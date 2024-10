Obwohl der Prime Day erst wenige Stunden zurückliegt , könnt Ihr Euch den Tineco Floor One S5 derzeit noch günstiger sichern. Durch zwei Gutscheine gibt es hier derzeit einen fetten Rabatt von fast 30 Prozent. Ob sich das lohnt und was Ihr machen müsst, wenn Ihr für den Nass-Trockensauger zu viel gezahlt habt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Der Tineco Floor One S5 gehört zu den großen Dyson-Konkurrenten. Der Sauger ist deutlich günstiger, bietet eine richtig gute Saug- und Wischleistung und verfügt zudem über ein integriertes Frischwasser-Reinigungssystem. Am Prime Day hat Euch der Nass-Trockensauger noch 299 Euro gekostet und wenige Stunden später kostet er Euch nur noch knapp 275 Euro.

Dyson-Konkurrent für weniger als 300 Euro

Der Floor One S5 arbeitet mit einer Walzenbürste, die bis zu 450 Umdrehungen pro Minute erreicht. Dabei kann sie sich an die meisten Oberflächen anpassen. Durch eine Cutting-Edge-Funktion, die auch bei deutlich teureren Saugrobotern (Bestenliste) zu finden ist, sind auch schwer erreichbare Ecken kein Problem. Damit auch hartnäckiger Schmutz entfernt werden kann, findet sich zudem iLoop Smart. Dabei handelt es sich um eine Funktion, durch die der Tineco seine Saugleistung automatisch anpassen kann.

Verschiedene Reinigungszonen des Tineco Floor One S5, in denen der Sauger die Leistung automatisch anpasst. / © Tineco / Collage: nextpit

Ein Dual-Tank-System ermöglicht zudem ausreichend Platz für Schmutzwasser und den aufgenommenen Dreck. Das bereits genutzte Wasser kann der Sauger zudem über die Walzenbürste abschaben und in den Tank leiten. Der Akku bietet außerdem eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten und lässt sich in der 3-in-1-Dockingstation wieder aufladen. Hier reinigt und wartet sich der Floor One S5 auch. Auf der LED-Anzeige werdet Ihr zudem immer über den aktuellen Akkustand und die Reinigungsstufe informiert.

Tineco Floor One S5 günstiger als am Prime Day

Die UVP des Akkusaugers liegt bei 509 Euro. Hier zieht Amazon derzeit bereits 24 Prozent ab und bietet das Gerät für 389 Euro an. Nun kommt jedoch noch ein Coupon über 110 Euro hinzu, den Ihr auf der Produktseite des Tineco Floor One S5 aktivieren könnt. Etwas darunter findet sich jedoch noch der Aktionscode "S5TINECO", der Euch zusätzlich 1 Prozent einspart. Somit kommt Ihr gerade auf einen Gesamtpreis von 275,11 Euro.

Am Prime Day hat Amazon noch 299 Euro verlangt. Der bisherige Bestpreis lag laut idealo jedoch bei 249 Euro. Ob es sich hier um einen Preisfehler handelte lässt sich nicht nachvollziehen, da das Angebot für weniger als einen Tag aktiv war. Der aktuell nächstbeste Preis liegt übrigens bei 299 Euro, was den regulären Bestpreis darstellt. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten und leistungsstarken Nass-Trockensauger, wollt aber keine 700 Euro ausgeben, seid Ihr mit dem Tineco Floor One S5 gut beraten.

Zu viel gezahlt am Prime Day?

Habt Ihr Euch das Gerät am Prime Day bereits bestellt, müsst Ihr diesen jetzt nicht stornieren. In der Regel wird die Differenz automatisch erstattet. Sollte das nicht der Fall sein, schreibt einfach den Kundensupport an. Denn Amazon selbst hat in einer Mitteilung bestätigt, dass Ihr das Anrecht auf eine Differenz-Erstattung habt.

"Wenn Sie vom 8. bis 9. Oktober ein "Prime Angebot" kaufen, das von Amazon verkauft wird und dessen Preis vor dem 16. Oktober 23:59 Uhr MEZ weiter sinkt, erstatten wir automatisch die Differenz! Wir informieren Sie, sobald Ihre Erstattung bearbeitet ist". - Amazon

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Tineco interessant für Euch oder seid Ihr Fans von Saugrobotern? Lasst es uns wissen!