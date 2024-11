LG ist seit langem für die Herstellung von High-End-Displays für elektronische Geräte bekannt, darunter Smartphones und Smart-TVs. Darüber hinaus wagt sich das südkoreanische Unternehmen oft an futuristische und einzigartige technologische Konzepte heran. Die neueste Innovation ist ein dehnbarer und frei geformter Display-Prototyp .

Ein besonders dehnbares Display

Beim LG Science Park 2025 in Seoul, Südkorea, stellte das Unternehmen kürzlich ein dehnbares und elastisches 12-Zoll-Display vor, das sich um bis zu 50 Prozent ausdehnen lässt und bei voller Dehnung 18 Zoll erreicht. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Prototyp von LG, der nur 20 Prozent Dehnbarkeit aufwies.

Um diesen Grad an Flexibilität zu erreichen, hat LG ein spezielles Substrat auf Siliziumbasis verwendet, das dem Material von Kontaktlinsen ähnelt. Außerdem wurde das Verdrahtungssystem neu gestaltet, um die extreme Elastizität des Displays zu unterstützen. Das LCD-Panel deckt den RGB-Farbraum ab und verwendet 40-Mikrometer-Mikro-LEDs. Die sind allerdings deutlich kleiner als typische Mikro-LEDs, die etwa 100 Mikrometer groß sind. Dieses Design ermöglicht eine Auflösung von 100 Pixeln pro Zoll.

Das Display kann nicht nur gestreckt, sondern auch in verschiedene Richtungen gedreht und gebogen werden. Laut LG kann das Display mehr als 10.000 Dehnungen aushalten und verschiedene Temperaturen aushalten, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

LGs erster Prototyp eines dehnbaren Displays (2022) kann um bis zu 20 Prozent seiner ursprünglichen Größe gedehnt werden. / © LG Display

Derzeit ist die Haltbarkeit dieses Displays im Langzeiteinsatz noch unbekannt. Im Vergleich zu faltbaren Displays in bestehenden Geräten, wie faltbaren Smartphones und Laptops wie dem ZenBook Fold (Test), kann es in puncto Robustheit noch nicht mithalten. Da es sich jedoch um ein Konzeptgerät handelt, kann es im Laufe der Zeit noch verbessert werden.

Anwendungen für ein dehnbares Display

LG hat mehrere mögliche Anwendungen für sein dehnbares Display vorgestellt. Es kann zum Beispiel zu einem konvexen Display für den Autoinnenraum geformt werden. Es wurde auch als tragbares Display gezeigt, das an der Kleidung befestigt werden kann und Bilder projizieren kann, die sich an die Umgebung anpassen oder Echtzeitinformationen für Fachleute wie Feuerwehrleute liefern.

Eines der Einsatzgebiete des LG 2025 Stretchable Display, das bis zu 50 Prozent seiner Länge verlängert werden kann. / © LG Display

Das Konzept des dehnbaren Displays ist Teil des nationalen Projekts von Südkorea, das LG und andere Branchenführer mit der Entwicklung der nächsten Generation von Display-Technologien beauftragt hat.

Obwohl LG das dehnbare Display patentiert hat, ist es unwahrscheinlich, dass wir diese Technologie in absehbarer Zeit in faltbaren Handys oder Tablets sehen werden. Dennoch bietet die Technologie einen spannenden Einblick in die Zukunft der mobilen Geräte.

Was denkt Ihr über dehnbare Displays? Könnt Ihr Euch eine praktische Anwendung im Alltag vorstellen? Lasst es uns wissen – wir würden gerne von Euch hören!