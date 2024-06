Der Markt für Smartwatches ist voller Herausforderungen in Bezug auf Ladegeräte. Da Wearables wie Fitness-Tracker und Smart Rings immer beliebter werden, beschäftigt sich die gesamte Branche mit der Frage nach Ladelösungen. Aber ist es überhaupt möglich, ein standardisiertes Ladeverfahren für diese Geräte zu entwickeln?

Während Ihr vielleicht keine Probleme mit dem Ladegerät für eure Smartwatch oder andere Wearables habt, analysiere ich in meiner Rolle als Wearable-Reviewer zahlreiche Geräte und teile meine Erfahrungen. Ich habe regelmäßig mit verschiedenen Smartwatches und neuerdings auch mit Smart Rings und Zubehör wie Brustgurten zu tun.

Von Apple bis Android: Die besten Smartwatches des Jahres 2024

Das Hauptproblem ist, dass jedes Gerät eine eigene Ladestation hat, was zu einer chaotischen Situation führt. Obwohl Unternehmen wie Apple und Samsung ähnliche Lösungen anbieten, sind ihre Ladegeräte nicht austauschbar. Diese fehlende Standardisierung ist vor allem aus zwei Gründen frustrierend: Es entsteht Elektroschrott und wenn Ihr Euer Ladegerät auf Reisen vergesst, ist es unwahrscheinlich, dass Ihr ein kompatibles Gerät findet, das Ihr Euch ausleihen könnt. Das bedeutet oft, dass Ihr ein neues Ladegerät kaufen müsst, was nicht gerade praktisch ist.

Kabellose Lösungen fügen diesem Dilemma eine weitere Ebene hinzu und machen Smartwatches teurer. Selbst im Jahr 2024 geben viele Marken großen Verkaufsschlagern wie der Apple Watch den Vorrang, so dass es für andere Hersteller nur wenig hochwertiges Zubehör gibt. Folglich fehlt es den meisten Verbraucher:innen an praktikablen Optionen und sie müssen auf ineffizientes Zubehör zurückgreifen, weil der Markt nur wenig Interesse an der Entwicklung hochwertiger Produkte hat.

Um das klarzustellen: Ich bin nicht hier, um Lösungen vorzuschlagen – ich bin kein Experte für Batterie- oder Ladetechnologien. Stattdessen bringe ich meine Bedenken als Verbraucherin zum Ausdruck und verstärke damit meine und Eure Frustration.

Das Wachstum des Smartwatch-Marktes

Die Branche hat ihre Wahrnehmung von Smartwatches von modischen Gadgets oder reinen Smartphone-Benachrichtigungsgeräten zu unverzichtbaren Werkzeugen für Gesundheit und Fitness verändert, was zu einem stetigen Wachstum führte. Ich erinnere mich daran, wie ich die erste Generation der Smartwatches von Samsung testete, die stark von Smartphones beeinflusst waren und sogar über integrierte Kameras verfügten.

Statista berichtet, dass allein im dritten Quartal 2023 ein deutlicher Anstieg der Auslieferungen zu verzeichnen war, mit etwa 150 Millionen ausgelieferten Geräten. Die Zukunft des Absatzes von Wearables sieht vielversprechend aus, denn die Prognosen deuten auf ein weiteres Wachstum hin. Bis 2028 wird erwartet, dass der weltweite Absatz ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen wird, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Verbraucher:innen nach Smartwatches, Fitness-Trackern und kabellosen Ohrhörern.

Prognosen für 2028: Der weltweite Absatz wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Smartwatches, Fitness-Trackern und kabellosen Ohrstöpseln in die Höhe schnellen. / © Statista / Bildschirmfoto: nextpit

Dieser Wachstumskurs unterstreicht das Potenzial des Sektors, die Unterhaltungselektronik maßgeblich zu beeinflussen. Innovationen in den Bereichen Gesundheitsüberwachung, Konnektivität und Design tragen maßgeblich zu diesem Aufwärtstrend bei. Diese Fortschritte erfordern jedoch auch die Lösung von Kompatibilitätsproblemen, da das Fehlen eines universellen Standards weiterhin eine große Herausforderung darstellt.

Lehren aus der Smartphone-Industrie

Die iPhone-15-Serie hat den USB-C-Anschluss anstelle des Lightning-Anschlusses eingeführt. Die Europäische Union hat die Verwendung von USB-C als Standard-Ladeanschluss für kleine elektronische Geräte, einschließlich Smartphones, bis 2024 gesetzlich vorgeschrieben. Diese Entscheidung zielt darauf ab, den Elektroschrott zu minimieren und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, indem der Bedarf an Ladegeräten reduziert wird. Die Standardisierung vereinfacht den Ladevorgang und bietet den Verbrauchern ein optimiertes Erlebnis.

Diese erfolgreiche Initiative in der Smartphone-Branche regt nun dazu an, eine ähnliche Standardisierung auf Wearables auszuweiten. Derzeit hat die Wearable-Branche mit proprietären Ladelösungen zu kämpfen, die nicht kompatibel sind und den Nutzer:innen Unannehmlichkeiten bereiten. Um Euch eine Vorstellung davon zu geben, habe ich bei einer schnellen Suche nach Bildern für diesen Artikel unseren Smartwatch-Bestand durchforstet und zehn (!) verschiedene Geräte gefunden, die alle ihr eigenes Ladegerät haben. Leider würde sich diese Situation nicht ändern, wenn ich mir 20 verschiedene Geräte ansehen würde und so weiter.

10 von 10: Es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn es um die Design-Vielfalt proprietärer Ladegeräte für Smartwatches geht. / © nextpit

Eine Vereinheitlichung der Lademethoden im Wearable-Sektor könnte das Nutzererlebnis deutlich verbessern und den Elektronikmüll reduzieren, ähnlich wie bei Smartphones. Diese Harmonisierung würde ein nachhaltigeres und benutzerfreundlicheres Ökosystem für Wearables fördern.

Marktfragmentierung und "Vorteile" des drahtlosen Ladens

Unterschiedliche Hersteller verwenden oft proprietäre Ladelösungen, was das Kundenerlebnis erschwert. Wie bereits erwähnt, bieten Samsung und Apple sehr ähnliche Ladelösungen an. Die Apple Watch 9 (Test) verwendet induktives Laden mit einem magnetischen Ladegerät, das auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. Auch die Samsung Galaxy Watch 6 (Test) wird über ein induktives Pad aufgeladen, das sich magnetisch ausrichtet, um eine korrekte Verbindung zu gewährleisten. Aber auch hier sind die Ladegeräte nicht austauschbar.

Aber noch schlimmer ist der Fall der Google-Pixel-Watches: zwei sehr ähnliche Generationen, aber zwei verschiedene Ladegeräte. Das ist verrückt. Wenigstens gibt uns Apple eine gewisse Konsistenz, denn ich kann meine Apple Watch 9 immer noch mit meinem Ladegerät der Apple Watch 4 aufladen. Vielleicht liegt es daran, dass Garmin und Fitbit sich auf Gesundheit und Fitness konzentrieren. Beide Unternehmen zeichnen sich in diesem Bereich dadurch aus, dass einige Serien den gleichen Standard für Ladegeräte verwenden, so dass sie untereinander ausgetauscht werden können.

Wir können auf jeden Fall über die Fortschritte in der kabellosen Energietechnik wie Qi und andere Standards diskutieren, die es für Wearables einfacher machen, kabelloses Laden einzusetzen. Diese Technologien werden jedoch noch weiterentwickelt, um effizienter zu werden und mit einer breiteren Palette von Geräten kompatibel zu sein.

Das kabellose Laden bietet einen erheblichen Komfort, da keine physischen Stecker mehr benötigt werden. Das ist besonders für Wearables von Vorteil, die oft so klein sind, dass herkömmliche Ladeanschlüsse unpraktisch sind. Das kabellose Laden vereinfacht den Ladevorgang für kleine, tragbare Geräte und verbessert die Haltbarkeit und Wasserbeständigkeit, indem es die Stecker überflüssig macht, so dass die Geräte robuster und weniger anfällig für Beschädigungen sind.

Durch die nahtlose Platzierung des Geräts auf einem Ladepad wird der Aufwand für häufiges Aufladen reduziert. Während das induktive Laden, das in vielen aktuellen Geräten verwendet wird, einen engen Kontakt mit einem Ladepad erfordert, bietet das Resonanzladen mehr Flexibilität bei der Positionierung.

Das kabellose Laden bietet zwar viele Vorteile, bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich. Ein großes Problem ist das Fehlen eines universellen Standards, was zu Kompatibilitätsproblemen zwischen verschiedenen Marken und Geräten führt. Diese Fragmentierung kann für Verbraucher:innen, die mehrere Geräte von verschiedenen Herstellern besitzen, frustrierend sein.

Die Ladestation namens Anker MagGo ist eine schöne Ergänzung für Euren Schreibtisch, aber ist sie auch so praktisch wie ein tragbares Gerät? / © nextpit

Vor kurzem haben wir zum Beispiel die Anker-MagGo-Ladestation getestet, die speziell für Apple-Nutzer:innen entwickelt wurde. Die Zubehörindustrie konzentriert sich oft auf die großen Marken und lässt andere "Markenliebhaber" ohne geeignete Optionen zurück.

Außerdem ist die Energieeffizienz ein wichtiges Thema. Drahtlose Ladesysteme sind in der Regel weniger effizient als ihre kabelgebundenen Gegenstücke, was häufig zu einem höheren Energieverlust während des Ladevorgangs führt. Es sind Innovationen nötig, um die Effizienz des kabellosen Ladens zu verbessern und es zu einer nachhaltigeren Option zu machen.

Das Sahnehäubchen auf der Torte: Verringerung des Elektronikmülls

Das Mandat der Europäischen Union für einen gemeinsamen Ladestandard für elektronische Kleingeräte zielt in erster Linie auf Smartphones ab und sieht die Einführung von USB-C bis 2024 vor. Ziel ist es, den Elektronikmüll zu reduzieren und das Nutzererlebnis zu vereinfachen, indem die Anzahl der verschiedenen Ladegeräte, die die Verbraucher/innen benötigen, verringert wird. Diese Verordnung soll es den Menschen ermöglichen, bestehende Ladegeräte für neue Geräte zu verwenden, wodurch der Bedarf an mehreren Ladegeräten und die Notwendigkeit von proprietären Formaten verringert würde.

Aufbauend auf diesem Erfolg gibt es eine wachsende Dynamik, um diese Standardisierung auf tragbare Geräte wie Smartwatches, Fitness-Tracker und möglicherweise sogar smarte Ringe auszuweiten. Ziel ist es, die Lademethoden in der gesamten Wearable-Branche zu harmonisieren, die derzeit aufgrund der proprietären Ladelösungen der verschiedenen Hersteller unter einem Mangel an Interoperabilität und Komfort leidet.

Wie weit sind wir von einem bequemen Smartwatch-Ladeverfahren entfernt?

Kürzlich habe ich einen TED-Talk mit Tony Fadell, einem ehemaligen Apple-Produktdesigner, gesehen, in dem er einen wichtigen Punkt ansprach. Er sprach darüber, wie wir uns an Probleme in unserem Leben gewöhnen und betonte, dass die Rolle von Designern, Innovatoren und Unternehmern darin besteht, diese Probleme nicht nur zu bemerken, sondern aktiv nach Lösungen zu suchen.

Als Technikjournalist gehört es zu meinem Job, Smartwatches zu testen, Probleme zu erkennen und sie aufzuzeigen. Es liegt jedoch an der Branche, diese Probleme zu überdenken und Lösungen zu finden. Die Verbreitung des kabellosen Ladens könnte mehr Komfort für Smartwatches und andere Wearables bieten. Obwohl die Standardisierung dieses Verfahrens wahrscheinlich von Vorteil wäre, liegt die Verantwortung bei der Branche.

Die Unternehmen preisen in ihren Reden oft ihre Umweltfreundlichkeit an, aber sinnvolle Maßnahmen zur Reduzierung des Elektroschrotts in der schnell wachsenden Wearables-Branche scheinen eine geringere Priorität zu haben. Glücklicherweise schreiten die Aufsichtsbehörden ein. Wenn die Tech-Unternehmen nicht die Initiative ergreifen, werden es die Regulierungsbehörden tun. Die EU-Kommission hat zum Beispiel standardisierte Ladeanschlüsse vorgeschrieben, damit ich für mein MacBook und mein iPhone das gleiche Kabel und Ladegerät verwenden kann.