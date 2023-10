WLAN-Lautsprecher mit sattem Rabatt: Jetzt bei tink sparen!

Die letzten Stunden des Sonos-Flash-Sales bei tink sind angebrochen. Höchste Zeit also, uns einige der Deals noch einmal genauer anzuschauen. Während der Aktion könnt Ihr Euch verschiedene Heimkino-Sets mit einem gratis Echo Show 5 sichern, doch auch die einzelnen WLAN-Lautsprecher sind derzeit reduziert erhältlich. Wir verraten Euch, was sich hier besonders lohnt.

Bereits in der Nacht zum 30. Oktober endet der Sonos-Flash-Sale von tink. Möchtet Ihr noch von den Rabatten profitieren, solltet Ihr Euch also besser beeilen. Benötigt Ihr nicht direkt ein komplettes Heimkino-System, könnt Ihr auch einige Rabatte auf die einzelnen WLAN-Lautsprecher erhalten. Mit dabei sind unter anderem die Sonos One SL im Stereo-Set für 279 Euro.

Doch auch andere WLAN-Lautsprecher gibt es derzeit deutlich günstiger. Zusätzlich zu den Stereo-Bundles gibt es auch Deals, bei denen Ihr etwa eine Reisetasche oder eine passende Wandhalterung dazu erhaltet.

WLAN-Lautsprecher im Bundle

Wie bereits erwähnt könnt Ihr Euch die Sonos One SL im Bundle sichern. Hier erhaltet Ihr zwei der Lautsprecher reduziert. Die Sonos nutzen einen Hoch- und einen Tieftöner um Euren Raum zu füllen. Außerdem lassen sich einfach mit der passenden Arc-Soundbar verbinden und sind mit Apple AirPlay 2 kompatibel. Für den perfekten Stereo-Sound zahlt Ihr 279 Euro. Der nächstbeste Preis für eine der Boxen liegt bei 139 Euro. Da Ihr bei tink jedoch die Versandkosten spart, erhaltet Ihr das Bundle derzeit nirgends günstiger.

Reichen Euch zwei der Lautsprecher nicht aus, könnt Ihr Euch das 4er-Set derzeit für 539,95 Euro schießen. Somit kostet Euch einer der Lautsprecher nur noch 134,99, was effektiv der beste Preis ist. Doch nicht nur die One SL sind derzeit reduziert erhältlich. Denn tink bietet Euch die Hochleistungslautsprecher Sonos Move 2 mit einer gratis Zugabe im Flash-Sale an.

Der portable Lautsprecher lässt sich via Bluetooth oder WLAN einfach mit dem Medium Eurer Wahl verbinden und nutzt einen leistungsstarken Akku, der bis zu 24 Stunden Laufzeit verspricht. Die WLAN-Lautsprecher haben zudem einen integrierten USB-C-Anschluss, sodass Ihr sie auch als Powerbank nutzen könnt. Derzeit bekommt Ihr die Geräte wahlweise mit einer Reisetasche oder mit einer Wandhalterung für die Box.

Entscheidet Ihr Euch für die erste Bundle-Variante, zahlt Ihr 539,95 Euro. Für die Option mit der Wandhalterung müsst Ihr mit 499 Euro rechnen. Bei allen Deals der Sonos-Aktion spart Ihr Euch die Versandkosten und habt die freie Wahl zwischen der weißen und schwarzen Version der Lautsprecher.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die WLAN-Lautsprecher interessant für Euch? Lasst es uns wissen!