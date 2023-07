Angell M Cruiser im Test: Die beste VanMoof-Alternative?

Mit einem mutigen Design, einem abnehmbaren Akku und ... Blinkern(!) ist das Angell M Cruiser auf den ersten Blick ein spannendes Fahrrad. Mit einer UVP von knapp 3.000 Euro kommt das französische E-Bike dabei als VanMoof-Alternative in den Sinn. nextpit ist das M Cruiser einen Tag lang Probe gefahren und klärt im Test, ob der Vergleich hinkt!

Bewertung

Pro Spannendes Design mit hochwertiger Verarbeitung

Display zeigt Navigation, Reichweite und mehr an

Integrierte Blinker wirklich genial

Akku abnehmbar und in 2 h aufgeladen Contra Reichweite könnte wirklich besser sein (30 bis 90 km)

Keine Gangschaltung

Zweiter Akku mit 770 Euro extrem teuer ...

... so wie auch die Anschaffung des Bikes

Design & Verarbeitung Mit dem Angell M Cruiser kauft Ihr einen echten Blickfänger, der sich dank Premium-Materialien auch wirklich hochwertig anfühlt. Der Rahmen ist aus Aluminium gefertigt, die Gabel aus robustem Carbon und so wiegt das E-Bike angenehme 18,6 kg. Kniffe wie die integrierten Lichter sowie der abnehmbare Akku runden das durchdachte Konzept ab – ein Display im Lenker gibt es ebenfalls. Gefällt: Spannendes Design

Sehr hochwertige Verarbeitung

Blinker und Akku-System sind genial Gefällt nicht: Ausrichtung des Vorderlichts nicht verstellbar

Kein Gepäckträger Schon beim ersten Schieben des M Cruiser merkt man, dass Angell auf hochwertige Materialien setzt. Das Fahrrad, das wir uns professionell gewartet von einem Leih-Service abholten, wirkt wie aus einem Guss. Beim Schütteln und Fahren hört man keinerlei Rappeln oder klappernde Bauteile. Lediglich das Display, das umringt von Plastik in den Lenker eingelassen ist, fühlt sich beim Klopfen ein wenig zu hohl an. Zugegeben, der Lenker erinnert ein wenig an ein Miet-Bike à la Stadtrad. / © nextpit Dafür zeigte sich das Touch-Display erfreulich responsiv und ermöglicht ein Entsperren per Zahlencode. Anders als beispielsweise das VanMoof S5 (zum Test) schließt sich das Angell M Cruiser allerdings nicht ab, sondern aktiviert lediglich einen Akustikalarm. Neben dem berührungsempfindlichen Display gibt es vier Knöpfe am Lenker des M Cruiser. Die zwei linken Knöpfe steuern die ins Fahrrad integrierten Blinker, die beim Betätigen jeweils zehn Sekunden aufblinken. Die Lämpchen sitzen jeweils an beiden Lenkerenden sowie im Akku, dessen Leuchten üblicherweise als Rücklicht dienen. Hier punktet das Angell M Cruiser wirklich, denn die Integration der Blinker ist schlicht genial. Man gewöhnt es sich schon nach kurzer Zeit an, Richtungswechsel über die beiden Knöpfe anzuzeigen, statt Handzeichen zu geben. Die Knöpfe an der linken Lenkerseite steuern den Blinker. / © nextpit Die Knöpfe auf der rechten Seite übernehmen das Sperren und Entsperren des Fahrrades sowie das Umschalten der Unterstützungsstufen. Beide Funktionen lassen sich wahlweise auch über das Display steuern. Die Unterstützungsstufen sind dabei nicht nummeriert, sie werden stattdessen von mehreren Fahrtsituationen indiziert. Doch dazu später mehr. Denn an dieser Stelle möchte ich noch einmal über das integrierte Lichtsystem sprechen. Denn Angell platziert vorne im Lenker eine LED-Leiste, die als Vorderlicht dient. Die Leuchtstärke ist dabei zwar angemessen, leider lässt sich die Lampe aber nicht in ihrer Höhe ausrichten. Ein kleines Detail, das mir inzwischen aber bei immer mehr E-Bikes auffällt. Das Rücklicht ist im Akku integriert und sieht dort wirklich cool aus – das zusätzliche Rücklicht, das Ihr auf den Fotos seht, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieses Vorderlicht ist direkt in den Lenker eingelassen. / © nextpit Das von uns getestete M Cruiser rollt auf 27,5 Zoll großen Leichtmetallfelgen, auch das erinnert stark an VanMoof. Neben den Cruiser-Modellen bietet Angell auch die "Rapide"-Serie ohne Schutzbleche und mit etwas größeren Rädern an. Interessiert Euch auch hier ein Test, lasst es mich in den Kommentaren wissen!

E-Motor und Fahrspaß Im Angell M Cruiser arbeitet ein 250 W starker Motor in der Nabe des Hinterrads. Dieser wird über drei Unterstützungsstufen und über einen Drehmomentsensor im Tretlager gesteuert und beschleunigt Euch maximal auf 25 km/h. Auf eine Gangschaltung müsst Ihr bei allen Angell-Modellen verzichten. Gefällt: Überzeugende Leistung des Motors

Drehmomentsensor sehr angenehm kalibriert

Sehr gute Scheibenbremsen Gefällt nicht: Übersetzung bei höheren Geschwindigkeiten nicht optimal

Pedale recht klein Mit 250 W bietet das Angell M Cruiser das Maximum an Motorleistung, das bei Fahrrädern ohne Versicherung in Deutschland zugelassen ist. Um gemütlich durch die Gegend zu fahren oder an der Ampel die meisten anderen Räder stehen zu lassen, reicht das aber auch locker aus. Die Unterstützung ist dabei im "Fast"-Modus, also der höchsten Unterstützungsstufe, wahrnehmbar, bleibt aber überraschend dezent. Dass man die Arbeit des überaus leisen Motors so wenig spürt, sorgt für einen hohen und sehr stressfreien Fahrkomfort. Mitunter wundert man sich aber ein wenig, dass man beim Anfahren schon wieder bei den maximalen 25 km/h angelangt ist. Der Motor arbeitet leise und ist dennoch leistungsstark. / © nextpit Wollt Ihr langsamer fahren, gelingt das mit dem M Cruiser auch wirklich hervorragend. Denn Ihr könnt den Motor über langsames Treten, kurze Bremssignale oder über die Unterstützungsstufen kontrollieren. Im Kombination zeigt sich das E-Bike als schön responsiv und fühlte sich schon beim ersten Fahren sehr sicher an. Ein weiterer Grund für dieses Sicherheitsgefühl sind die starken Scheibenbremsen von Tektro. Die HDR312 packen dermaßen stark zu, dass der Hinterreifen beim Gefahrenbremsen in die Luft geht. Bei einer Vollbremsung bleibt Ihr mit dem 18,6 kg schweren Angell innerhalb weniger Meter stehen – das Sushi Maki+, das ebenfalls mit Tektro-Bremsen ausgestattet ist, machte im Test eine ähnlich gute Figur. Die Bremsen packen stark zu und sind wirklich hochwertig. / © nextpit Genau wie beim Maki müsst Ihr beim Angell M Cruiser allerdings auf eine Gangschaltung verzichten. Die Übersetzung des Singlespeeds gefiel mir im Test allerdings weniger gut. Denn bei 25 km/h ist die Trittgeschwindigkeit recht hoch, was zu einem etwas unruhigen Fahren führt. Versteht mich nicht falsch, es ist weitaus weniger schlimm als bei den Modellen Jeep FR 6020 (zum Test) und Rover FFR 701 (zum Test) – da E-Bikes Euch beim Treten aber unterstützen, hätte ich hier eine andere Übersetzung bevorzugt. Über eine Gangschaltung verfügen Angells Fahrräder nicht. / © nextpit Zwei Kritikpunkte muss ich in Bezug auf Fahrspaß und den Komfort aber noch loswerden: So sind die Pedale des Angell-Bikes überraschend klein, was beim Aufsteigen ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Auf dem Foto seht Ihr die Pedale neben meinen Schuhen in der Größe 43. Deutlich störender ist allerdings, dass Angell auf jegliche Federung verzichtet. Auch hier scheint man sich an VanMoof zu orientieren, wobei der niederländische Hersteller bei seinen Modellen S5 und S4 (zum Test) dickere Reifen verwendet. Die Pedale sind für meinen Geschmack etwas zu klein. / © nextpit Auf Kopfsteinpflaster, von dem es in Berlin zu genüge gibt, wird man daher ein wenig durchgeschüttelt. Hier wäre zumindest ein Stoßdämpfer in der Sattelstange angenehm. Dieser lässt sich theoretisch aber nachrüsten.

Akku und smarte Funktionen Ein deutlicher Vorteil gegenüber den ebenfalls für die Stadt konzipierten VanMoof-Fahrrädern: Ihr könnt den Akku des Angell M Cruiser abziehen und in der Wohnung laden. Beim Fahren ist er bequem und über einen Schlüssel gesichert über dem Hinterreifen platziert. Die Reichweite kann laut Prognose im Display bei bis zu 100 km liegen. Im Test war allerdings auch schon nach 30 km Schluss. Gefällt: Akku abnehmbar

Reichweite wird in km angegeben

Smarte Funktionen auch bei leerem Akku nutzbar

App-Anbindung, GPS-Tracking und Navigation

Aufladen dauert nur zwei Stunden Gefällt nicht: Reichweite von 30 km bei höchster Unterstützungsstufe

Zusatz-Akkus kosten 440 Euro Die Leistung des Akkus und die smarten Funktionen packen wir in unseren E-Bike-Tests immer zusammen – denn die meisten E-Bikes kommen ohne großartige smarte Features. Das ist beim Angell M Cruiser anders, denn das Fahrrad zeigte sich im Test als überaus smart. Starten wir allerdings mit einem eher zweischneidigen Schwert: der Akkuleistung. Der Akku fungiert zugleich als Rücklicht. / © nextpit Erst einmal lässt sich festhalten, dass kein anderer Hersteller den Akku so ästhetisch platziert wie Angell. Denn er wird hinten an Stelle des Gepäckträgers aufgeschoben und erinnert mich an einen Kühlakku. Kennt Ihr sicher von Eurer letzten Wurzelbehandlung. Das Handling des Angell-Akkus ist allerdings alles andere als eine Qual, sondern geht sehr leicht und über einen Schlüssel gesichert von der Hand. Ein Zusatz-Akku kostet allerdings überaus stolze 440 Euro – und als Gepäckträger könnt Ihr die Batterie am Heck auch nicht zweckentfremden. Dass man den Akku zum Aufladen mit in die Wohnung nehmen kann, ist aber der größte Vorteil beim Angell M Cruiser. Gleichzeitig sind die Ladezeiten mit maximal zwei Stunden äußerst kurz. Das ist wirklich erfreulich, da die Reichweite von nur etwa 30 km im Test zu Wünschen übrig ließ. Das kurze Durchhalten liegt allerdings daran, dass ich das Fahrrad stets im "Fast"-Modus betrieben habe. Im Eco-Modus zeigte mir das Display am M Cruiser mit voll geladenem Akku 70 km an. Auch das ist allerdings eher Mittelmaß als herausragend. Spannend ist allerdings, dass Angell auch einen "Free"-Modus bietet, in dem die smarten Features aktiv bleiben und der Motor aus bleibt. Fahrt Ihr also auf Routen einen Berg hinab, könnt Ihr die Unterstützung so komplett ausschalten und braucht nicht auf Licht, Navigation und mehr verzichten. Richtig gehört: Das Angell M Cruiser kann Euch bei Bedarf Routeninformationen auf dem Display anzeigen. Hierfür müsst Ihr lediglich eine Route in der Angell-App festlegen – anschließend seht Ihr auf dem Bildschirm, wo Ihr hin müsst. Da wir das Fahrrad allerdings über einen Miet-Service erhalten haben, konnten wir diese Funktion nicht testen. Mein Smartphone konnte nicht gekoppelt werden, da das Fahrrad bereits mit einem anderen Handy verbunden war. Zum Schutz ist der Akku des Angell M Cruiser durch einen Schlüssel geschützt. / © nextpit Neben der genauen Angabe der Reichweite und der Navigation verfügt das Angell M Cruiser auch über einen integrierten Diebstahlschutz. Bei diesem schlägt das Fahrrad lautstark Alarm, wenn es im abgeschlossenen Zustand bewegt wird. Dabei hört es, und das musste ich leider erst selbst herausfinden, erst dann auf, wenn man den passenden Pin-Code über das Display eingibt. Neben dem Alarmsystem lässt sich das Angell M Cruiser auch ohne Akku präzise über GPS geolokalisieren. Der Hersteller bietet für zwei Jahre zudem die "Angell Back"-Garantie. Bei diesem bekommt Ihr bei einem Diebstahl kostenlos ein neues Fahrrad zur Verfügung gestellt, sofern Ihr beim Abschließen und Sichern bestimmte Kriterien beachtet habt. Weitere Infos zu "Angell Back" gibt's auf der Herstellerseite.