4K-Außenkamera zum Top-Preis: Schnappt Euch 27 % Rabatt bei Amazon!

Amazon hat ein Top-Angebot zur Neuheit aus dem Hause Reolink für Euch Lager. Ihr bekommt die erste Reolink-Außenkamera, deren Akku mit dem beigefügten 6-W-Solarpanel aufgeladen werden kann. Derzeit erhaltet Ihr 27 % Rabatt beim größten Online-Versandhaus. In unserem Deal-Check haben wir alle Details für Euch.

Habt Ihr gerne alles im Blick, ist eine gute Außenkamera eine durchaus sinnvolle Anschaffung. Wichtig ist hierbei, dass sie nicht nur bei Tag gute Bilder liefert, sondern auch nachts für entsprechende Aufnahmen sorgt. Die neue Reolink Argus PT Ultra verfügt über 4K-UHD und lässt sich dank mitgeliefertem Solarpanel autark betreiben. Bei Amazon kostet Euch das neue Modell gerade nur 175,99 Euro.

Affiliate Angebot Reolink Argus PT Ultra Inkl. 6-W-Solarpanel | 4K-UHD | 8-MP-Kamera | Schwenkbar | Autarke Benutzung | 360-Grad-Umsicht

Die Kamera nutzt eine 8-MP-Linse – sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Die Einrichtung ist schnell erledigt, da das Gerät sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz funktioniert und sich dadurch einfach in Euer Smart Home einbinden lässt. Zusätzlich ist eine 360-Grad-Abdeckung vorhanden, wodurch keine toten Winkel entstehen. Eine KI-Erkennung und Alarmfilterung ist ebenfalls vorhanden.

Wie gut ist das Reolink-Angebot von Reolink wirklich?

Die Kamera ist erst vor einiger Zeit veröffentlicht worden und die UVP liegt hier bei 239,99 Euro. Amazon reduziert den Preis für kurze Zeit um 27 Prozent, wodurch Ihr nur noch 175,99 Euro zahlen müsst. Preislich seid Ihr mit diesem Angebot also mehr als gut bedient. Vergleichbare Modelle anderer Hersteller kosten Euch im Netz mindestens 190 Euro, was den Deal noch einmal deutlich spannender macht.

Hattet Ihr also ohnehin vor, etwas die Sicherheit in Eurem Haus zu tun, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut dabei. Ihr müsst das Gerät lediglich anschließen und die App herunterladen, um die Funktionen nutzen zu können. Ist Euch eine autarke Funktionsweise allerdings nicht so wichtig, gibt es auch günstigere Angebote, wie etwa die Eufy SoloCam E40 für 104 Euro*.

Wie findet Ihr den Reolink-Deal? Sind Außenkameras ein interessantes Thema für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!