3 Wege, wie Euer Chef Euch bei der Arbeit unterstützen kann

Und während Gehalt und Benefits in der Regel die wichtigsten Faktoren sind, die darüber entscheiden, ob Ihr ein Jobangebot überhaupt annehmt, ist es für einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, der oder die in seinem oder ihrem Job bleibt, wichtig, dass er oder sie subtile, aber bedeutungsvolle Unterstützung in einer Reihe von Bereichen erhält. Tatsächlich hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen, die Dankbarkeit erfahren, produktiver sind.

Umgekehrt werden Unternehmen ohne eine unterstützende Managementstruktur Schwierigkeiten haben, engagierte und proaktive Mitarbeiter/innen zu halten. Schätzungen zufolge sind 69 % der deutschen Arbeitnehmer/innen nicht engagiert, und 14 % von ihnen sind sogar aktiv unengagiert.

Warum gibt es also eine solche Diskrepanz und wie können Chefs sie beheben? Zu Ehren des Employee Appreciation Day schauen wir uns drei sinnvolle und wirkungsvolle Möglichkeiten an, wie Euer Chef Euch unterstützen kann.

1. Regelmäßige Meetings

Nicht zu verwechseln mit Kontrolle oder Mikromanagement: Eine effektive Führungskraft sollte die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern in den Vordergrund stellen und regelmäßige Besprechungen ermöglichen, um die Kommunikationswege offen zu halten.

Es ist erwiesen, dass effektive Kommunikation die Arbeitsmoral und das Engagement der Mitarbeiter/innen steigert, aber Euer/e Chef/in sollte keine Einheitslösung wählen. Stattdessen sollte die Kommunikation ein sich ständig weiterentwickelnder zweiseitiger Prozess sein, der auch außerhalb von Meetings und Präsentationen stattfinden kann und informelle Treffen einschließt.

2. Echte Flexibilität

Fernarbeit und hybride Arbeitsformen sind heute für viele Arbeitnehmer/innen gang und gäbe, und Schätzungen zufolge arbeiten 51 % der Deutschen mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause aus. Während die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für viele Arbeitnehmer/innen verbessert hat, gibt es einen zunehmenden Trend zu mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Von nicht-linearen Arbeitsabläufen, bei denen die Beschäftigten auf Ergebnisse statt auf Aufgaben hinarbeiten und daher ihre Arbeit auch außerhalb der traditionellen Arbeitszeit erledigen können, bis hin zur Einführung einer Vier-Tage-Woche ohne Lohn- oder Produktivitätseinbußen: Den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit eigenständig zu erledigen, zeugt von Vertrauen und Anerkennung.

3. Entwicklungsmöglichkeiten

Auch wenn der Arbeitgeber regelmäßig nach dem Rechten sieht und seinen Beschäftigten eine flexiblere Arbeitsweise ermöglicht, müssen die Beschäftigten das Gefühl haben, dass ihre Rolle und ihre Position in dem Unternehmen, für das sie arbeiten, ständig wächst und sich weiterentwickelt.

Deshalb müssen Arbeitgeber Wachstumschancen schaffen, indem sie Zugang zu Lern- und Entwicklungsressourcen gewähren. Außerdem sollten sie einen Rahmen schaffen, auf den die Beschäftigten hinarbeiten können, und Fleiß und Innovation belohnen, indem sie regelmäßig überprüfen, wie ein Beschäftigter vorankommt.

