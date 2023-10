15-Euro-Gutschein gratis: Amazon lockt mit Prime-Day-Aktion

Auch am zweiten Amazon Prime Day 2023 hat sich das Marketing-Team des Online-Versandhauses wieder etwas einfallen lassen, um Euch die beiden Deal-Tage noch etwas schmackhafter zu machen. Ihr könnt Euch einen 15-Euro-Gutschein sichern, wenn Ihr eine Amazon-App herunterladet und diese verwendet. Allerdings beschränkt sich der Coupon dieses Mal nicht nur auf die Aktionstage.

Bereits im Juli überraschte Amazon seine Prime-Kunden mit einer Gutschein-Aktion. Dabei musstet Ihr lediglich eine Cloud-App des US-Versandhauses herunterladen und diese aktiv nutzen, schon konntet Ihr einen 15-Euro-Gutschein für den Prime Day abgreifen. Und auch zum zweiten Prime Day wartet (fast) dieselbe Gutschein-Aktion auf Euch. Bei der App handelt es sich wieder um den Amazon-Dienst "Amazon Photos*".

Was müsst Ihr tun, um den Gutschein zu erhalten?

Die wichtigste Frage ist natürlich, wie Ihr genau an den Gutschein kommt. Im Grunde ist das relativ einfach, denn Ihr müsst Euch lediglich die Amazon-Photos-App* herunterladen und hier mindestens ein Foto hochladen. Dafür meldet Ihr Euch in der App mit Euren Amazon-Kontodaten an und müsst natürlich ein bestehendes Prime-Abonnement* besitzen.

Zu Beginn müsst Ihr sicherstellen, dass "Automatisch Speichern" aktiviert ist © Amazon / nextpit Anschließend erteilt Ihr der App die Berechtigung, auch im Hintergrund Fotos hochladen zu dürfen © Amazon / nextpit Zu guter Letzt wählt Ihr Eure Fotos aus, ladet die Bilder in einen Ordner und gebt diesem einen Namen. © Amazon / nextpit Fertig! Jetzt heißt es abwarten, bis Ihr Euren Gutschein erhaltet. © Amazon / nextpit

Allerdings solltet Ihr Euch vorab das Kleingedruckte genau durchlesen. Denn wer bereits am ersten Prime Day in diesem Jahr einen Gutschein erhalten hat, ist von dieser Aktion ausgenommen. Zusätzlich erhaltet Ihr den Gutschein innerhalb von vier Tagen, was bereits zu spät für den Prime Day sein könnte. Außerdem könnt Ihr den Gutschein nur auf Produkte einlösen, die auch von Amazon verkauft und versandt werden. Zudem entfallen E-Books, digitale Inhalte, Geschenkgutscheine und Warehouse-Deals.

Das ändert sich bei der zweiten Amazon-Photos-Aktion

Die Aktion ist allerdings nur fast identisch zur Ersten, denn der Gutschein beschränkt sich nicht nur auf den Prime Day. So habt Ihr bis zum 31. Oktober Zeit Euch die App herunterzuladen und zu nutzen. Den Gutschein müsst Ihr allerdings bis zum 15. November einlösen. Solltet Ihr also ohnehin vorhaben, Euch etwas beim größten Online-Versandhaus zu kaufen, ist die Aktion genau richtig für Euch.

Affiliate Angebot Prime-Day-Deals Jetzt schon die ersten Prime-Day-Angebote zu günstigen Preisen sichern!

In unserer Prime-Day-Übersicht findet Ihr bereits die ersten Deals, die schon vor dem eigentlichen Prime Day verfügbar sind. Sobald es dann losgeht, stellen wir Euch dort auch spannende Blitz-Deals vor und auf nextpit findet Ihr natürlich am 10. und 11. Oktober weitere interessante Deals.

tl;dr

Amazon verschenkt 15-Euro-Gutschein

Ihr müsst "Amazon Photos" herunterladen und nutzen

Die Aktion gilt bis zum 31. Oktober 2023

Der Gutschein kann bis zum 15. November eingelöst werden

Was haltet Ihr von der Aktion? Macht Ihr Euch dabei Gedanken um Eure Daten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!