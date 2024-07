1&1 präsentiert neue Glasfasertarife mit höherem Up- und Download

Vermarktung startet

Das hat der Anbieter per Pressemitteilung angekündigt und seine neuen Tarife bereits online gestellt. Ab sofort gibt es dabei für die 1&1 Glasfaser-Anschlüsse bis zu 50 Prozent höhere Download-Bandbreiten und bis zu dreifach höhere Upload-Bandbreiten.

Das Angebot hat aber noch einen Haken: Die Änderungen sind nicht bundesweit einheitlich verfügbar. Nur über die Eingabe der Adresse im Verfügbarkeitscheck sieht man die tatsächlich angebotenen Bandbreiten.

Die Änderungen starten dann mit dem Tarif Glasfaser 150. Laut 1&1 ändert sich das Angebot wie folgt: "Neukundinnen und -kunden erhalten beispielsweise 1&1 Glasfaser 250 ab sofort als Glasfaser 300-Angebot mit 300 MBit/s statt 250 MBit/s im Download und mit 150 MBit/s statt 50 MBit/s im Upload."

Bei der Upload-Geschwindigkeit bei diesem Tarif wurde die Geschwindigkeit verdreifacht, während der monatliche Dauertiefpreis weiter bei 44,99 Euro liegt, erklärt 1&1. Das aktualisierte 1&1 Glasfaser-Portfolio bietet maximale Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s im Download und bis zu 500 MBit/s im Upload. Weiterhin gibt es Aktions-Einstiegspreise mit Startrabatten.

"Neukundinnen und -kunden können über den Verfügbarkeitscheck selbst testen, ob die neuen Bandbreiten an ihrem Wohnort verfügbar sind und erhalten bei Bestellung automatisch die verbesserten Konditionen", kündigt 1&1 an. Das neue Angebot wird auch in Gebieten, die sich in der Vorvermarktung befinden, erhältlich sein. 1&1 trägt dort die Ausbaukosten und unterstützt bei Mietobjekten - sofern notwendig - beim Einholen der Eigentümer-Zustimmung zur Glasfaserverlegung.

