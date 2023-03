Sushi Maki+ im Test: Schlicht geniales E-Fixie

E-Bikes kennt jeder – aber habt Ihr schonmal von einem "E-Fixie" gehört? Ungefähr in diese Richtung geht das Modell "Maki+" der deutschen E-Bike-Marke Sushi. Aber fährt es sich ohne Gänge, Federung, App-Anbindung und sonstigen technischen Besonderheiten auch wirklich gut? NextPit hat im Test herausgefunden, ob das günstige Sushi Maki+ im Alltag überzeugt!

Zu einem Preis von 1.199 Euro bekommt Ihr beim Maki+ von Sushi ein grundsolides E-Bike, bei dem Ihr aber keine technischen Spielereien erwarten solltet. Denn das als Eingangrad designte, leichte Fahrrad bietet Bremsen, einen E-Motor, einen abnehmbaren Akku und einen Bordcomputer – mehr nicht! Für die Straßenlassung legt Hersteller Sushi aber zumindest noch batteriebetriebene Lampen in den Lieferumfang.

Design & Verarbeitung

Das Sushi Maki+ ist ein Singlespeed-Bike mit geradem Lenker und in drei verschiedenen Größen verfügbar. Für unseren Test stellte uns der Hersteller ein Modell in Rahmengröße "M" zur Verfügung, welches sich laut Produktbeschreibung für Fahrer:innen zwischen 1,73 bis 1,79 Metern eignet. Zusammen mit den beiden weiteren Rahmengrößen soll das Bike für alle Körpergrößen kompatibel sein.

Gefällt:

Mit 16 Kilogramm schön leicht für ein E-Bike

Verschiedene Rahmengrößen ohne Aufpreise

Mattschwarzes Design wirkt schön minimalistisch

Gefällt nicht:

Keine Schutzbleche (für 49 Euro zukaufbar)

Bordcomputer sehr rudimentär

Mit seinem mattschwarzen Rahmen und den dezenten Schriftzügen trifft das Maki+ meinen Geschmack sehr. Gleichzeitig ist das Fahrrad ohne Gangschaltung und ohne Schutzbleche sehr speziell und eignet sich eher für kurze Spritztouren an Sonnentagen in der Großstadt als für längere Fahrten in der City. Die stark nach vorne gebeugte Sitzhaltung unterstreicht dies noch einmal deutlich, denn bei längeren Touren vermute ich eine starke Ermüdung der Handgelenke.

Optisch gefällt mir das Sushi Maki+ wirklich gut! / © NextPit

Das Fahrgefühl des Maki+ ist also irgendwo zwischen Rennrad und Fixie angesiedelt. Im Vergleich zu letzterem ist es aber durchaus angenehm, dass Ihr dank freilaufender Kette nicht permanent Trampeln müsst. Für unseren Test stand uns ein Modell ohne Schutzbleche zur Verfügung, was bei Regen wirklich unangenehm wird. Einerseits stört Ihr die Menschen, die dicht hinter Euch fahren – andererseits versaut Ihr Euch Hosen, Jacken und Rucksäcke mit Spritzwasser. Wer es style-technisch verkraftet, der sollte sich das Schutzblech-Set für 49 Euro dazukaufen.

Da Sushi auf einen leichten Rahmen aus Aluminium setzt und die verbaute Elektronik ebenfalls leichtgewichtig ist, ergibt sich ein Gesamtgewicht von nur 16 Kilogramm. Im Testzeitraum habe ich auch ein VanMoof S5 getestet und sowohl beim Tragen als auch beim Fahren merkte ich den Unterschied deutlich. Selbst das faltbare Brompton Electric ist mit 17 Kilogramm schwerer. Und das Sushi Maki+ gehört zu den E-Bikes, mit denen es nicht übermäßig anstrengend ist, das Unterstützungslimit von 25 km/h für eine längere Zeit zu überschreiten.

Der Bordcomputer ist sehr rudimentär, dafür aber einfach in der Bedienung. / © NextPit

Doch Leichtgewichtigkeit und Einfachheit gehen auf Kosten der Dinge, die man von einem E-Bike im Jahr 2023 erwartet. Ihr könnt Eure Fahrten nicht etwa per App aufzeichnen, die Unterstützungsstufe am Handy einstellen oder auf ein eingebautes Schloss zurückgreifen. Es gibt lediglich einen rudimentären Bordcomputer an der linken Lenkerseite, der neben "An/Aus" nur die Funktionen "Unterstützungsstufe hoch / runter" kennt. Ärgerlich ist dabei, dass Euch die Reichweite lediglich auf einer Fünf-Punkte-Skala angezeigt wird. Eine genauere Skala mit Reichweite oder Prozentpunkten wäre wünschenswert.