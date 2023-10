Apple HomePod: Die dritte Generation erhält ein LCD-Bildschirm

Lange Zeit haben wir aufgrund der neuen Produktkategorie Mixed Reality und der Apple Vision Pro nichts aus der smarten Lautsprecher-Abteilung aus Cupertino gehört. Nun kommt erneut ein wenig Schwung in die Geschichte, da jüngste Berichte davon ausgehen, dass Apple an einem HomePod (2024) der dritten Generation arbeiten, der über ein LCD-Panel verfügen soll, über das sich der smarte Lautsprecher bedienen lässt.

Apple HomePod (2024)

So ganz neu sind die Gerüchte zu einem geplanten Apple HomePod der dritten Generation mit einem touchsensitiven Display an der Oberseite nicht. Bereits vor etwas länger als einem halben Jahr gab es bereits Gerüchte zu einem solchem smartem Lautsprecher aus Cupertino. Seinerzeit wurde das Device als Apple HomePod Pro oder Apple HomePod Max vermutet. Mit dem Bericht von 9to5Mac kommt jetzt jedoch nicht nur eine erneute Bestätigung zu einem neuen HomePod, sondern auch weitere Informationen.

Basierend auf einem veröffentlichten Bild des Designers Kosutami auf X (ehemals Twitter), wurde der abgebildete Apple HomePod von nicht näher genannten Apple-Quellen offiziell als Prototyp mit dem Codenamen B720 bestätigt. Auf dem Foto (von uns mit der Adobe KI verbreitert) des smarten Lautsprechers läuft die App "LcdUTest", welche von Ingenieuren zum Testen des touchsensitiven LCD-Panels verwendet wird.

Apple HomePod 3rd Gen. / © Apple | Kosutami | edit by Adobe KI

Apple HomePod mit Touch-Display

Aktuell zeigt dieses ein Musik-Album an, welches den Vermutungen nach per Touch ausgewählt und abgespielt werden kann. Auf dem Apple HomePod arbeitet bekanntlich das modifizierte Betriebssystem von Apples TVs. Die Kollegen von 9to5Mac haben also tvOS 17 dekompiliert und entsprechende Hinweise auf den Prototypen B720 gefunden. So sollen die ersten Anwendungen, welche auf dem nächsten HomePod mit LCD auf der Oberseite erscheinen werden, Apple Music und Apple Podcasts sind.

Den Gerüchten zufolge sollen aber auch Facetime-Anrufe mit dem Display des Apple HomePods entgegengenommen werden können. Leider gibt es keinerlei Hinweise zu einem möglichen Release-Termin des dritten Apple HomePods. Im schlechtesten Fall könnte Cupertino das gesamte Projekt auch einstampfen.

