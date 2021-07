Xiaomi Mi Band 6 im Test: Der König ist tot, es lebe der König!

Design & Display: Größer ist immer besser, oder?

Xiaomi gelingt die Quadratur des Kreises, indem man das Display um 50 Prozent erhöht, ohne das ganze Gerät vergrößern zu müssen. Hut ab, Xiaomi!

Hat mir gefallen:

größeres Display

höhere Auflösung

tolle Verarbeitungsqualität

Hat mir nicht gefallen:

kein Umgebungslichtsensor

Es gab nicht viel, was wir am Mi Band 5 ernsthaft kritisieren konnten. Am ehesten störte mich – Captain Maulwurf himself – das etwas schlecht ablesbare Display. Das lag nicht an der AMOLED-Technologie und auch nicht an der Helligkeit von bis zu 450 Nits, sondern war der geringen Größe von 1,1 Zoll geschuldet und der dadurch recht kleinen Schrift.

Hält man beide Generationen – das Mi Band 5 und das Mi Band 6 – ausgeschaltet nebeneinander, könnten sie Zwillinge sein, sowohl von Form als auch Größe. Schaltet man die Panels jedoch ein, wird der größte Vorteil des Mi Band 6 deutlich sichtbar: Das Display ist auf 1,56 Zoll angewachsen, Ihr seht also deutlich mehr auf dem Teil.

Schön groß präsentiert sich das Display des Mi Band 6 / © NextPit

Dass man das in den nahezu identischen Maßen – 47,4 x 18,6 x 12,7 mm – des Vorgängers hinbekommt, liegt daran, dass das Display nicht mehr viereckig ist, sondern die runde Form des Mi Band 6 spiegelt. Die Helligkeit bleibt bei 450 Nits, die Auflösung hat Xiaomi von 126 x 294 beim Mi Band 5 auf jetzt 152 x 486 Pixel erhöht.

Viel mag ich am neuen Display nicht bemängeln, ein kleines “aber” gibt es dennoch: Ihr könnt die Helligkeit nämlich nach wie vor nur recht grob in fünf Stufen einstellen und das nur manuell. Hier würde ich mir einen entsprechenden Sensor für die Helligkeit wünschen, der auf das Umgebungslicht reagiert. Vielleicht eine Idee fürs Mi Band 7, Xiaomi?

Die besten Fitness-Tracker im Vergleich

Wer happy war mit dem Mi Band 5, wird feststellen, dass Xiaomi auch einen recht hohen Preis für mehr Screen zahlen musste, indem man den kapazitiven Button unterhalb des Displays einsparte. Im Test ertappte ich mich öfter dabei, dorthin zu tippen, wo einst dieser Button zu finden war.

Damit beraubt uns Xiaomi also einer Kontroll-Funktion, gearbeitet wird jetzt ausschließlich mit Wischgesten und dem Antippen des Displays. Vermutlich ist das etwas, was jeder unterschiedlich stark gewichtet, aber für mich persönlich sind die Vorteile durch das jetzt deutlich besser ablesbare Display entscheidender. An die etwas andere Steuerung gewöhnt man sich für mein Empfinden sehr schnell.

Darüber hinaus liefert Xiaomi mit dem Mi Band 6 wieder gewohnt souverän ab und macht wieder einmal deutlich, wieso diese Reihe so unglaublich beliebt ist: Das etwa 24 Gramm leichte Device ist am Arm kaum zu spüren und sehr angenehm zu tragen. Dazu trägt auch das gut verarbeitete Silikon-Armband bei, das sich genau so komfortabel öffnen und schließen lässt wie beim Vorgänger.

Das Armband kommt in gewohnter Xiaomi-Qualität, ist flexibel und gut zu öffnen / © NextPit

Generell ist die Verarbeitung des Mi Band 6 wieder hervorragend. Erneut dürft Ihr das Armband dank ATM 5 auch beim Händewaschen oder unter der Dusche tragen. Wollt Ihr Schwimmen, wäre aber ein Gerät mit ATM 10 zu empfehlen. Auch beim Laden hat sich gegenüber dem Vorgänger nichts getan, An der Innenseite finden sich die Magnetkontakte und ja, das beigelegte Kabel ist wieder unanständig kurz.

Gerade mit Blick auf die Preisklasse, in der Xiaomi mit diesem Tracker unterwegs ist, muss man erneut den Hut ziehen angesichts der tollen Verarbeitungsqualität. Den Button vermisst man nach kurzer Eingewöhnungszeit nicht mehr und der Vorteil durch das größere, höher auflösende Display ist mehr als offensichtlich.