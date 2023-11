Handy testen & behalten: Werde 1 von 3 Smartphone-Testern mit Xiaomi & nextpit

Xiaomi hat erst kürzlich hier in Deutschland das neue Xiaomi 13T Pro vorgestellt. Unser Kollege Matt hat das neue Xiaomi-Flaggschiff bereits getestet (Den Test gibt es hier zu lesen: Xiaomi 13T im Test ). Und jetzt seid Ihr dran , liebe nextpit-Community! Wir suchen drei nextpit-Leserinnen oder -Leser, die Lust haben das neue Xiaomi-Smartphone auf Herz und Nieren zu testen und ihre ehrliche Meinung zu verfassen.

Das Beste daran? Alle Teilnehmer dürfen als Dankeschön für's erfolgreiche Mitmachen das Xiaomi-Smartphone anschließend behalten und ihr Eigen nennen.

Aber worum geht's überhaupt beim Xiaomi 13T Pro?

Xiaomi steht für Spitzentechnologie zu einem erschwinglichen Preis. Diesem Mantra bleibt sich der chinesische Hersteller auch beim Xiaomi 13T Pro treu. Für einen Einstiegspreis von 799,90 Euro gibt es eine Menge Technik, die man sonst nur in deutlich höheren Preisklassen finden kann. Unser Kollege Matt nennt das Gerät von daher auch liebevoll "Semi-Flaggschiff", da man für deutlich weniger, deutlich mehr erhält.

Zum Beispiel ist da das 144 Hz schnelle CrystalRes-AmoLED oder der schnelle SoC Dimensity 9200+ von MediaTek. Oder der 5.000-mAh-starke Akku, der sich dank mitgeliefertem 120-Watt-Netzteil in unter 40 Minuten von 0 auf 100 Prozent laden lässt. Außerdem ist das 13T Pro IP68 zertifiziert und damit vor Staub und Wasser sicher geschützt.

Besonderes Augenmerk sollte man aber auf die Kamera legen. Xiaomi ist schon vor einiger Zeit eine Partnerschaft mit Leica eingegangen und hat ein Triple-Kamera-Modul des deutschen Herstellers verbaut. Die Knipse hat eine äquivalente Brennweite von 24 mm. Während der Ultra-Weitwinkel-Kamera eine Auflösung von 12 MP zur Verfügung steht, kann die Telezoom-Kamera ebenfalls mit einer Blende von f/1.9 und 50 MP auftrumpfen. Ihre äquivalente Brennweite wird mit 50 mm angegeben.

All das – und noch viel mehr, könnt Ihr machen... naja, der Rio-Reiser-Song ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Leider darf ich nicht mitmachen und überlasse das Feld Euch, liebe nextpit-Community. Ihr könnt das Xiaomi 13T Pro ausgiebig testen und schreibt dann zu sechs Aufgaben Eure Meinung auf, die dann hier bei nextpit im Forum geteilt und zu lesen sein wird.

Unser Kollege Ben vor dem Eiffeltum – geschossen mit einem Xiaomi 13T Pro. / © nextpit

Unser Kollege Ben hatte übrigens ebenfalls das Vergnügen, das 13T Pro einen ganzen Tag lang zu testen und hat es dazu zu Orten mitgenommen, an denen er noch nicht war, aber schon immer mal hinwollte. Was dabei herausgekommen ist, ob der Akku auf seiner Tagesreise schlapp gemacht hat – oder nicht... das solltet Ihr Euch abseits dieses Wettbewerbs unbedingt auch noch ansehen: Ben im Dreiländer-Check mit dem Xiaomi 13T Pro.

Wie seid Ihr dabei?

Mitmachen ist ganz einfach: Schreibt einfach einen Kommentar unter diesen Artikel, wieso Ihr das Xiaomi 13T Pro testen möchtet. Dabei interessiert uns besonders:

Welche drei Aspekte sind Euch bei einem Smartphone am wichtigsten?

Wie nutzt Ihr Euer Smartphone am meisten?

Welches Smartphone nutzt Ihr aktuell?

Die Bewerbungsphase läuft bis kommende Woche Sonntag. Ihr habt also bis einschließlich 12.11.2023 um 23:59 Uhr die Chance, bei unserem Lesertest dabei zu sein.

Wie funktioniert der Lesertest?

Wurdet Ihr als Lesertester ausgewählt, dann schickt Euch nextpit kostenlos ein neues Xiaomi 13T Pro zu. Das Smartphone trifft bei Euch in der Kalenderwoche 47 ein – also bis zum 25. November. Anschließend habt Ihr drei Wochen Zeit, das Smartphone in Eurem Alltag auf Herz und Nieren zu testen.

Und das Beste zum Schluss: Teilt Ihr bis spätestens 16.12.2023 Eure Erfahrungen mit dem Xiaomi 13T Pro im Forum mit der nextpit-Community, dann dürft Ihr als Dankeschön das Smartphone behalten. Ihr bekommt dazu von uns jeweils sechs Aufgaben, für die es im nextpit-Forum dann eigene Forenthreads gibt.

Ihr seid nicht beim User-Test dabei, aber neugierig auf die Eindrücke der nextpit-Community zum Xiaomi 13T Pro? Dann schaut auf jeden Fall in diesen Artikel rein, den wir für Euch zeitnah mit den Forenthreads für die Testaufgaben aktualisieren werden.

Bitte beachtet, dass für diese Aktion unsere Teilnahmebedingungen gelten und MitarbeiterInnen der nextpit GmbH sowie ihre Angehörigen von der Teilnahme ausgeschlossen sind.