Huawei Watch Ultimative vorgestellt: Besser als die Apple Watch Ultra?

Huawei hat im Heimatland China gerade eben eine echte Premium-Smartwatch vorgestellt. Die hört auf den Namen " Huawei Watch Ultimate " und könnte als Antwort auf die Apple Watch Ultra betrachtet werden. Was macht dieses Wearable so besonders? Das verraten wir Euch jetzt in diesem Beitrag.

Huawei hat für sich offensichtlich festgestellt, dass das schon umfangreiche Smartwatch-Angebot des Unternehmens noch nicht jede Sparte bedient. Ganz oben im Premiumbereich, den Apple spätestens mit der Apple Watch Ultra (Test) geebnet hat, war jedenfalls noch Handlungsbedarf. Folgerichtig zeigte das Unternehmen jetzt in China mit der Huawei Watch Ultimate seine Premium-Antwort auf die kostspielige Outdoor-Uhr aus Cupertino.

Huawei Watch Ultimate: Das nächste Level in Design und Technologie

Mit diesem neuen Modell will Huawei natürlich nicht nur den Konkurrenten Apple ärgern, sondern vor allem ein neues Level erreichen. Ein neues Level im technologischen Sinn, aber auch im Hinblick auf Design und Material. Oder besser gesagt: Huawei will mit diesem smarten Klopper ultimatives Design und Technologie miteinander verschmelzen. Dafür verabschiedet sich die einstige Nummer Eins von Titanium als Material und setzt stattdessen auf Zirkonium! Nach eigener Aussage ist die Huawei Watch Ultimate die erste Smartwatch, die auf Liquid Metal auf Zirkoniumbasis setzt. Das Material kennen wir aus der Raumfahrt oder eben aus hochwertigen Luxusuhren.

Das soll aber nicht nur gut fürs Marketing sein, sondern vor allem für die Haltbarkeit der Uhr: Für einen Korrosionsbeständigkeitstest wurde das Teil 30 Tage in einer geschlossenen Umgebung getestet. Dort war sie hoher Luftfeuchtigkeit, Meerwasser und verschiedenen Säure- und Alkaligehalten ausgesetzt. Ergebnis: keine feststellbare Korrosion! Zudem soll die Legierung auch 4,5 Mal stärker und 2,5 Mal härter sein als Titan.

Expedition Black oder Voyage Blue: Welche Farbe gefällt Euch besser? / © Huawei

Auf Wunsch kommt für Euch dennoch Titan zum Einsatz, zumindest beim Armband. Es gibt nämlich zwei Farbvarianten: einmal Expedition Black, mit einem Armband aus hydriertem Nitrilkautschuk – und Voyage Blue, mit einem Standardarmband aus Titan. Auch das HNBR-Armband aus Kautschuk soll übrigens besonders bruch- und verschleißsicher sein, dazu sehr flexibel und 30 Prozent leichter als Fluorelastomer. Außerdem verbaut Huawei Saphirglas als Displayschutz. Die Lünette besteht aus Keramik.

Huawei Watch Ultimate: Die Hardware und Funktionen

Das LTPO-AMOLED-Display löst mit 466 x 466 px auf und ist 100 Nits hell. Auf den ersten Blick ist – ein wenig Huawei-typisch – gar nicht erkennbar, dass wir es hier mit einer Smartwatch zu tun haben. Schaut Ihr auf die Uhr, seht Ihr gleich drei Buttons:

einen "ultimativen" Modus-Button – hier startet Ihr unter anderem den Tauch- oder Expeditionsmodus.

die rotierende Krone – schaltet die Uhr durch langen Druck ein oder aus, und lässt Euch durch kurzes Drücken zum Homescreen zurückkehren.

den Funktionsknopf – hier ruft Ihr Trainingsfunktionen auf.

Langsam bekommen wir ja auch einen Eindruck, an wen sich diese hochwertigen, besonders robusten Smartwatches richten: an Abenteurer, Weltenbummler und – Taucher. Demzufolge ist die Uhr auch funktionell so ausgestattet, dass Taucher:innen mit diesem Gerät besonders happy werden dürften.

Die perfekte Uhr für Taucher:innen und Outdoor-Profis

Sie ist mit 10ATM wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 100 Metern. Im Test hielt die Huawei Watch Ultimate 24 Stunden in einer Tiefe von 110 Metern aus – ein neuer Benchmark für eine smarte Uhr! Dank der Zertifizierungen (ISO 22810 und EN 13319) ist diese Watch also nicht nur fürs Plantschen und Freizeit-Sporttauchen geeignet, sondern auch für technisches Tauchen.

Passend dazu gibt es auch umfangreiche Tauchmodi, Apnoe-Training, diverse Alarm-Features (u.a. zu Dekompressionsgrenzen) und ein ausführliches Tracking Eurer Tauchdaten. Auf dem Display seht Ihr nicht nur die Gesamtdauer Eures Tauchgangs, sondern lasst Euch auch die aktuelle Tiefe und die Aufstiegsgeschwindigkeit anzeigen.

Der optimierte Nachtmodus schützt Eure Augen. / © Huawei

Wenn Ihr nicht taucht, nutzt Ihr den Expeditionsmodus. Als Outdoor-Enthusiast:innen profitiert Ihr im Gelände, egal ob es sich dabei um Wandern, Camping oder Off-Road-Trips handelt. Die Uhr unterstützt die präzise Zweifrequenz-Fünfsystem-GNSS-Positionierung, zeichnet Trainingsverläufe mit Markierungspunkten und Navigation äußerst präzise auf. Gezeiten, Mondphasen, Höhenlage, Schlechtwetterwarnung oder Sonnenaufgang/-untergang: Mit dieser Uhr haben die Abenteurer unter Euch alles im Blick.

Selbstverständlich ist diese ultimative Uhr auch mit umfassenden Health-Features ausgestattet: So gibt es eine EKG-Funktion, Sauerstoff-, Stress-, Schlaf- und Herzfrequenzüberwachung sowie eine Arteriosklerose-Risikobewertung. Wie erwartet setzt Huawei auch hier bei der Software auf HarmonyOS und ist sowohl mit Android- als auch iOS-Devices kompatibel.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen und schnellem kabellosem Aufladen bietet die Watch Ultimate verschiedene intelligente Funktionen, darunter Bluetooth-Anrufe, Schnellantworten, Musikwiedergabe, Erinnerungen und Kompatibilität mit HarmonyOS, Android- und iOS-Geräten. Die Software könnte aber einer der Schwachpunkte der Smartwatch sein. Denn wie bei der Huawei Watch GT 3 Pro (Test) gibt es keinen Zugriff auf die App Gallery und damit ein eher eingeschränktes App-Angebot.

Dafür punktet Huawei aber beim Akku dann wieder: Der kann nämlich kabellos schnell geladen werden und soll bis zu zwei Wochen durchhalten. Apropos "durchhalten": Verfügbarkeit wurde zunächst mal nur für China vermeldet. Anfang April soll die Uhr aber auch nach Europa kommen. Die Europreise teilen wir Euch dann schnellstmöglich mit. In China werden übrigens 5.999 Yuan aufgerufen – umgerechnet etwa 800 Euro. Rechnet also damit, dass Ihr mit dieser Smartwatch sicher nicht günstig davonkommt.

Frage in die Runde: Wie wirkt diese neue Uhr auf Euch? Ist das was, was Ihr mit einem neidischen Blick auf die Apple Watch Ultra sehnsüchtig auch fürs Nicht-iOS-Lager gewünscht habt? Vermisst Ihr irgendwelche Features, oder hättet Ihr Euch eine andere Materialwahl gewünscht? Schreibt's uns gern in die Comments.