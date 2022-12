Antworten auf der Apple Watch ändern: So klingt Ihr wieder wie ein Mensch

Ihr findet, die menschliche Kommunikation sollte nicht nur aus knappen "Ja", "Nein" oder "Okay" bestehen? So sehen viel zu oft nämlich die Standard-Antworten auf, die Euch die Apple Watch ab Werk vorschlägt. Klar, gerade in hektischen Zeiten ist das effektiv. Aber das bedeutet nicht, dass Ihr nicht auch etwas Würze in Eure Kommunikation bringen könnt.

Mit der Funktion Standardnachrichten der Apple Watch erstellt Ihr automatische Antworten, um SMS und sogar E-Mails schnell zu beantworten. Leider funktioniert das nicht bei allen Apps, sondern nur bei denen, die auf der Apple Watch installiert sind. Das heißt, Apps wie WhatsApp (nur auf der Apple Watch gespiegelt) bieten diese Funktion nicht an, sondern nur die standardmäßig vorgeschlagenen Antworten.

Über die Apple Watch versendet Ihr Nachrichten per Sprache, Text oder eben benutzerdefinierte Standardnachrichten. / © NextPit

So erstellt Ihr eine benutzerdefinierte Antwort auf Nachrichten auf der Apple Watch

Auf der Watch SE könnt Ihr benutzerdefinierte Nachrichten versenden, die Text, Bilder, Emojis, Memoji-Sticker und sogar Audioclips enthalten. In ausgewählten Regionen verschickt Ihr so auf Wunsch sogar Geld über Apple Pay und sogar Euren Standort über die Nachrichten-App. Um benutzerdefinierte Standardnachrichten zu bearbeiten oder zu erstellen, führt einfach die folgenden Schritte aus:

Startet die Watch-App auf Eurem iPhone. Geht auf die Registerkarte "Meine Watch" und scrollt bis zur App "Nachrichten". Wählt hier "Standardantworten" aus. Wählt die Option "Antwort hinzufügen ...". Gebt Eure persönliche Antwort ein und tippt auf "Fertig".

In der Watch-App erstellt Ihr eigene Standardnachrichten und schickt die Roboterkonversation in die Vergangenheit. / © NextPit

Die Apple Watch ist ein großartiges Kommunikationsmittel und bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, die den Alltag ein wenig leichter machen. Macht das Beste aus diesem Tool, indem Ihr Funktionen wie die Anpassung der Standardnachrichten nutzt. Letztendlich ist die Technologie dazu da, unser Leben einfacher zu machen – aber das bedeutet ja nicht, dass wir unsere Menschlichkeit opfern müssen, oder?

Im Folgenden findet Ihr einige Tipps von uns, wie Ihr das Beste aus Eurer Apple Watch herausholt:

Nutzt Ihr die Standard-Nachrichtenfunktion der Apple Watch – oder antwortet Ihr lieber mit anderen Geräten wie Eurem iPhone oder MacBook?