Top 5 Apps der Woche: Oster-Ausgabe mit Handyspielen und Reise-App

Willkommen in der Oster-Ausgabe unserer Top 5 Apps der Woche, in der wir alles daran setzen, Euch spannende Osterfeiertage zu bescheren, mit vier spannenden Gaming-Tipps – von einer Minecraft-Alternative bis zum Click-and-Play-Adventure im 8-Bit-Stil. Außerdem dabei: GetYourGuide! Vermutlich eine der innovativsten Arten, zu verreisen. Stürzen wir uns also rein in die Top-Apps der Woche für Android und iOS.

Ihr schlüpft in die Rolle von Raji. Die muss nicht nur ihren kleinen Bruder retten und Dämonenfürst Mahabalasura aufhalten, sondern gleich auch noch eine ganze Dämoneninvasion verhindern. Wenn schon, denn schon! Die musikalische Untermalung zieht Euch von Anfang an rein in diese hinduistische Welt, in der es nun an Euch liegt, ebenjene Welt zu retten.

In bester Action-Adventure-Manier kraxelt Ihr durch Höhlen, bekämpft Dämonen, denn immerhin wurdet Ihr für diesen Kampf von Dämonen ausgewählt. Ein Tutorial führt Euch in die Spielmechanismen ein und man findet sich dadurch flott im Spiel zurecht. Wer mag, entscheidet sich statt für den Kampagnen- lieber für den Story-Modus: Dort sind die Kämpfe einfach und Ihr könnt Euch mehr auf die Geschichte konzentrieren.

Lasst uns zum Start zusammen mit Casi in die indische Mythologiie eintauchen mit einem Spiel, dass jetzt exklusiv für Netflix-Kund:innen auch für Android und iOS verfügbar ist. "Raji: An Ancient Epic" ist ein Action-Adventure, das von Nodding Heads Games in Indien entwickelt wurde und 2020 zunächst exklusiv für die Nintendo Switch, in der Folge aber auch für weitere Plattformen erschien.

Wenn Ihr wissen wollt, welche Apps es vergangene Woche in unsere Auswahl geschafft haben, findet Ihr hier die vorherige Ausgabe der Top 5 Apps der Woche . Jetzt aber los, und rein in den Ostersonntag mit fünf App-Tipps, diese Woche von fünf verschiedenen Mitgliedern der NextPit-Redaktion!

Übrigens: Anders als die Tools und Games in unserem Artikel zu den " Gratis-Apps der Woche ", der zweimal pro Woche erscheint, haben wir hier alle Apps selbst heruntergeladen und einzeln getestet. Nur so können wir sicherstellen, dass sie frei von unangemessenen In-App-Käufen oder Datenschutzrisiken ist.

Wir kennen sie doch alle, die Jurassic Park Filme – und Thomas ist offensichtlich ein ganz großer Fan. Wenn Ihr wie er in die epische Welt der Dinosaurier eintauchen wollt, dann habt Ihr mit der App “Jurassic World Alive” die Chance, Euren Hunger nach genau diesem Abenteuer zu stillen. In Jurassic World Alive könnt Ihr verschiedene Dinosaurier sammeln, verbessern und in Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Um gut gerüstet für das Abenteuer zu sein, bekommt Ihr täglich kleine Belohnungen für das Einloggen.

Jetzt, wo der Frühling begonnen hat und es endlich wärmer wird, habt Ihr einen Grund mehr das Haus zu verlassen und auf Dinosaurier-Jagd zu gehen. Um das Spiel noch realistischer zu gestalten, könnt Ihr den AR-Modus aktivieren. Der soziale Aspekt kommt bei der App auch nicht zu kurz. Ihr könnt Euch einem Bündnis, bestehend aus weiteren Spielern anschließen, oder Euch mit Euren Freunden in Kämpfen messen. Außerdem könnt Ihr Eure treuen Gefährten in diverse Orte absetzen, um diese für Euch zu beanspruchen.

In der App habt Ihr die Möglichkeit, mit finanziellen Mitteln Euren Fortschritt zu steigern. Allerdings ist das kein Muss, denn mit etwas Geduld kommt Ihr auch ohne zusätzliche Investitionen an Eure Ziele. Also worauf wartet Ihr noch!? Auf ins Getümmel!

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Ja

Dinos und asphaltierte Straßen sind eine ungewöhnliche Kombination, die aber riesig Spaß macht. / © NextPit

Jurassic World Alive aus dem Google Play Store und Apple App Store herunterladen.

How We Know We're Alive (iOS)

Apropos "Alive": Der letzte Spiele-Tipp für diese Woche kommt von Stefan und ist ein absolutes Highlight für Freunde von Indie-Games. Das schwedische Entwickler-Duo Leo Köhler und August Håkansson Motvind Studios ein wirklich wunderschönes Point-and-Click-Adventure im Pixel-Art-Stil gebastelt, das seit kurzem auch für iPhone und iPad verfügbar ist.

Die Geschichte von How We Know We're Alive führt Euch in der Rolle von Sara zurück in Ihr Heimatdorf mitten im schwedischen Bible Belt. Nach zehn Jahren Abwesenheit macht Ihr Euch auf die Suche nach Eurer ehemaligen besten Freundin Maria. Schritt für Schritt deckt Ihr nicht nur die Geschichte des Verschwindens auf, sondern lernt mit feinem Humor auch jede Menge über die schwedische Kultur und deren Eigenheiten.

Schweden packen wirklich alles auf Pizza – das kann der Autor bestätigen. / © NextPit

Die Steuerung ist denkbar einfach: Ihr tippt, wischt und haltet auf dem Display einfach in jene Richtung, in die Ihr Eure Figur bewegen möchtet. Sobald es die Möglichkeit gibt, mit einem Gegenstand auf dem Bildschirm zu interagieren, zeigt Euch How We Know We're Alive ein entsprechendes Icon an, um einen Gegenstand anzusehen oder einen Dialog zu starten.

Preis: 3,49 Euro / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nein

Die 8-Bit-Grafik von How We Know We're Alive ist einfach wunderschön. / © NextPit

How We Know We're Alive aus dem Apple App Store herunterladen

GetYourGuide (Android & iOS)

Den Abschluss unserer Top 5 App-Empfehlungen übernimmt heute MaTT – mit einem Prä- und Post-Corona-Thema passend zum langen Wochenende: Reisen! Wir wollen wieder verreisen – koste es, was es wolle. GetYourGuide hat sich genau diese schönste Lebenszeit zum Thema gemacht.

Das Berliner Start-up-Unternehmen hat sich überlegt, wie man den Urlaub noch unvergesslicher gestalten kann. Wie wäre es mit einer ganz privaten Tour durch Vatikanstadt – und nicht nur die Sixtinischen Kapelle oder Michelangelos legendäre Fresken mit dem gemeinen Volk begutachten?

Nein, Ihr habt hier beispielsweise die Gelegenheit, in einer ganz elitären Gruppe und ganz ohne Anstehen mit dem "Torwächter" die Vatikanischen Museen zu betreten, die kaum ein Mensch zuvor gesehen hat – außer vielleicht dem Papst. Und na gut, einigen gut informierten Touristen. Die katholische Kirche ist nicht so Euer Ding? Kein Problem.

Wie wäre es mit einem Trip nach New York und einem exklusiven Vorab-Besuch von Vincent van Goghs "Sternennacht", Andy Warhols weltberühmten "Campbell's Soup Cans" oder weiteren Meisterwerke von Gauguin, Dalí, Picasso und Pollock? Wennschon, dennschon!

Unbezahlbar, glaubt Ihr? Nicht doch: Das Ticket für die Vatikanischen Museen gibt es bereits ab 26,50 Euro pro Person. Also ladet Euch noch heute die GetYourApp aus dem Google Play oder Apple App Store herunter und schaut welches einzigartiges Erlebnis Ihr über Ostern erfahren wollt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Ja

Bucht Tickets für die größten Sehenswürdigkeiten der Welt mit GetYourGuide. Ladet Euch die App herunter, um auf Tausende von Aktivitäten an Hunderten von Reisezielen zuzugreifen. / © GetYourGuide | NextPit

Affiliate Angebot GameSir Smartphone Controller Der GameSir X2 ist mit seinem USB-Type-C-Anschluss einer der besten Game-Controller für Euer Android-Smartphone.

Das war's mit unseren Empfehlungen für diese Woche! Wir hoffen, Ihr habt ein paar Tipps für die Ostertage gefunden. Und lasst uns doch gerne auch Eure App-Tipps in den Kommentaren da!