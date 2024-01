Amazfit Helio Ring: Xiaomi präsentiert auf der CES 2014 den ersten Smart Ring

Xiaomi präsentiert Amazfit Helio Ring

Smart Ringe sind aktuell voll im Trend. Auch die nextpit-Redaktion wird sich mit dem Thema demnächst intensiver beschäftigen und hat bereits auch schon den preiswerten Rogbid Smart Ring in einem ersten Hands-on getestet. Nun hat auch die Xiaomi-Tochter Amazfit mit dem Helio Ring ihren ersten Smart Ring auf der CES 2024 in Las Vegas präsentiert.

Über einen Verkaufsstart oder gar einer unverbindlichen Preisempfehlung wollte sich der Hersteller bis jetzt nicht äußern, aber es gibt bereits eine US-Produktseite, die einige Informationen zu dem intelligenten Ring bereithält.

Xiaomi präsentiert den Amazfit Helio Ring. / © Amazfit | edit by nextpit

So gibt Huami Technology an, dass der Amazfit Helio Ring unter 4 g wiegt und in den Ringgrößen 10 und 12 zum Verkaufsstart verfügbar sein wird. Der aus einer Titanium-Legierung gefertigte Ring hat eine Breite von 26 mm und ist bis zu 10ATM zertifiziert. Das bedeutet, dass der Ring einem Druck von 10 bar standhält, was in etwa einer Wassertiefe von 100 m gleich kommt. Die Akkulaufzeit wird mit durchschnittlichen 5 Tagen angegeben.

Wie der von uns getestete Rogbid Smart Ring, bietet auch der Amazfit Helio Ring ein 24/7-Tracking der Herzfrequenz, dem Schlaf und dem Sauerstoffgehalt im Blut Für das Tracken der Vitaldaten verwendetet der Smart Ring unter anderem einen cEDA-Sensor. Zusätzlich gibt es eine Analyse des VO2max-Wertes, der bestimmt, wie viel Sauerstoff der Träger während des Trainings aufnehmen und verwerten kann. Eine Gestensteuerung, Messung der Körpertemperatur oder der Vorhersage zur weiblichen Menstruation, wie es der preiswerte Rogbid Ring vermag, haben wir für den Ring von Amazfit nicht gefunden.

Es gibt aber auch weitere Schattenseiten des Helio Rings: Wie schon bei der beispielsweise getesteten Amazfit GTR 4 Smartwatch, arbeitet der smarte Ring mit dem Zepp-Betriebssystem und benötigt demzufolge zum Auswerten der getrackten Daten die Zepp-App. Diese ist zwar drei Monate kostenlos, doch danach schlägt das bekannte Abomodell zu. Weiterhin bleibt zu befürchten, dass auch der Anschaffungspreis nicht so ganz ohne sein wird.

Was haltet Ihr von der Xiaomi-Neuvorstellung? Habt Ihr zu dem Amazfit Helio Ring mehr Vertrauen? Sind Smart Ringe überhaupt ein Thema für Euch? Schreibt uns Eure Gedanken gern unten in die Kommentare.