Android 15 kann bald den Akkustand Eures Geräts in Prozent anzeigen

Anders als bei den Apple iPhones ist es unter Android nicht so einfach, den Akkustatus des Geräts zu sehen. Je nach Hersteller müsst Ihr entweder eine App installieren oder eine Kombination von Codes wählen, um herauszufinden, wie es um den Akkuzustand des Geräts bestellt ist. Das beginnt sich mit Android 14 zu ändern, da nun auch die Ladezyklen angezeigt werden. Möglicherweise wird Google sogar bald einen nativen Batteriezustandschecker in Android 15 einführen.

Ein neuer Abschnitt mit nützlichen Informationen zum Akkuzustand unter Android

Wie in der Settings Services App von Android 14 QPR2 Beta 2 (Quarterly Platform Release) auf Pixel-Phones entdeckt wurde, gibt es jetzt einen neuen Abschnitt zum Akkustatus in den Akku-Einstellungen. Die Seite befindet sich zusammen mit den anderen Akku-Einstellungen, wie z.B. adaptives Laden.

Bevor die Einstellungen angezeigt werden, sind allerdings einige Workarounds nötig. Sobald Ihr dort seid, öffnet sich durch Antippen der Batterie-Gesundheit eine Unterseite mit einigen Formulierungen, darunter ein Link zu den Tipps zum Sparen der Batterielebensdauer und erweiterte Details zur Batterie-Gesundheit. Ein tieferes Eintauchen in die Codes der App offenbart Menüs zur Batterie-Gesundheit, zur Rekalibrierung und zum anfänglichen Status der Batterie-Gesundheit.

Die neue, auf Android 14 basierende Battery-App prüft den Akkustatus und das Herstellungsdatum deines Geräts. / © MishaalRahman/Twitter

Die erste Option ist wahrscheinlich ein Checker, der anzeigt, wie viel Batterielebensdauer Ihr in Prozent habt. Der Rekalibrierungsprozess wird als "wochenlang" beschrieben, was darauf hindeutet, dass es sich um ein umfangreiches Tool zur Batterieüberwachung handelt. Die letzte Funktion ist der anfängliche Batteriestatus, der die ursprüngliche Batteriekapazität und den Status anzeigen könnte.

Zusätzlich zu den drei Hauptmerkmalen kann der Abschnitt auch anzeigen, ob der Akkustatus normal, kapazitätsreduziert, rekalibrierend, nicht unterstützt oder unbekannt ist. Die letzten beiden zeigen an, ob du einen defekten Ersatzakku oder eine Fälschung hast, was eine gute Sicherheitsmaßnahme ist, um dein Gerät zu schützen.

Wann kommt der erweiterte Akkustand für reguläre Android-Smartphones?

Es ist nicht bekannt, ob die Funktion mit dem nächsten Pixel-Update eingeführt wird. Google könnte Battery Health wahrscheinlich im Mai auf Android 15 einführen. Trotzdem hängt es immer noch von den OEMs ab, wann sie die Funktion auf ihren Geräten übernehmen werden.

Derzeit können Nutzer:innen mit den Akkuinformationen auf den Pixel-Geräten die grundlegenden Daten wie den Status und den Ladezyklus des Akkus überprüfen. Außerdem gibt es Angaben zum Herstellungsdatum und zur Ladepolitik.

Wünscht Ihr Euch, dass die Anzeige des Akkustands auf Eurem Android-Smartphone ein wichtiges natives Tool ist, das Euch zur Verfügung steht? Wir sind gespannt auf Eure Antworten im Kommentarbereich.