Alpha ESS BlackBee 1000+SP200 im Test: tolle Camping-Powerstation

Alpha ESS ist in erster Linie bekannt für Heimspeicher und Wallboxen. Jetzt steigt der Hersteller mit der BlackBee 1000 in den Powerstation-Markt ein. Die Highlights der Powerstation sind die mit 2.000 Watt ordentliche Ausgangsleistung, das handliche Format und das vielseitig einsetzbare LED-Licht. Auf eine App verzichtet Alpha ESS dagegen. Ob die Powerstation dennoch mit anderen Mittelklasse-Powerstations mithalten kann, hat NextPit für Euch getestet.

Design und Anschlüsse

Die Alpha ESS BlackBee 1000 ist eine solide verarbeitete Powerstation mit einem auffälligen Design. Dank des klappbaren Tragegriffs ist ein angenehmer Transport und eine gute Verstaumöglichkeit garantiert. Die vergleichbar leichte Powerstation hat viele Anschlüsse und ist so in der Lage, viele Geräte mit Strom zu versorgen.

Gefällt mir:

Mit 10,2 Kilogramm vergleichsweise leicht

Cooles, auffälliges Design

Klappbarer Tragegriff

Viele Anschlüsse

Gefällt mir nicht:

Netzteil nicht in der Powerstation verbaut

Die BlackBee 1000 ist eine solide verarbeitete Powerstation mit einem auffälligen Design. Nicht allein das gelb-schwarze Design der Powerstation fällt auf, sondern auch das Gewicht. Die BlackBee 1000 wiegt gerade mal 10,2 kg. Allerdings liegt das daran, dass Alpha ESS das externe Netzteil nicht in der Powerstation verbaut hat. Mit den Maßen 34 × 25,5 × 27 cm ist die BlackBee 1000 von Alpha ESS eine kompakte Powerstation. Neben dem externen Netzteil gibt es im Lieferumfang ein Anschluss-Kabel für den Zigarettenanzünder, ein USB-C-Kabel und die Gebrauchsanleitung.

An den Seiten der BlackBee 1000 befindet sich rechts und links jeweils ein Lüftungsgitter. / © NextPit

Oben an der Powerstation ist der klappbare Tragegriff angebracht. Der Griff fasst sich gut an und lässt sich komplett plan einklappen, wodurch sich das Gehäuse beispielsweise platzsparend in den Kofferraum reinstapeln lässt. An den Seiten befinden sich farblich klar gekennzeichnete Lüftungen. Mittig auf der Vorderseite gibt es einen kleinen Bildschirm, der Euch über die Eingangs- und Ausgangsleistung sowie über den Akkustand informiert.

Die BlackBee 1000 hat einen kleinen Bildschirm und zahlreiche Anschlüsse. / © NextPit

Die BlackBee 1000 hat ein breites Portfolio an Anschlüssen. Es gibt gleich drei 230-V-Steckdosen, zwei USB-A-Anschlüsse, drei USB-C-Ports, einen Kfz-Anschluss, zwei DC5525-Anschlüsse und schließlich noch zwei Wireless-Charging-Pads auf der Oberseite.