Ado A20 XE im Test: Wie gut ist das faltbare E-Bike für 1.199 Euro?

Die Positionierung des Schlüssellochs ist zudem auch dann nervig, wenn Ihr das Fahrrad fahren wollt. Denn Ihr müsst ihn auch dann herumdrehen, wenn Ihr den Motor des E-Bikes aktivieren wollt. Zusätzlich schaltet Ihr das Fahrrad dann noch am Lenker an.

Einmal entnommen habt Ihr dann die große Batterie in der Hand, die Ihr an einem kleinen Haltegriff festhaltet. Ohne Rucksack lässt sich die Kombination aus Akku und E-Bike nur schwer transportieren. Ihr merkt: das ist recht umständlich und ließe sich deutlich eleganter lösen.

Der Akku ist in den Rahmen integriert und wird immer dann freigelegt, wenn Ihr das Fahrrad zusammenklappt. Ein Nachteil ist dabei, dass die Kontakte frei liegen. An Ort und Stelle gehalten wird die Batterie über einen Schlüssel, der beim Umdrehen einen Metallpin in das Gehäuse schiebt. Nach dem Anhalten dreht Ihr den Schlüssel, der sich herrlich unerreichbar an der Unterseite des Rahmens zwischen mehreren Kabeln befindet, also auf die Entsperrposition.

Zusammengeklappt ist das Ado A20 XE zwar kompakt, mit einem Gewicht von 25 Kilogramm aber sauschwer. Anders als beim Brompton Electric hält das Ado A20 XE sich zugeklappt zudem nicht ineinander fest. Ihr müsst beim Tragen also darauf achten, dass sich das E-Bike nicht wieder aufklappt. Ein Trick ist hier, den Lenker beim Zuklappen über den Sattel zu klappen – so habt Ihr zumindest ein bisschen mehr Sicherheit.

E-Motor und Fahrspaß

Im Hinterrad des Ado A20 XE steckt ein 250 Watt starker Elektromotor von Bosch. Diesen könnt Ihr über den Bordcomputer am Lenker in vier Stufen regulieren, welche die maximale Geschwindigkeit der Unterstützung begrenzen. Die Schritte sind Aus | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h. Dank G-Drive 2.0 will das E-Bike zudem in Echtzeit auf verschiedene Straßenbedingungen reagieren.

Gefällt:

Genügend Leistung für Steigungen

Hohe Reichweite von 60 Kilometern

7-Gang-Shimano-Schaltung macht Fahren ohne Unterstützung angenehm

Gefällt nicht:

Unterstützung wirkt in der Praxis wenig smart

Trittfrequenz im höchsten Gang bei 25 km/h viel zu hoch

Leistungstechnisch liegt das Ado A20 XE zwar hinter dem Brompton Electric, mit 250 Watt liegt es aber mit vielen hochgelobten E-Bikes gleichauf. Problemlos schiebt Euch das E-Bike per Hinterradantrieb Berge hinauf oder beschleunigt Euch auf die gewünschte Geschwindigkeit. Diese lässt sich in drei Stufen regulieren, was gut funktioniert, im Alltag aber für einen mittelmäßigen Fahrspaß sorgt.

Zum Entsperren des Akkus müsst Ihr den Schlüssel umdrehen. / © NextPit

Denn die vier Stufen regulieren nicht etwa die Menge der Unterstützung, die vom Motor aus ausgeht. Bedeutet, das Fahrrad beschleunigt Euch beim Trampeln gefühlt mit derselben Kraft und ohne ein Quäntchen Einfühlungsvermögen auf die limitierte Geschwindigkeit. Die G-Drive-2.0-Engine spürt man dabei kaum, es tritt eher ein An-Aus-Effekt ein. Ihr trampelt, die Unterstützung schaltet sich ein – Ihr hört auf zu trampeln und sie hört auf.

Das Umschalten ist dabei recht abrupt und träge. An der Ampel tritt man voll in die Pedale und beschleunigt auf knapp 15 - 20 km/h durch eigene Kraft, dann schiebt einen der Motor auf 25 km/h und hält diese Geschwindigkeit bei. Anschließend könnt Ihr die Pedale auch ohne Widerstand langsam in Bewegung halten und das E-Bike sorgt dafür, dass Ihr vollunterstützt auf der Geschwindigkeit bleibt. Es reagiert also nicht spürbar auf Eure Trittfrequenz. Müsst Ihr eine Zeit lang hinter einem anderen Verkehrsteilnehmer bleiben, der langsamer fährt, müsst Ihr die Beschleunigung des E-Bikes immer wieder ausbremsen.

Das A20 XE von Ado ist gut gefedert. / © NextPit

Apropos Trittfrequenz: Diese ist bei 25 km/h im siebten, und damit höchsten, Gang noch sehr hoch. Dadurch wird es recht anstrengend und vor allem unruhig, das Ado A20 XE dauerhaft mit maximaler Geschwindigkeit zu bewegen. Darüber hinaus zu kommen, ist ohne Unterstützung auch möglich. Aufgrund der hohen Trittfrequenz und des hohen Gewichts habe ich 30 km/h aber nur etwa eine Minute lang ausgehalten. Kleiner Hinweis: Ja, Ihr könnt das Geschwindigkeits-Limit über den Bordcomputer deaktivieren – das Ado A20 XE fährt anschließend aber immer noch 25 km/h.