Am Prime Day bietet sich die perfekte Möglichkeit einen neuen Saugroboter anzuschaffen. Kein Wunder also, dass unter den Top-10-Angeboten gleich fünf Sauger zu finden sind. Ganz vorne steht hier jedoch der Dreame X40 Ultra Complete, der derzeit sogar günstiger als die reguläre Variante des Premium-Saugroboters mit Wischfunktion ist. Wir haben uns den Deal einmal genauer angeschaut.

Mit einem regulären Preis von 1.499 Euro verlangt Dreame für seinen X40 Ultra eine ordentliche Stange Geld. Zum Glück gibt es jedoch immer wieder spannende Angebote. Vor allem an Deal-Tagen, wie den Prime Days, senkt der Hersteller den Preis deutlich. Jetzt hat der Dreame X40 Ultra Complete eine neue Marke geknackt und Ihr könnt gerade mehr als 350 Euro sparen.

Dreame X40 Ultra jetzt stark reduziert

Der Dreame-Saugroboter ist einer der kostspieligsten Putzteufel, die Ihr Euch derzeit kaufen könnt. Kein Wunder also, dass der Preisvergleich wie mein EKG aussieht, wenn ich gerade einen Halbmarathon gelaufen bin. Am vergangenen Prime Day im Juli reduzierte der Hersteller den Preis auf 1.249 Euro und markierte damit auch den bisherigen Bestpreis.

Zum aktuellen Deal-Event setzt Dreame nochmal einen drauf und bietet die Complete-Edition, bei der Ihr ein großes Reinigungspaket zusätzlich erhaltet, noch einmal 110 Euro günstiger an. Für 1.139,05 Euro seid Ihr jetzt schon dabei. Das Besondere ist jedoch, dass Ihr ohne das Zusatzpaket 1.199 Euro zahlt. Bisher gab es den Sauger also nie günstiger und ob ein solcher Preis am Black Friday noch einmal erreicht wird, ist ebenfalls fraglich.

Bester Saugroboter 2024 – Der Dreame X40 Ultra im Kurz-Check

Selten war mein Kollege Thomas in einem Test so angetan, wie vom Dreame X40 Ultra. Die Saugleistung von 12.000 Pa konnte auf ganzer Linie überzeugen und auch beim Wischen ließ die smarte Haushaltshilfe keine Wünsche offen. Die Basisstation reinigt Wischmopps mit 70°C heißem Wasser und verfügt zudem über eine automatische Putzmittel-Zufuhr, die anderen Geräten in dieser Preisklasse nach wie vor fehlt.

Der neue beste Saugroboter mit Wischfunktion: Der Dreame X40 Ultra. / © nextpit

Auch beim App-Support muss sich Dreame nicht verstecken. Der Wischmopp lässt sich ausfahren, genauso wie die Seitenbürste um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu gewährleisten. Der einzig negative Aspekt im gesamten Test ist die Lautstärke des Saugers – das war's. Kein Wunder also, dass der Dreame X40 Ultra unseren Vergleich der besten Saugroboter mit Wischfunktion anführt.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem echten Premium-Sauger, macht Ihr beim Dreame X40 Ultra Complete nichts verkehrt. Der Rabatt macht den Saugroboter zudem noch deutlich attraktiver. Allerdings gilt dieser auch erst seit wenigen Stunden und kann sich dementsprechend auch schnell wieder ändern. Habt Ihr Euch das Gerät gestern gekauft, musstet Ihr noch 1.199 Euro zahlen. Ist das der Fall, könnt Ihr Euch den zu viel gezahlten Preis von Amazon allerdings erstatten lassen. Schreibt dazu auf jeden Fall den Kundensupport an.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame X40 Ultra interessant für Euch oder noch immer zu teuer? Lasst es uns wissen!