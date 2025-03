Der Mobilfunkstandard ist längst keine Seltenheit mehr und so bieten selbst Discount-Tarife diese Option mittlerweile vermehrt an. Auch das Datenvolumen erhöht sich stetig, ohne den Geldbeutel unnötig zu belasten, wodurch solche Angebote immer attraktiver werden. Bei einem Handyvertrag ist jetzt allerdings eine sprunghafte Verbesserung erkennbar.

Der Provider Vodafone ist mit einigen Untermarken im günstigeren Preissegment unterwegs. Seit einigen Jahren zählt hier auch SIMon Mobile dazu. Der Anbieter wirbt an vielen Straßenecken mit seinem Waschbär, der stark an Rocket Raccoon aus dem Avengers-Universum erinnert und kann vor allem mit seiner hohen Flexibilität glänzen. Denn die Handyverträge sind nicht nur günstig, sondern auch monatlich kündbar.

100 GB für 20 Euro: Raketenhafter Anstieg des Datenvolumens

In der Regel wirbt SIMon mit einem 15-GB-Tarif der Einsteiger-Klasse. Preise ab 8,99 Euro sind hier an der Tagesordnung. Allerdings nur dann, wenn Ihr bestimmte Kriterien erfüllt. Denn nur wechselwillige aus bestimmten Netzen erhalten die günstigsten Verträge. Etwas später im Artikel verraten wir Euch, was es damit auf sich hat.

Denn eine kurzfristige Änderung im Portfolio betrifft den neuen, größten Tarif, den Ihr Euch ab 19,99 Euro monatlich schnappen könnt. Den Tarif gibt es jetzt mit satten 100 GB Datenvolumen monatlich. Der Aktionszeitraum gilt bis zum 28. April – wer in diesem Zeitraum bucht, behält die 100 GB aber dauerhaft bis zum Zeitpunkt seiner Kündigung.

Da Ihr hier auch keine Anschlussgebühr zahlen müsst, könnt Ihr den Tarif auch nur Übergangsweise nutzen. Denn Ihr müsst hier lediglich mit den monatlichen Tarifkosten rechnen, die je nach vorherigem Anbieter variieren können. Dabei bleiben alle Charakteristika von SIMon Mobile bestehen. Ihr surft also mit maximal 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, den Vertrag drei Monate lang zu pausieren* oder ihn als eSIM zu nutzen. Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten Tarif-Daten noch einmal zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif SIMon mobile flex Datenvolumen 100 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G/LTE SMS / Telefon-Flat Ja Mindestlaufzeit Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Kosten ab 19,99 € Einmalige Kosten Entfallen Effektive Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,20 € Zum Angebot*

Noch mehr Datenvolumen: Vergesst die Gutscheine nicht!

Während die 100-GB-Option für Neu- und Bestandskunden von SIMon Mobile* zur einfachen Buchung verfügbar ist, können dieser und ebenso alle kleineren Tarife bei Neu- oder Wiederbuchung auch noch per kombinierbarer Aktion aufgewertet werden.

Nutzt Ihr während der Buchung einen der Codes "DEAL2" oder "DATEN5", bekommt Ihr 2 beziehungsweise 5 GB mehr Datenvolumen zusätzlich. Der Unterschied liegt darin, dass die 2 GB Extra-Datenvolumen für 12 Monate aufgeschlagen werden, der 5-GB-Code erwirkt das Upgrade über 6 Monate. Ihr könnt also vorher entscheiden, wie lange Ihr das zusätzliche Datenvolumen möchtet.

So funktioniert SIMon Mobile

Wie bereits erwähnt, richtet sich SIMon Mobile vor allem an Tarifwechsler. Die Basis sind monatlich kündbare Handytarife ohne Anschlusspreis. Was erst einmal wie ein schlechtes Geschäft für den Anbieter klingt. Je nachdem, wie hoch hier die Aufwendungen für SIMon – beziehungsweise Vodafone als Anbieter dahinter – sind, ist der Tarifpreis gestaffelt. Im Fall der 100-GB-Option sind 19,99 Euro der Normalpreis für Tarifwechsler von den allermeisten Anbietern.

Wählt Ihr aber aus, dass Ihr einen neuen Tarif abschließen möchtet und keine Rufnummer mitnehmen wollt, steigt der Tarifpreis auf 22,99 Euro. Und genauso gibt es ein paar wenige Anbieter, bei denen der Wechselpreis höher ist und somit auch der Wechsel-Tarifpreis bei 22,99 Euro liegt. Objektiv unverständlich ist dies übrigens bei allen Vodafone-Marken (Vodafone, Otelo) der Fall. Das liegt daran, dass Vodafone durch den Wechsel hier vor allem (technischen) Aufwand hat, aber streng genommen keinen neuen Kunden für Netz und Konzern hinzugewinnt, sondern ihn nur „intern“ von A nach B schiebt. Es zeigt sich also, dass sich SIMon vor allem für Tarifwechsler von außerhalb des Vodafone-Kosmos lohnt.

Was haltet Ihr von SIMon Mobile? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht? Lasst sie uns in den Kommentaren hören!