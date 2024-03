Xiaomi 14 Ultra: Was macht diese Kamera so viel besser?

Die Kamera-Fähigkeiten des Xiaomi 14 Ultra lassen sich in zwei Bereiche untergliedern – vor allem in die Software und in die Hardware. In beiden Bereichen bietet das Smartphone ein paar Besonderheiten. Im folgenden Video haben wir die wichtigsten Aspekte für Euch unter die Lupe genommen und erklärt.

Kamera-Hardware im Xiaomi 14 Ultra

Das Besondere am Xiaomi 14 Ultra ist, dass der chinesische Hersteller gemeinsam mit Leica die Kamera am Reißbrett designed hat. Drei der vier Sensoren sind identisch – hier setzt Xiaomi jeweils auf den Sony IMX858 mit 50 Megapixeln. In der Hauptkamera steckt ein größerer Chip, nämlich der riesige LYT-900 aus Sonys neuer Sensorgeneration.

Die vier Sensoren verteilen sich im Brennweitenbereich auf Vergrößerungen von etwa 0,5x, 1x, 3x und 5x. Der große Vorteil ist hierbei, dass beim digitalen Zoomen zwischen den einzelnen Chips keine großen Lücken bestehen, in denen die Bildqualität arg einbricht – Ihr müsst beim Fotografieren mit dem Xiaomi 14 Ultra also weniger stark darauf achten, mit welcher Brennweite Ihr fotografiert.

Vom Ultraweitwinkel (links) bis zum Telebereich (rechts): Das Xiaomi 14 Ultra hat effektiv immer mindestens die gleiche Sensorfläche zur Verfügung wie das Galaxy S24 Ultra. / © nextpit

Software-Features im Xiaomi 14 Ultra

Neben der erwähnten Hardware bietet das Xiaomi 14 Ultra auch zahlreiche interessante Software-Features. Für anspruchsvolle Videofilmer gibt es beispielsweise Fokus-Peaking, Zebra-Muster für die Belichtungskontrolle oder die Möglichkeit, den Aufnahmebereich fürs Mikrofon festzulegen, um etwa entweder das Geschehen vor der Kamera aufzunehmen oder eben zu kommentieren.

Interessant sind auch die KI-Features, die hier nicht nur zur Bildverbesserung beitragen, sondern auch als virtuelle Kamera dienen. Ihr könnt mit ausreichend Bildmaterial nämlich ein KI-Modell von Eurem Gesicht – oder einem anderen Gesicht – trainieren und anschließend per Text-Prompt beliebige Fotos generieren.

Ein Hauch von Spaceballs: Mit dem Xiaomi 14 Ultra könnt Ihr nahezu beliebige Selfies von Euch generieren, habt Ihr das KI-Modell einmal trainiert. / © nextpit

Wenn Ihr mehr über das Smartphone ganz allgemein erfahren wollt, dann schaut doch in unseren ersten Test vom Xiaomi 14 Ultra rein – oder ins folgende Hands-on-Video vom MWC!

Was sagt Ihr zum Xiaomi 14 Ultra? Ist dem chinesischen Hersteller hier das ultimative Kamera-Smartphone gelungen? Oder gibt's Konkurrenten, die bessere Handykameras bauen? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!