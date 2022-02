Multitasking unter Android: So nutzt Ihr den geteilten Bildschirm

Der Trend zu größeren Displays bei Mobiltelefonen bringt nicht nur mehr Platz für Eure Anwendungen, sondern auch die Möglichkeit, zwei Apps im Splitscreen-Modus zu öffnen. In diesem Beitrag erfahrt Ihr, wie Ihr mehrere Anwendungen gleichzeitig auf dem Handy öffnen könnt.

Inhalt:

Was ist der Split-Screen-Modus?

Unter Android ist der Split Screen eine systemeigene Funktion, mit der Ihr zwei Anwendungen nebeneinander auf dem Bildschirm des Handys anzeigen könnt. So wird es beispielsweise möglich, einen Artikel oder einen Social-Media-Feed zu lesen, während Ihr ein Video auf YouTube schaut. Oder Ihr schreibt eine Nachricht auf WhatsApp und habt gleichzeitig ein Rezept in einem anderen Fenster offen – die Möglichkeiten sind zahlreich.

Wie man zwei Apps gleichzeitig öffnet

Der geteilte Screen kann je nach Marke und Systemversion Eures Telefons unterschiedliche Namen haben, aber die Schritte zur Aktivierung ähneln in der Regel denen, die unten auf dem Pixel-Telefon gezeigt werden:

Öffnet den Screen " Letzte Apps" – entweder über die Schaltfläche in der Navigationsleiste oder über Bildschirmgesten. Tippt auf das Symbol der App. Wählt die Option Splitscreen. Wählt die zweite App aus, die auf dem geteilten Bildschirm zu sehen sein soll.

Die Funktion zum Teilen des Bildschirms ist im Fenster der letzten Apps eher versteckt / © NextPit

So öffnet Ihr eine App als Pop-up-Fenster

Einige Smartphones und Systemoberflächen bieten zusätzliche Optionen für das Multitasking, z. B. die Möglichkeit, eine Anwendung als schwebendes Fenster zu öffnen, auch bekannt als Pop-up-Ansicht:

Öffnet den Bildschirm "Letzte Apps". Tippt auf das Symbol der Anwendung. Wählt In Pop-up-Ansicht öffnen.

Mit der Pop-up-Ansicht könnt Ihr ein App-Fenster schnell in ein Shortcut-Symbol verwandeln / © NextPit

Mit der Ankündigung von Android 12L und der speziellen Optimierung für Foldables und Tablets können wir noch mehr Optionen in Bezug auf Multitasking erwarten. In dem Fall aktualisieren wir diesen Artikel dann selbstverständlich. Welches sind die Apps, die Ihr am liebsten im Split-Screen-Modus nutzt?