mein Gedächtnis auf Trab zu halten, wurde mir eine Reihe von Rätseln vorgelegt. Diese reichen vom Finden passender Objekte über das Erkennen der richtigen Zahlenreihenfolge bis hin zum Merken der Positionen von Spielsteinen. Wenn Ihr die Rätsel innerhalb der vorgegebenen Zeit löst, bekommt Ihr natürlich eine höhere Punktzahl. Am Ende erhaltet Ihr eine Zusammenfassung Eurer Punktzahl und wisst, wo Ihr im Vergleich zu anderen Spielern desselben Schwierigkeitsgrads steht.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (6,99€ - 49,99€) / Konto erforderlich: Nein

Bringt Eure grauen Zellen mit diesem Handy-Spiel in Schwung. / © nextpit

Die Rätsel, die hier angeboten werden, sind unterschiedlich intensiv – und vielfältig. Es sieht nicht so aus, als würde es schnell langweilig werden, da es eine große Auswahl an Spielen gibt. Mir gefällt, dass bei jedem Rätsel angegeben wird, welcher Bereich Eurer kognitiven Fähigkeiten jeweils trainiert wird. Vor dem Start gibt's dazu jeweils noch ein kurzes Tutorial. Ihr könnt auch ohne Abonnement spielen, aber die Anzahl der Spiele ist dann begrenzt und es wird Werbung eingeblendet, die aber nicht übermäßig aufdringlich oder störend ist.

Ladet Impulse - Gehirntraining aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Lorelingo - Besser schreiben (Android & iOS)

Wenn es eine bestimmte Regel über das Schreiben gibt, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe, dann ist es diese: Höre niemals auf zu schreiben. Schreiben ist wie Sport, ob Ihr wollt oder nicht, Ihr solltet regelmäßig schreiben. Es ist egal, ob das, was Ihr schreibt, Mist ist oder nicht, aber das Wichtigste ist, dass Ihr schreibt. Es wird Tage geben, an denen Ihr sehr produktiv seid, und andere, an denen Ihr nur einen einzigen Absatz schreiben könnt, das ist egal. Lorelingo fordert Euch heraus, Euch ein wöchentliches Ziel für die Anzahl der Wörter zu setzen, die Ihr schreibt, damit Ihr Euch daran halten könnt.

Dabei hilft Euch Euer In-App-Schreibpartner Lore bei Schreibblockaden. So könnt Ihr auch Missverständnisse oder Ideen mit Vorschlägen anreichern lassen, aber letztendlich ist es Euer gutes Recht, diese Vorschläge zu nutzen oder nicht. Immer wenn Ihr eine Mindestanzahl von Wörtern schreibt, gibt es Korrekturen und Feedback, wenn nötig. Bei so vielen Schreibgenres, aus denen Ihr wählen könnt, ist Lorelingo ideal, um Euch den Einstieg zu erleichtern und Euch auf dem richtigen Weg zu halten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (8,99€ - 17,99€) / Konto erforderlich: Ja

Hier ist eine App, die Euch auf Eurer Reise zum kreativen Schreiben helfen könnte. / © nextpit

Mir gefällt, dass Ihr zu Beginn der App auswählen könnt, welche Sprache Ihr sprecht und in welcher Sprache Ihr schreiben wollt. Außerdem könnt Ihr angeben, wie gut Ihr die jeweilige Sprache beherrscht, damit die App entsprechende Lösungen anbieten kann. Wir stoßen auf den Beginn Eurer kreativen Schreibreise an und wünschen Euch, dass sie mit einem viel gelesenen Werk endet!

Ladet Lorelingo - Write Better aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

starryai - AI Art Generator (Android & iOS)

KI-Kunst zu generieren ist heutzutage der letzte Schrei. Denn was früher mit traditionellen Medien viel Zeit in Anspruch nahm, erfordert heute nur noch Sekunden – und die richtigen Anweisungen. starryai hat eine sehr leicht verständliche Benutzeroberfläche. Es gibt zahlreiche Stile zur Auswahl, die Euch stundenlang fesseln dürften, wenn Ihr ein kreativer Mensch seid.

Um Kunstwerke zu erstellen, müsst Ihr die App-Währung Lumens verwenden. Ich habe die Aufforderung "Mario springt auf einen Goomba" ausprobiert und Ihr könnt Euch das Ergebnis ansehen. Mario ist da, aber es ist kein Goomba in Sicht. Stattdessen seht Ihr überall im Hintergrund diese Power-Up-Pilze.

Einige Nutzer:innen haben sich in der Vergangenheit über die Anständigkeit der dort gezeigten Kunstwerke beschwert. Warum? Anders als bei ähnlichen Apps gibt es keine Beschränkungen bei den Prompts – beziehungsweise gab es. Aktuell lässt sich nicht einmal mehr ein Bild von jemandem in Badekleidung generieren, nur um ein Beispiel zu nennen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (4,99€ - 89,99€) / Konto erforderlich: Ja

Sind Euch die kreativen Säfte ausgegangen? Warum überlasst Ihr nicht starryai das "Denken" für Euch? / © nextpit

Wenn Ihr das Beste aus starryai herausholen wollt, könnt Ihr natürlich auch ein Profi-Abo abschließen. Mit einem Pro-Abonnement erhaltet Ihr unbegrenzte Bildgenerationen. Über 1.000 schnelle Generationen pro Woche, unbegrenzte 4-fache und 8-fache Hochskalierung und – was für viele sehr wichtig ist – keine Werbung. Es kommt wirklich darauf an, wie oft Ihr die KI-Bilderzeugung in Eurem Alltag nutzt. Für diejenigen, die es kaum nutzen, ist die kostenlose Version gut genug.

Ansonsten ist starryai ein solider KI-Generator, den man auf jedem Handy haben sollte. Solltet Ihr mal sofort ein bestimmtes Bild brauchen: Peng – und die App hat den Tag gerettet.

Ladet starryai - AI Art Generator aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Schwarzer Bildschirm: Video-Bildschirm aus (Android)

Ein neues Smartphone zu nutzen ist einfach ein gutes Gefühl. Das "Hoch", das Ihr mit einem nagelneuen Gerät erlebt, bedeutet, dass Ihr eine anständige Kamera und, was noch wichtiger ist, eine famose Akkulaufzeit habt. Natürlich geht das mit der Zeit bergab, wenn die Akkukapazität sinkt. Wie wäre es, wenn Ihr die Akkulaufzeit noch weiter verlängern und den Akku schonen könntet? Hier kommt Black Screen ins Spiel.

Der Name selbst ist selbsterklärend. Mit der App könnt Ihr Euer Android-Handy in eine personalisierten Lockscreen schicken, mit Anpassungen vom Schloss-Icon bis zu Uhrzeit und Datum. Die Benutzung der App ist ganz einfach. Konfiguriert das Aussehen nach Euren Wünschen und tippt auf die Schaltfläche "Start", um es den Lockscreen zu aktivieren. Wenn Ihr ihn wieder deaktivieren möchtet, tippt einfach auf "Stop".

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99€ - 19,99€) / Konto erforderlich: Nein

Schont Euren Akku, indem Ihr Euren Bildschirm komplett schwarz werden lasst. / © nextpit

Was ich am nützlichsten fand (obwohl ich mich frage, ob das ein Placebo-Effekt ist), ist das Kontrollkästchen zum Aktivieren des OLED-Einbrennschutzes. Die nützlichsten Funktionen befinden sich jedoch hinter einer Bezahlschranke, darunter ein werbefreies Erlebnis, Prio-Support und Premium-Funktionen wie Mediensteuerung und Notifications.

Ladet Black Screen: video screen off aus dem Google Play Store herunter.

Das war's für heute, Leute! Wir sind am Ende der Top 5 Apps der Woche angelangt. Wir werden unsere Suche für die Ausgabe der nächsten Woche fortsetzen. Dann findet Ihr hier eine weitere Liste mit den fünf besten Apps und Spielen. Und wenn Ihr tolle Tipps für die nextpit-Community habt, dann: Her damit! :)