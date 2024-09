Xiaomi steht kurz vor der Enthüllung seiner neuesten Smartphone-Reihe. Wie das Unternehmen kürzlich bestätigte, wird die Redmi-Note-14-Serie kommende Woche in China vorgestellt. Obwohl das genaue Datum noch nicht bekannt ist, deutet alles auf einen Launch zwischen dem 23. und 29. September hin. Für den globalen Markt, einschließlich Europa, wird mit einer Veröffentlichung in den nächsten Monaten gerechnet. Was die neuen Handys auszeichnet, lest Ihr in diesem Beitrag von nextpit.