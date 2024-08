iPhone- oder iPad-Screenshot ganzer Seite machen: So geht’s

Wie macht man einen Screenshot von einer ganzen Seite auf dem iPhone oder iPad? Seit iOS 17 könnt Ihr ganzseitige "Scrolling Screenshots" also scrollende Screenshots von Seiten, E-Mails oder Dokumenten in Form von Fotos auf Eurem iPhone oder iPad zu speichern. In dieser Anleitung erklärt Euch nextpit, wie Ihr Screenshots ganzer Seiten macht.