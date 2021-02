Alexa-Einkaufsliste ausdrucken: Cooler Mini-Drucker geht in Produktion

Mit dem "Build-It-Programm" hat Amazon erst vor einigen Tagen eine Art Crowdfunding-Plattform ins Leben gerufen. Hier sorgte die Idee eines Klebezettel-Druckers für Aufmerksamkeit und schnell wurde das Ziel für die Produktion erreicht. Der "Smart Sticky Note Printer", so nennt ihn Amazon auf seiner Homepage, geht somit bei Amazon selbst in die Produktion und ist natürlich exklusiv mit Amazon Alexa kompatibel.

Der kleine Drucker funktioniert ganz ohne Tinte! / © Amazon

Der kleine Würfel soll es euch ermöglichen, Druckaufträge per Sprachbefehl an Eure Alexa zu äußern und anschließend einen quadratischen, gelben Klebezettel in der Hand zu halten. Als Anwendungsbeispiele nennt der Versandriese Einkaufslisten, To-Dos und sogar Sudoku-Puzzle. Theoretisch wären aber auch Kreuzworträtsel, Nachrichten oder Rezepte denkbar.

Druckt ohne Tinte

Spannend ist zudem, dass Amazon sich gegen den Einsatz von Tinte entscheidet. Dem Produkt wird eine Rolle des gelben Notizzettel-Papiers beiliegen, das mit Thermodruck funktioniert. Dabei sorgt Hitze für die Darstellung von Schriften und Grafiken auf dem Papier. Alternativ soll es auch blaue, pinke, gelbe und weiße Kartuschen zum Nachfüllen geben.