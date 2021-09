WhatsApp oder Threema: Wer gewinnt den Messenger-Vergleich?

Welcher Messenger ist eigentlich der beste der Welt? Darauf bekommt man vermutlich verschiedene Antworten – je nachdem, wen man fragt. Fragen wir nach dem beliebtesten und populärsten, lautet die Antwort zweifellos WhatsApp. Über zwei Milliarden Menschen benutzen diesen zu Facebook gehörenden Dienst. Lest dazu gerne unseren Beitrag, der ausführlich alles Wissenswerte über WhatsApp zusammenfasst.

Dagegen sieht Threema mit seinen aktuell lediglich 10 Millionen Nutzer:innen ziemlich alt aus. Der zweite Messenger in unserem Vergleich punktet aber bei den Usern, denen es primär um Datenschutz und Anonymität geht. Also genau der Bereich, in dem viele vom Platzhirsch WhatsApp enttäuscht sind.

Wir haben daher diese beiden so ungleichen Kontrahenten miteinander verglichen und sagen Euch nachfolgend, wie sich Threema und WhatsApp in diesem Duell schlagen.

Inhaltsangabe:

Design & Anpassungsmöglichkeiten

Steigen wir ein mit dem, was uns als erstes ins Auge fällt, wenn wir beide Apps nutzen: Das Design! Mich begrüßen beide im Dark-Modus – sowohl Threema als auch WhatsApp lässt sich in einem hellen oder dunklen Modus nutzen. Ebenfalls identisch: Beim Start werdet Ihr von einer Übersicht begrüßt, die Eure letzten Chats auflistet mit dem jüngsten zuoberst.

Die Chat-Übersicht ist bei beiden Messengern fast identisch / © NextPit

Wollt Ihr die Apps personalisieren, macht Ihr das vermutlich am ehesten über die Hintergrundbilder. Da sieht es bei Threema recht spartanisch aus. Abgesehen von eigenen Fotos, die Ihr nutzen könnt, gibt es nur die Wahl zwischen einem Threema-Wallpaper oder einem leeren Hintergrund.

Ehrlich gesagt sehen die Anpassungsmöglichkeiten bei beiden Apps recht trostlos aus / © NextPit

Da hat WhatsApp direkt mal mehr zu bieten: Ihr entscheidet Euch hier entweder für eigene Bilder, für einfarbige Hintergründe oder ihr ruft die Kategorien “Hell” oder “Dunkel” auf. Dort finden sich jeweils sehr schöne Hintergrundbilder, die zum eingestellten Theme passen.

Bei der Wallpaper-Auswahl geht es bei WhatsApp deutlich bunter und umfangreicher zu / © NextPit

Emojis, Sticker und GIFs

Sieht man davon ab, dass Ihr drei Schriftgrößen auswählen könnt und die Wahl zwischen den System-eigenen Emojis und den Threema-Emojis habt, bietet Euch der Schweizer Messenger nicht sehr viel mehr Anpassungsmöglichkeiten.

Auch WhatsApp lässt Euch die Wahl zwischen drei Schriftgrößen, aber dafür könnt Ihr bei WhatsApp natürlich im Chat glänzen. So könnt Ihr Euch unzählige Sticker-Packs installieren, oder mit ein bisschen Know-How sogar eigene Sticker erstellen. Außerdem könnt Ihr auf animierte GIFs zurückgreifen und diese ebenfalls in Euren Chat feuern.

Vergleichen wir alle bekannten Messenger miteinander, landen in Sachen Personalisierung und Design meines Erachtens weder WhatsApp noch Threema auf dem Siegertreppchen. Im Duell dieser beiden bietet Euch aber WhatsApp mehr Möglichkeiten.

Plattformunterstützung

Sowohl WhatsApp als auch Threema bekommt Ihr für Android und iOS, was hier wohl die wenigsten überraschen dürfte.

Darüber hinaus könnt Ihr WhatsApp als Desktop-Anwendung sowohl für Mac als auch Windows installieren und im Browser WhatsApp Web nutzen. Für Geschäftskunden gibt es zudem noch WhatsApp Business mit Fokus auf kleine Unternehmen. Für größere Unternehmen stellt WhatsApp auch die WhatsApp Business API bereit.

Threema ist ebenfalls als Web-Anwendung nutzbar, eine Desktop-Anwendung gibt es hingegen nicht. Dafür gibt es Threema in verschiedenen Enterprise-Ausführungen:

Threema Work für Businesskunden

Threema Education für Bildungseinrichtungen

Threema OnPrem als selbst-gehostete Variante für Unternehmen

Unternehmen können auf Wunsch Threema sogar auf eigenen Servern hosten / © Threema

WhatsApp war mal in der Anfangszeit kostenpflichtig, wobei es sich auch da schon nur um einen eher symbolischen Betrag handelte. Seitdem ist es kostenlos nutzbar und zeigt nicht einmal Werbung an. Für Threema hingegen werden einmalig 3,99 Euro fällig. Ein paar Cent günstiger wird es, wenn Ihr direkt im Threema-Store zuschlagt.

Multi-Device-Unterstützung bei WhatsApp gibt es derzeit nur mit einem Trick und bei Threema aktuell gar nicht. Allerdings soll eine native Unterstützung für vier Geräte bei WhatsApp auf dem Weg sein – und auch Threema will dieses Feature künftig bereitstellen.

In Sachen Plattformunterstützung sind beide Messenger recht gut aufgestellt. Da Threema aber nicht als Desktop-Anwendung am Start ist und vermutlich auch der Preis von vier Euro einige Interessenten abschreckt, schlägt hier das Pendel Richtung WhatsApp aus.

Funktionen

Irgendwann mal war WhatsApp Vorreiter bei den Messaging-Funktionen. Das war aber damals, als der Dienst gegen die SMS antrat und ihr das Wasser abgrub. Heute haben wir einen Haufen Messenger wie Signal und Telegram, die so manchen Trick beherrschen, den dieses Messenger-Urgestein so nicht drauf hat.

Alle Basics finden sich aber selbstverständlich im Funktionsumfang von WhatsApp wieder und gerade in letzter Zeit tut sich auch immer wieder was. Schauen wir uns bei WhatsApp und Threema die Chat-Ansicht an, sehen wir gar nicht so viele Unterschiede. Natürlich könnt Ihr bei beiden Text- und Sprachnachrichten schicken, Anrufe und Videocalls initiieren, Kontakte und Standorte teilen und Medien oder andere Dateien verschicken.

Ich erwähnte es weiter oben schon: Beim Grad der Personalisierung hinkt Ihr bei Threema hinterher. Lustige Memes in Form von GIFs gibt es hier aus Datenschutzgründen nicht, ebenso keine Sticker.

Daumen rauf für die "Daumen rauf"-Funktion bei Threema / © NextPit

Dafür hat Threema aber den ein oder anderen Trick auf Lager, den Ihr bei WhatsApp wiederum nicht findet: So könnt Ihr im Chat Umfragen erstellen und mit “Daumen hoch” oder “Daumen runter” auf einzelne Postings reagieren. WhatsApp beherrscht diese beiden Features nicht, allerdings werden dort demnächst auch die Reaktionen eingeführt, die Ihr u.a. von Facebook kennt.

Verschwindende Nachrichten gibt es bei WhatsApp, wenn auch noch nicht sonderlich super umgesetzt. Ihr könnt Medien so versenden, dass sie nur einmalig betrachtet werden können. Unabhängig davon könnt Ihr festlegen, dass Nachrichten automatisch nach sieben Tagen gelöscht werden. Hier ist WhatsApp gerade damit beschäftigt, weitere Zeit-Optionen anzubieten. Bei Threema gibt es so eine automatisierte Löschfunktion nicht. Ihr habt lediglich die Möglichkeit, in den Speichereinstellungen alles zu löschen, was älter als eine Woche, ein Monat etc bis zu zwei Jahre ist

Hier könnt Ihr bei Threema mit einem Schlag alles löschen, was beispielsweise älter ist als drei Monate / © NextPit

Verschickte Dateien dürfen bei WhatsApp 100 MB groß sein, bei Threema ist das Limit schon bei 50 MB. Wenn wir gerade schon bei Zahlen sind: Bei beiden Plattformen könnt Ihr Gruppen-Chats anlegen mit bis zu 256 Personen.

Sprachnachrichten und Calls

Apropos Gruppen: Bei WhatsApp gibt es auch die Möglichkeit, im Video-Call mit bis zu acht Personen zu quatschen, diese Gruppenanrufe gibt es bei Threema leider noch nicht.