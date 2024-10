Vor der Veröffentlichung von Android 15 in dieser Woche hat Google eine Reihe neuer Android-Sicherheitsfunktionen unter Diebstahlschutz auf eine größere Anzahl von Geräten ausgerollt. Diese neuen Tools sollen das Gerät und die Daten der Nutzer:innen im Falle eines Diebstahls oder Verlusts schützen, aber es ist nicht einfach, sie zu aktivieren. Google hat jetzt die Einstellungen aktualisiert, damit sie leichter zugänglich sind.

Der Diebstahlschutz umfasst die neue Diebstahl-Erkennungs-Sperre, die Offline-Erkennungs-Sperre und die Fernsperre. Wie beschrieben, stützt sich die Diebstahl-Sicherungs-Sperre auf die Sensoren Eures Geräts und einen KI-gestützten Algorithmus, um durch Bewegungen zu erkennen, ob Euer Telefon entwendet wurde, bevor der Bildschirm automatisch gesperrt wird.

Offline Device Lock sperrt Euer Gerät sofort, wenn es offline geht oder die Internetverbindung unterbrochen wird, während Remote Lock eine manuelle Möglichkeit bietet, Euer Gerät aus der Ferne zu sperren.

Was hat sich beim Diebstahlschutz geändert?

In einem serverseitigen Update für den Play Store (via Android Authority) ist der neueste Diebstahlschutz jetzt im Abschnitt Sicherheit & Datenschutz in den Einstellungen zu finden. Dieser vereinfacht die Einrichtung im Vergleich zur vorherigen Version um ein paar Schritte.

Im Gegensatz zum Update sind die Funktionen jedoch tief in den Einstellungen versteckt. Dazu müsst Ihr in den Hauptbereich von Google navigieren und dort den Reiter "Alle Dienste" auswählen. In diesem Bereich müsst Ihr nach unten scrollen, um die Karte Diebstahlschutz zu sehen. Ein weiterer Fingertipp offenbart alle darin integrierten Funktionen und ihre einzelnen Schalter.

Obwohl es eine Option gibt, direkt nach dem Schlüsselwort zu suchen und es einzugeben, wurde festgestellt, dass der Diebstahlschutz bei einigen Geräten nicht in den Suchergebnissen in den Einstellungen erscheint. Außerdem ist die alte Position, an der er vom Hauptsicherheitsmenü getrennt ist, weniger hervorgehoben und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass er von den Nutzer:innen bemerkt und verwendet wird.

So aktiviert Ihr den Diebstahlschutz auf Eurem Android-Telefon

Die Funktion ist auf vielen Geräten verfügbar, darunter Xiaomi, OnePlus und Samsung. Die Verfügbarkeit der neuen Einstellungen hängt jedoch immer noch von der Marke Eures Geräts ab. Gleichzeitig solltet Ihr wissen, dass diese Tools standardmäßig deaktiviert sind. Wenn Ihr sie also ausprobieren wollt, befolgt die folgenden Schritte, die auf einem Google Pixel getestet wurden.

Öffnet die Einstellungen auf Eurem Android-Telefon. Wählt Sicherheit & Datenschutz und dann Geräteentsperrung. Tippt auf Diebstahlschutz. Hier könnt Ihr die Diebstahlsperre und die Offline-Erkennungssperre aktivieren. Beendet die Einstellungen, um die Änderungen zu speichern.

Wählt Sicherheit und Datenschutz. © nextpit Wählt Gerät entsperren © nextpit Wählt Diebstahlschutz. © nextpit Ihr könnt diese Werkzeuge einzeln umschalten © nextpit

Hier findet Ihr auch Remote Lock und Find & erase your device. Bei beiden gibt es weitere Einstellungen, wenn Ihr auf eine davon tippt.

Habt Ihr diese neuen Sicherheitsfunktionen auf Eurem Gerät aktiviert? Wie sind Eure Erfahrungen bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.