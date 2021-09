Umfrage der Woche: Glas, Plastik oder Metall – welcher Rücken kann entzücken?

Das Material von Smartphone-Rückseiten hat in der NextPit-Redaktion schon häufiger für heiße Diskussionen gesorgt. Laut Antoine gehört in teure Handys mindestens edles Gorilla Glas, ich persönlich konnte der Plastikrückseite im Pixel 4a 5G fast schon eine Nintendo'esque Faszination abgewinnen. Gleichzeitig sind wir uns fast alle einige, dass es mehr Handys mit Rückseiten aus Metall geben sollte.

Ähnlich wie Vibrationsmotoren kann das Material der Rückseite ein Handy hochwertig oder minderwertig wirken lassen. Denn schließlich ist sie das, was zu 90 Prozent der Zeit auf Eurer Handfläche oder auf dem Tisch liegt. Die Handyrückseite bestimmt somit maßgeblich das Feeling, das von einem Handy ausgeht. Es sei denn, Ihr wollt Eurem Handy etwas Gutes tun und kleidet das Fon in eine solide Handyhülle.

Aus welchem Material ist Eure Rückseite?

Als allererstes möchte ich mit dieser Umfrage einen kleinen Blick auf nackte Tatsachen erhaschen. Denn schließlich können wir als internationales Magazin sehr schön herausfinden, wie sich die Beschaffenheit der Rückseiten in verschiedenen Ländern verteilt. Also dreht Euer Handy einmal um und verratet mir ...

... aus welchem Material ist Eure Handy-Rückseite? Glas

Kunststoff

Metall

Andere (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Während ich diese Umfrage tippe, nutze ich übrigens noch das Oppo Reno 6 mit Glasrückseite. Mein eigenes Handy ist allerdings ein Pixel 3 XL und hier gibt's auch eine Rückseite aus Glas. Der Vorgänger in meiner Historie an genutzten Handys war aber etwas ganz besonderes: Ein Motorola X Force mit einer Rückseite aus ... man mag's kaum glauben: Stoff!

Was ist Euer Lieblings-Handyrückseitenmaterial?

Eine Rückseite aus Stoff fänd' ich auch im Jahr 2021 noch fetzig! (Versteht Ihr: Stoff-Fetzig?) Daher würde ich nicht sagen, dass das Glas in meinem Pixel 3 XL meine präferierte Handykontaktoberfläche ist. Drum möchte ich jetzt noch nach Euren Träumen fragen:

Was ist Euer liebstes Material für Handyrückseiten? Glas

Kunststoff

Metall

Andere (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Zu guter Letzt schiebe ich noch eine ganz einfache Frage an, die ich in meinen geliebten Feature-Umfragen immer stelle. Denn häufig diskutieren wir über Themen in der NextPit-Redaktion, die wir als Tech-Journalist:innen als besonders wichtig erachten. Dabei beschäftigen wir uns aber womöglich so viel mit High-End-Smartphones, dass wir eine etwas verschobene Realitätswahrnehmung haben. Also:

Material der Handyrückseite – ist Euch das wichtig? Ja, das ist mir wichtig!

Nein, das ist mir nicht wichtig.

Ist mir egal, ich nutze eh eine Schutzhülle! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Perfekt! Somit habt Ihr die vielleicht wichtigste Wahl im September (zumindest in Deutschland) hinter Euch! Das ist doch schön. Ich hoffe, Eure detaillierte Meinung zu Smartphone-Rückseiten in den Kommentaren zu lesen. Denn es gibt wie immer Gründe für und Gegen Stoff, Metall und Plastik!