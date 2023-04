Apple iPhone: iOS-Updates bald auch mit 20 Prozent Akkukapazität?

Apple stellt seinen Entwicklern und öffentlichen Betatestern aktuell die neueste iOS Version 16.5 Beta zur Verfügung. Zu den bemerkenswerten Veränderungen gehört die neue Anforderung an den Akkustand bei der Installation von OTA-Updates (Over the Air), die höchstwahrscheinlich in die öffentliche Version von iOS 16.5 aufgenommen wird. Diese Anforderung ist nun deutlich geringer als bisher!

Apple senkt die Mindestanforderung an den Akkustand bei der Installation von OTA-Updates in iOS 16.5 Beta 2.

Es sieht so aus, als ob die Mindestanforderung auf bis zu 20 Prozent gesenkt wird.

Es ist noch unklar, ob die neue Änderung in die öffentliche oder endgültige Version von iOS 16.5 aufgenommen wird.