Update-Trick bei Xiaomi: So holt Ihr Euch die nächste MIUI-Version schneller

Im Netz macht ein cleverer Trick die Runde, der alle Xiaomi-Nutzer interessieren sollte. Denn mit einem Regionswechsel in den Einstellungen könnt Ihr Euch die nächste MIUI-Version mit ein bisschen Glück schon jetzt holen. NextPit zeigt Euch nachfolgend anschaulich, wie der Update-Trick auf Eurem Handy funktioniert.

Die Verteilung und Entwicklung von Updates ist bei Android-Smartphones ja immer ein wenig problematisch. Zwar gibt es Vorhaben wie das Project Treble, um neue Versionen schneller zu verteilen, so wirklich in Gang kommen diese aber nicht. Nutzt Ihr ein Xiaomi-Handy, könnt Ihr die nächste MIUI-Version anhand dieser Anleitung vielleicht ein bisschen schneller bekommen.

Denn Xiaomi bespielt natürlich erst den heimischen Markt mit neuen Versionen und kümmert sich nach und nach um andere Gebiete. Die Kollegen von Cashys Blog haben jüngst einen Tipp aus den Kommentaren aufgegriffen, der einen Regionswechsel vorschlägt. Und tatsächlich ließen sich dadurch auf mehreren Xiaomi-Devices aktuellere Updates herunterladen.

Xiaomi-Handy schneller updaten: So geht's

Natürlich haben wir das in der Redaktion für Euch auch einmal ausprobiert. Dabei haben wir den Regionswechsel mit Screenshots festgehalten und zeigen Euch nachfolgend Schritt-für-Schritt, wie das Ganze funktioniert. Zuallererst müsst Ihr in die Einstellungen Eures Xiaomi-Smartphones wechseln und dann folgende Schritte befolgen:

Die deutschen Namen der Einstellungen findet Ihr direkt unter dem Bild. / © NextPit

Sucht in den Einstellungen nach "Weitere Einstellungen"

Hier wählt Ihr den Eintrag "Region" aus

Sucht nun nach Indien und legt die Region als Standard fest

Nun wechselt Ihr zurück in die Einstellungen

Nachdem Ihr die Region gewechselt habt, müsst Ihr noch einmal nach einem Update für Euer Handy suchen. Dafür müsst Ihr wie folgt vorgehen:

Die Updates könnt Ihr in den Einstellungen abrufen / © NextPit

Geht in den Einstellungen Eures Handys auf "Mein Gerät"

Hier findet Ihr verfügbare Updates direkt unter "Update"

Tippt auf "Aktualisierung herunterladen" um die Installation zu starten

Das Ergebnis auf einem Xiaomi Mi Note 10: Wir konnten in der deutschen Region kein Update finden und nach dem Wechsel auf Indien den Sicherheitspatch aus dem April 2021 herunterladen. Der ganze Prozess dauert aber eigentlich nur knapp fünf Minuten und Ihr müsst anschließend nicht einmal auf die deutsche Region zurückwechseln.

Dass sich die Sprache Eures Handys ändert, müsst Ihr dabei übrigens nicht befürchten. Stattdessen weist Cashys Blog darauf hin, dass sich eventuell ein paar zusätzliche Apps installieren, die in Deutschland nicht viel nutzen. Blendet diese aus oder steuert direkt anschließend unsere Anleitung zur Deinstallation vorinstallierter Apps an.

NextPit-Leser Harald hat uns auf Facebook eine weitere Möglichkeit verraten: Wechselt Ihr zurück auf die deutsche Region, bleibt das Update installiert und die Apps verschwinden wieder. Ob sich das Handy dann auch das nächste Update zieht, können wir aktuell aber nicht prüfen.

Hat der Update-Trick bei Euch funktioniert? Ja, hat geklappt!

Zum Abschluss wollen wir noch von Euch wissen, ob der Update-Hack bei Euch geklappt habt! Also stimmt in der Umfrage oberhalb dieses Absatzes ab oder teilt uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.