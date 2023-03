Huawei P60, P60 Pro und P60 Art in China offiziell

Vergangene Woche hat der einst in Europa so erfolgreiche Smartphone-Hersteller Huawei, im Heimatland China einige neue Produkte vorgestellt. Über das Foldable mit dem Namen Huawei Mate X3 und der Huawei Watch Ultimate haben wir bereits berichtet. Um die Präsentation komplett zu machen, stellen wir Euch heute noch das Huawei P60, P60 Pro und das Huawei P60 in der Art Edition vor, auch wenn nur ein Smartphone der drei globale Verkaufsregale erreichen wird.

Huawei stellt das P60, P60 Pro und das P60 Art Edition vor

Lediglich das Huawei P60 Pro wird Gerüchten zufolge im Mai global präsentiert

Alle drei Smartphones werden von einem Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) angetrieben