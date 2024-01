Xgimi Halo+ im Test: Fantastischer Mini-Beamer für unterwegs

Die Fernbedienung ist deutlich komplexer und kann dadurch in puncto Bedienung mehr überzeugen. Selbst ohne Eingewöhnungszeit lässt sich die Fernbedienung fast blind nutzen, dazu gibt es an der Unterseite einen interessanten Schalter. Mit diesem wechselt Ihr zwischen der Belegung der Lautstärkentasten als Volume-Control und als manuelle Fokussierungsmöglichkeit. Die sonstigen Funktionen entnehmt Ihr bitte dem eingebundenen Foto – ein Vorteil noch: Die Fernbedienung funktioniert über Bluetooth und muss dadurch keine Sichtverbindung zum Beamer haben.

Die Bedienung des Beamers erfolgt entweder über den Beamer selbst oder über die beiliegende Fernbedienung. Etwas ärgerlich fand ich im Test, dass Xgimi keine AAA-Batterien beilegt, die für die Nutzung der Bluetooth-Fernbedienung vonnöten sind. Die Bedienung am Beamer erfolgt über Touch-sensitive Knöpfe, die mit Plus, Minus und Start / Stopp gelabelt sind.

Um einen besseren Halt zu garantieren, stattet Xgimi den Beamer zudem mit einem rutschfesten Gummiring an der Unterseite aus. Dort gibt es zudem eine Klappe, unter welcher sich die Seriennummer versteckt. Gleichzeitig fungiert diese Klappe als Möglichkeit, den Beamer anzuwinkeln. Höhenverstellbare Standfüße oder sonstige Arretierungshilfen gibt es beim Halo+ aber leider nicht. Wer den Beamer also optimal ausrichten will, der muss den Stativanschluss an der Unterseite bemühen.

Mit seinen kompakten Maßen und dem geringen Gewicht eignet sich der Xgimi Halo+ sehr gut zum Mitnehmen. In Rucksäcke oder größere Handtaschen passt er genauso gut wie in Fahrradkörbe oder ins Handschuhfach. Gleichzeitig ist das Gewicht von 1,6 kg hoch genug, um den Beamer auf Tischen und glatten Untergründen in Position zu halten.

Bildqualität und Auto-Arretierung

Der Projektor des Xgimi Halo+ löst Inhalte in 1.080p auf und bietet eine maximale Helligkeit von 700 ISO-Lumen. Als maximale Bildgröße gibt der Hersteller 200" und bewirbt Bildverbesserer wie MEMC und HDR. Dank eines ToF-Sensors kann der Halo+ zudem automatisch das Bild an der Wand justieren und es durch den Autofokus scharf stellen.

Gefällt:

Sehr gute Bildqualität

Auch tagsüber in abgedunkelten Räumen nutzbar

Gefällt nicht:

Kein echter Zoom

Auto-Arretierung sehr empfindlich

Um Platz zu sparen und eine möglichst hohe Bildqualität zu liefern, vertrauen Hersteller von Mini-Beamern in der Regel auf DLP-Projektoren – und so macht es auch Xgimi. Der Projektor im Halo+ löst Inhalte Maximal in Full-HD auf, was für seine Preisklasse nicht unüblich ist. Aufgrund einer scharfen Optik und eines äußerst zuverlässigen Autofokus liefert der Halo+ ein hochauflösendes Bild. Dass sich einzelne Pixel erkennen lassen, stört dabei nicht übermäßig.

Der DLP-Projektor löst mit 1.080p auf und leuchtet mit maximal 700 ISO-Lumen. / © nextpit

Auch die Helligkeit würde ich nach einigen Tagen im Test als zufriedenstellend bezeichnen. Mit vollem Akku oder verbundenem Stromkabel reichten helle Vorhänge in meinem Wohnzimmer an einem sonnigen Tag aus, um Inhalte klar und deutlich erkennen zu können. In hellen Räumen oder etwa im Sommer draußen auf der Terrasse Fußball zu schauen, dafür reicht die Helligkeit von 700 ISO-Lumen jedoch nicht aus. Ein hellerer Projektor würde dann aber wieder auf Kosten der Akkulaufzeit gehen – apropos: Im Energiesparmodus nimmt die Helligkeit des Xgimi Halo+ stark ab. Ihr solltet Euch also darauf einstellen, dass die Bildqualität zum Ende eines Filmes im Batteriebetrieb abnimmt.

Was beim Halo+ allerdings wirklich gut funktioniert, ist die Auto-Arretierung des Bildes. Dabei führt der Beamer automatisch eine Trapezkorrektur aus und korrigiert das Bild, wenn Ihr den Projektor schräg an die Wand beamen lasst. Laut technischem Datenblatt solltet Ihr einen Einfallswinkel von 40 Grad zudem eher nicht überschreiten. Zusätzlich funktioniert die Trapezkorrektur digital, es bleibt also ein heller Schein rund um das Beamerbild, wie Ihr auf dem Bild sehen könnt.

Über Sensoren kann der Halo+ das Beamerbild automatisch ausrichten / © nextpit

Dasselbe gilt für den Zoom, der ebenfalls nur digital funktioniert. Das ist zwar bei den meisten DLP-Beamern so, aber dennoch ein Nachteil beim Xgimi Halo+. Beim Aufstellen solltet Ihr also ein wenig darauf achten, wie weit der Beamer von der Wand weg steht. Die Größe des Beamerbildes kann maximal 200" betragen, was umgerechnet einer Diagonale von 5 Metern entspricht. Xgimi selbst rät Kund*innen allerdings dazu, sich für ein "optimales Sehergebnis" zwischen 60 und 120" zu bewegen.

Die Lautstärke der internen Lüfter stört im Betrieb kaum. Xgimi gibt die Lautstärke mit unter 30 Dezibel an, was ungefähr Flüstern entspricht. Sobald Musik oder Filme laufen, hört man davon aber kaum noch etwas.

Was den Halo+ bezüglich der Arretierung noch besonders macht, ist eine Hinderniserkennung und eine automatische Ausrichtung auf Leinwände. Die Hinderniserkennung reagiert auf Objekte im Bild und schiebt das projizierte Bild automatisch neben, über oder unter das Hindernis. Erkennt der Beamer zudem eine Leinwand, legt er das Bild automatisch in diese hinein, auch wenn laut Abstand ein größeres Bild möglich wäre.

Das Bild des Xgimi Halo+ ist auch in leicht abgedunkelten Räumen hell genug. / © nextpit

Um das Bild unabhängig vom Einfallswinkel, Abstand zur Wand und Co. zu verbessern, integriert Xgimi einige Bildverbesserungstechnologien im Halo+. MEMC berichtigt dabei Zwischenbilder bei Inhalten mit niedriger Bildfrequenz, HDR10 sorgt für lebendigere Farben und bessere Kontraste und die Bild-Engine X-VUE 2.0 soll laut Herstellerangaben die Klarheit und Farbdetails steigern. Hinzu kommt ein Game-Boost-Mode, der für geringere Latenzen sorgt und Ihr habt sogar die Möglichkeit, Inhalte in 3D wiederzugeben. Hierfür benötigt Ihr allerdings, wie bei vielen Fernsehern, Active-Shutter-Brillen, die Xgimi zu einem Preis von etwa 30 Euro pro Stück anbietet.

Insgesamt erwartet Euch beim Halo+ wirklich ein erstklassiges Bild, das dank moderner Technologien für die Arretierung auch erstaunlich unkompliziert an die Wand kommt. Dabei gibt's kaum Abstriche, wenn wir die Nachteile der DLP-Technologie ausklammern. Eindrucksvoll!