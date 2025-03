8,8 von 10: Das ist der beste Western aller Zeiten

In den 60er-Jahren war Western eines der beliebtesten Filmgenres. Einige Filme aus dieser Zeit gelten auch heute noch als absolute Meisterwerke der Filmgeschichte. Doch obwohl es viele großartige Western-Filme gibt, kann nur einer an der Spitze stehen. Wir verraten, welcher es ist.

Die Internet Movie Database (IMDb) bietet eine umfassende Liste mit den bekanntesten Filme und Serien. Doch was diese besonders wertvoll macht, sind Bewertungen von Kinofans, die jedem Film eine Punktzahl zwischen 1 und 10 beimessen. Auf diese Weise entstand eine Rangfolge der besten Filme aller Zeiten. Diese unterliegt jedoch gewissen Schwankungen. Neue Filme erobern das Siegertreppchen, während ältere verdrängt werden. Wir verraten Euch, welcher Western – Spaghetti-Western, um genau zu sein – sich aktuell auf dem 1. Platz des beliebten Genres befindet.

Passend dazu:

Bester Western; mit gleich drei Hauptrollen

Vor rund 25 Jahren war das Cowboy-Genre weitgehend aus der Filmproduktion verschwunden, doch mittlerweile kommen immer wieder neue Western auf die Leinwand. Nach Jahren in der Versenkung gehört Western aktuell wieder zu den beliebtesten Genres. Doch keiner der Neuankömmlinge scheint es mit dem besten Western aller Zeiten aufnehmen zu können. Dieser Titel gehört nach wie vor einem echten Meisterwerk: „Zwei glorreiche Halunken“.

Affiliate Angebot waipu.tv-Aktion waipu.tv 4K Stick und kostenloses Streaming-Jahresabo!

Mit einer beeindruckenden Wertung von 8,8 von 10 möglichen Sternen findet sich der Film aktuell auf dem 10. Platz der IMDb Top-250-Filme-Liste wieder. Und unter den Western hat er sogar die Goldmedaille für sich gewinnen können. Der Klassiker von Regisseur Sergio Leone kam bereits 1966 in die Kinos und stellte einen Meilenstein der Filmgeschichte dar. Die Rollen der drei Hauptcharaktere – des Guten, des Bösen und des Hässlichen – wurden dabei von Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach verkörpert.

Im Mittelpunkt der zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs spielenden Geschichte steht ein Geldschatz, der die drei Männer in einen Strudel aus Intrigen, Täuschungen, Verrat und riskanten Wendungen zieht. Am Ende kommt es zu einem dramatischen Showdown, dem sogenannten Mexican Standoff. Denn jeder will die 200.000 Dollar schwere Beute für sich selbst haben.

Klassiker ohne Zusatzkosten streamen

Wer sich den "dreckigen" Spaghetti-Western nicht entgehen lassen möchte, kann den Film derzeit über den MGM+-Amazon-Channel ohne zusätzliche Kosten ansehen. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, den Streifen für etwa 3 bis 4 Euro bei zahlreichen Streaming-Diensten zu leihen oder für rund 10 Euro zu kaufen.