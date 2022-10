iPhone: 5 Tipps, wie Ihr es leichter mit einer Hand bedient

Wenn Ihr ein großes iPhone wie z. B. ein iPhone 14 Pro Max, ein iPhone 14 Plus oder ein iPhone 13 Pro Max besitzt, kann es schwierig sein, das 6,7-Zoll-Display mit einer Hand zu bedienen. In diesem Tutorial erkläre ich Euch, wie Ihr Euer iPhone über einige Einstellungen und Tricks in iOS 16 leichter mit einer Hand bedient.