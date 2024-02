Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Duell der Giganten

Xiaomi hat im Rahmen des MWC in Barcelona die globale Version seiner Xiaomi 14 Series präsentiert. Das Beste, was Xiaomi derzeit zu bieten hat, ist das Xiaomi 14 Ultra. Will man für dieses Premium-Smartphone einen würdigen Gegner im Android-Lager finden, kommen nicht viele Modelle infrage. Wer aktuell auf den Smartphone-Thron möchte, muss am Samsung Galaxy S24 Ultra vorbei. Deswegen kommt es hier zum Duell der Smartphone-Giganten.

Wir haben das Xiaomi 14 Ultra noch nicht ausführlich testen können, aber die technischen Daten und unsere ersten Eindrücke lassen Großes erwarten. Wir hangeln uns in diesem Beitrag jetzt durch die verschiedensten Kriterien wie Design, Displayqualität, Performance, Preis, Akku, Software-Support und – nicht nur durch Xiaomi Leica-Partnerschaft wichtig – natürlich auch die Kamera-Skills. Lasst uns herausfinden, ob das Xiaomi 14 Ultra das Zeug zum Smartphone-König 2024 hat.

Xiaomi 14 Ultra und Samsung Galaxy S24 Ultra: Technische Daten im Vergleich

Xiaomis Flaggschiff Samsungs Flaggschiff Produkt Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Abbildung Bewertung Noch nicht bewertet Zum Hands-on des Xiaomi 14 Ultra Zum Test des Samsung Galaxy S24 Ultra Preis (UVP) 1499,90 € ab 1.449 € Display 6,73", AMOLED

3.200 x 1.440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,8" LTPO OLED

3088 x 1440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB / 16 GB RAM 12 GB LPDDR5X Speicher 256 GB, 512 GB, 1 TB Speicher 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 OS HyperOS auf Basis von Android 14

4 Android-Upgrades + 5 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android-Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, Blende f/1.63-f/4.0

Ultraweitwinkel: 50 MP, Blende f/1.8

Periskop-Kamera 50 MP, Blende f/2.5

Telekamera: 50 MP, Blende f/1.8 Hauptkamera: 200 MP, Blende f/1.7, OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP, Blende f/2.2

Telekamera 1: 50 MP, 5x Zoom, Blende f/3.4, OIS

Telekamera 2: 10 MP, 3x Zoom, Blende f/2.4, OIS Selfie-Kamera 32 MP, f/2.0-Blende 12 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 90 W

Wireless Charging mit 80 W

Reverse Wireless Charging 10 W 5.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W Konnektivität 5G, LTE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, LTE, WiFi /, Bluetooth 5.3, NFC, UWB IP-Zertifizierung IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 161,4 x 75,3 x 9,2 mm, 219,8 g 162,3 x 79,0 x 8,6 mm, 232 g Zum Angebot*

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Display und Design

Designtechnisch ist das hier schon Smartphone-Porn, wenn Ihr mich fragt. Beide Hersteller bieten bei ihren Spitzenmodellen alles auf, was in Sachen Verarbeitungsqualität und Design State of the Art ist. Veganes Leder hinten und "Xiaomi Shield Glass" vorn beim Xiaomi 14 Ultra, Gorilla Glass Armor vorn wie hinten und ein Titanrahmen beim S24 Ultra sorgen für ein exquisites Look-and-Feel bei beiden Geräten.

Ds Samsung Galaxy S24 Ultra behält die edle Optik des Vorgängers bei. / © nextpit

Auch die Rückseiten verströmen Premium-Duft. Samsung wagt keine Experimente und behält den Look des Galaxy S23 Ultra (zum Test) bei, also mit den ikonischen schwebenden Elementen. Ähnlich verfährt auch Xiaomi, das die Kamera-Ordnung und den prominenten Hinweis auf Leica weitestgehend beibehält, wie wir es bereits vom Xiaomi 13 Ultra (zum Test) kennen. Unnötig zu erwähnen, dass beide Boliden natürlich nach IP68 zertifiziert sind.

Gehört Ihr zu denjenigen, die gerne einen Stylus zur Eingabe nutzen, wird Euch natürlich der im Galaxy S24 Ultra versenkte S Pen ein Begriff sein. Wer Wert auf diesen smarten Stift setzt, muss also zwangsläufig zum Samsung-Flaggschiff greifen, da es nichts Vergleichbares beim Xiaomi 14 Ultra gibt.

Die 50-MP-Hauptkamera mit dem 1-Zoll-Sensor führt das Kamera-System des Xiaomi 14 Ultra an. / © nextpit

Mit Maßen von 161,4 x 75,3 x 9,2 mm und einem Gewicht von 219,8 g ist das 6,73 Zoll große Xiaomi 14 Ultra etwas kleiner und circa 12 Gramm leichter, allerdings auch minimal dicker als das Galaxy S24 Ultra. Das bringt uns dann auch zum Display, bei dem beide auf eine flache Darreichungsform setzen. Mit 6,8 Zoll ist Samsung da minimal größer unterwegs, aber die Auflösung von 3088 x 1440 px gegenüber den 3200 x 1440 px bei Xiaomi bescheren dem chinesischen Smartphone-Riesen den Punktsieg in der Kategorie Pixeldichte.

Gleichwohl sind beide AMOLED-Panels natürlich über jeden Zweifel erhaben. Dank LTPO-Technologie variieren die Bildwiederholraten bei beiden Geräten zwischen 1 und 120 Hz, was mittlerweile Flaggschiff-Standard ist. Mit 3.000 Nits (Xiaomi 14 Ultra) und 2.600 Nits (Galaxy S24 Ultra) sind beide Smartphones in der Spitze auch sagenhaft hell.

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: SoC und Performance

Diese Kategorie riecht nach Unentschieden, denn sowohl das Xiaomi 14 Ultra las auch das Galaxy S24 Ultra vertrauen auf die Geschicke von Qualcomm, oder präziser gesagt: auf das Flaggschiff-SoC Snapdragon 8 Gen 3!

Ich erwähnte es oben bereits, dass dieser Vergleich noch ein wenig vage bleibt, da uns der abschließende und ausführliche Test des Xiaomi 14 Ultra fehlt. Als Anhaltspunkt stelle ich dem S24 Ultra daher hier das Xiaomi 14 in der Basis-Version gegenüber, das ja ebenfalls vom Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben wird. Sobald wir den Test des Flaggschiffs veröffentlicht haben, aktualisieren wir diese Tabelle selbstverständlich.

Xiaomi 14

(Snapdragon 8 Gen 3) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) 3DMark Wild Life Extreme 5174 5094 3DMark Wild Life Stress Test Bester Loop: 18.189

18.189 Schlechtester Loop: 11.377 Bester Loop: 17.680

17.680 Schlechtester Loop: 9673 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 5148

5148 Schlechtester Loop: 3683 Bester Loop: 5160

5160 Schlechtester Loop: 3013 3DMark Solar Bay 8597 8373 3DMark Solar Bay Stress Test Bester Loop: 8588

8588 Schlechtester Loop: 6096 Bester Loop: 7922

7922 Schlechtester Loop: 4963 Geekbench Single: 2234

2234 Multi: 6720 Single: 2252

2252 Multi: 7107

Ihr seht in der Tabelle, dass bei diesen Tests jedes Modell mal die Nase vorn hat. Daher möchte ich es kurz machen: Wenn die Performance Euer Hauptkriterium beim Kauf ist, ist es vollkommen Latte, welches der beiden Handys Ihr Euch gönnt. Beide performen dank Snapdragon-Power großartig, Ihr findet derzeit im weiten Smartphone-Meer nichts Besseres.

Sobald wir das Xiaomi 14 Ultra ausgiebig getestet haben, können wir auch was dazu sagen, wie sich der größere Arbeitsspeicher (16 GB vs. 12 GB) auf die Performance auswirkt. Und wenn wir schon über den Speicher reden: Xiaomi bietet uns mit 512 GB in Europa nur eine einzige Option, was etwas schade ist. Samsung ist da mit 256 GB, 512 GB und 1 TB breiter aufgestellt.

Augenhöhe auch bei der Konnektivität, zumindest fast: Wi-Fi 7 gibt es bei beiden, Bluetooth 5.4 beim Xiaomi 14 Ultra gegenüber 5.3 beim Galaxy S24 Ultra. Nur beim Samsung-Handy gibt es allerdings UWB-Support.

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Software

Ich erwähnte es bereits im Vergleich zwischen Xiaomi 14 und Galaxy S24(+): Die Software ist eigentlich eine Samsung-Domäne in der Android-Welt. Sieben Jahre Updates bei den Android-Versionen und den Sicherheits-Patches sprechen da eine deutliche Sprache. Aber auch Xiaomi lernt und holt auf: Beim Xiaomi 14 Ultra erwartet uns Fünf-Jahres-Support bei den Sicherheitsupdates und immerhin gibt es vier Jahre lang Android-Updates.

Natürlich setzen beide Smartphones bereits auf Android 14, wobei Samsung sein OneUI 6.1 auf Android aufsetzen lässt, während Xiaomi den Wechsel von MIUI auf das neue HyperOS vollzogen hat. Ich mag beide Oberflächen sehr gern und glaube, dass hier auch der persönliche Geschmack eine große Rolle spielt – praktische Features und echte Mehrwerte findet Ihr definitiv bei beiden Overlays.

Erwähnt werden sollte noch, dass Samsung mit Galaxy AI sehr entschieden auf künstliche Intelligenz setzt, wobei viele Features der Partnerschaft mit Google entspringen. Meinen Kollegen Antoine konnte Samsung in seinem Test des Galaxy S24 Ultra allerdings noch nicht von den Vorteilen der Galaxy AI überzeugen. Entscheidender ist da vielleicht schon der S Pen, der die Bedienbarkeit und den Funktionsumfang des Galaxy S24 Ultra einen Vorsprung verpasst, den das Xiaomi 14 Ultra tatsächlich nicht adäquat kontern kann.

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Kamera

Das Objektiv in der Hauptkamera des Xiaomi 14 Ultra ist mit F1.63 extrem lichtstark. Um bei Tageslicht die Bildqualität zu verbessern, ist eine variable Irisblende verbaut. / © nextpit

Kommen wir zu der Kategorie, in der es ans Eingemachte geht. Ich behaupte mal, dass nicht wenige der Käufer:innen, die sich für eines dieser beiden Handys entscheiden, das wegen der Kameraqualitäten tun. Aus gutem Grund, denn in dieser Preiskategorie sind es oft die Kamerasensoren, die den Unterschied machen zwischen einem zweifellos guten und einem herausragenden Smartphone.

Wer fett "Leica" auf sein Kamerasystem schreiben kann, meldet natürlich hohe Ansprüche an. Davon überzeugen müssen wir uns noch im ausführlichen Test, aber die Grundlagen klingen tatsächlich gut: Ein riesiger, LYT-900 getaufter 50-MP-Bildsensor mit einer Sensorgröße von einem Zoll und einer stufenlos einstellbaren Blende von f/1,63-f/4,0 führt das Kamera-Line-up des Xiaomi 14 Ultra an. Dazu kommen für Ultraweitwinkel-, Tele- (3,2x) und Periskop-Kamera (5x) drei weitere Sensoren mit je 50 MP.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra verzichtet auf das zweite x10-Teleobjektiv und verwendet stattdessen ein x5-Objektiv. / © nextpit

Samsung hat ein recht ähnliches Line-up, setzt also ebenfalls neben der 200-MP-Hauptkamera auf eine Ultraweitwinkel-Knipse (12 MP) und schließlich zwei Tele-Kameras mit dreifacher bzw. fünffacher Vergrößerung. Für den 3-fach-Zoom ist erneut ein 10-MP-Sensor zuständig, neu ist aber die 50-MP-Kamera, die einen fünffachen optischen Zoom ermöglicht anstelle der 10-fach-Version im Vorjahr.

Ganz spannend finde ich, dass Samsung sehr variabel bei der Zahl der Megapixel ist, während Xiaomi eine ausgewogene Strategie fährt. Statt auf einen marketingtechnisch natürlich beeindruckenden 200-MP-Sensor zu setzen, gibt es bei Xiaomi Konstanz und vier verschiedene Kameras mit jeweils 50 MP, allesamt von Sony. Vorn bietet Samsung weiterhin einen 12-MP-Shooter auf, bei Xiaomi sind es 32 MP.

Samsungs Kamera-Array hat sich gegenüber dem S23 Ultra nicht entscheidend verändert, was aber nichts heißen soll. Die neue Strategie bei den Telekameras klingt schlüssig und die Performance im Test war auch erneut überdurchschnittlich. Schwächen hat Samsung allenfalls beim Porträtmodus und beim Nachtmodus, wobei das Jammern auf äußerst hohem Niveau ist.

Zur Kamera des Xiaomi 14 Ultra fehlen uns noch eigene Kameraeindrücke. Deswegen muss ich Euch auch in dieser Kategorie auf den finalen Test des Xiaomi 14 Ultra vertrösten und auch auf den separaten Kamera-Test, denn es ebenfalls geben wird.

Sobald das geschehen ist, ergänzen wir diesen Beitrag mit Galerien beider Smartphones. Aber wenn ich meinen Kollegen Stefan richtig verstehe, der sich das Xiaomi 14 Ultra beim MWC bereits ansehen konnte, könnte das Xiaomi 14 Ultra mit seinen Kameras womöglich das Galaxy S24 Ultra in die Tasche stecken – warten wir es ab.

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Akku und Schnellladen

Die Akku-Sektion ist Xiaomi-Land! Ich verstehe da die Samsung-Strategie nicht so richtig, muss ich zugeben. 45 W stört mich nicht wirklich, wie ich auch hier auf nextpit bereits erklärte (und mich seinerzeit sogar mit 25 W zufriedengab).

Das ist aber meine persönliche Sicht, denn ich sitze den ganzen Tag auf meinem Hintern im Home-Office und hab in der Regel keine Probleme, ein Handy auch länger zu laden. Aus neutraler Sicht denke ich aber, dass Samsungs Verharren bei 45 W in der Spitzenklasse und ansonsten 25 W ein wenig überholt ist. Lange Rede, kurzer Sinn: Samsung bietet uns erneut Quick Charging mit 45 W, Xiaomi macht es mit dem Xiaomi 14 Ultra mit 90 W im Boost-;Modus einfach mal doppelt so schnell. Zur Ehrenrettung Samsungs sei erwähnt, dass der 5.000-mAh-Akkus (ebenso groß wie im Xiaomi 14 Ultra) sehr lange durchhält. Beim Xiaomi-Handy steht dieser Test noch aus.

Xiaomi legt den Charger mit in die Box und lädt einfach doppelt so schnell wie das Samsung-Pendant. / © nextpit

Und noch einmal erstaunlicher: Selbst beim Wireless Charging ist das Xiaomi 14 Ultra mit 80 W Welten schneller als das Galaxy S24 Ultra mit Kabel. Kabellos tuckert das Samsung-Flaggschiff sogar mit sehr gemütlichen 15 W über den Akku-Ozean. Beide beherrschen übrigens auch das kabellose Reverse Charging, was super praktisch ist, wenn Ihr unterwegs mal Eure Buds laden müsst. Auch hier ist Xiaomi schneller (10 W gegenüber 4,5 W bei Samsung).

Den finalen Akku-Todesstoß verpasst Xiaomi den Südkoreanern dann beim Lieferumfang: Der 90-W-Charger ist in der Verpackung zu finden, Samsung legt nichts bei und verweist auf den Umweltschutz.

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Xiaomi bietet in China Variationen sowohl bei der Größe des Arbeitsspeichers als auch des internen Speichers an, nach Deutschland schafft es aber nur eine Version: die mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Das Teil kann bereits für 1.499,90 Euro vorbestellt werden und ab dem 19. März wird ausgeliefert. Bestellt Ihr Euch das Gerät noch vor dem 18. März vor, gibt es das 199 Euro teure Photography Kit kostenlos dazu.

Samsung legt mit 1.449 Euro ein klein wenig günstiger los, dafür erhaltet Ihr allerdings "nur" 256 GB Speicher. Wollt Ihr mit Xiaomi und den 512 GB Speicher gleichziehen, werden 1.579 Euro fällig – wieder ein kleiner Vorteil für Xiaomi.

Unten seht Ihr alle unverbindlichen Preisempfehlungen im Überblick:

Galaxy S24 Preisübersicht Gerät Speicher Preis Xiaomi 14 Ultra 512 GB 1.499,90 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 1.449,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 1.579,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB 1.819,00 Euro

Ihr müsst natürlich bedenken, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra schon eine Weile auf dem Markt ist, was bedeutet, dass der aktuelle Straßenpreis für die 512-GB-Version des Galaxy S24 Ultra mitunter schon 1.300 Euro unterschreitet.

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra: Fazit

Xiaomi 14 Ultra vs. Samsung Galaxy S24 Ultra – welches Smartphone gefällt Euch besser? / © nextpit

Ohne finalen Testbericht zum Xiaomi 14 Ultra ist das "Fazit" in diesem Fall allenfalls ein vorläufiges. Aber zumindest auf dem Papier sehen wir, dass sich das Xiaomi 14 Utra weder beim Design noch beim Display oder der Performance hinter dem Galaxy S24 Ultra verstecken muss. Preislich ist man zumindest laut UVP sogar attraktiver als der große Konkurrent aus Südkorea und beim Akku liegt man deutlich vorn, zumindest wenn die Akkulaufzeit sich als ordentliche herausstellen wird.

Eine wirkliche Empfehlung für oder gegen eines der Geräte scheint mir zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Einmal, weil wir natürlich alle gespannt darauf warten, was die Kamera des Xiaomi 14 Ultra auf dem Kasten hat, und zum anderen, weil wir es hier mit zwei herausragenden Smartphones zu tun haben, bei dem ein wirklicher Fehlkauf mir praktisch unmöglich scheint.

Aber lasst uns das vertiefen, sobald wir auch das Xiaomi 14 Ultra aus unserem nextpit-Testlabor entlassen haben. Als stolzer und nach wie vor schockverliebter Besitzer eines Galaxy S24 Ultra muss ich aber jetzt schon anerkennend meinen imaginären Hut ziehen angesichts dessen, was Xiaomi hier abgeliefert hat.

Seid Ihr vielleicht ebenso gespannt auf den Xiaomi-14-Ultra-Test wie ich? Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, welches Flaggschiff-Monster für Euch die Nase vorn hat – und was Ihr für eine Testnote beim Xiaomi 14 Ultra erwartet.