Apple iPhone 15: Größere Akku-Kapazitäten – mehr Freude!

Apple-iPhone-15-Serie mit mehr Akku-Kapazität

Die Zertifizierungen bestätigten, dass die Standard- und Pro-Modelle des iPhone 15 mehr Saft in sich tragen als ihre Vorgängermodelle. Das iPhone 15 hat jetzt eine 3.349 mAh starken Akku, was einen Unterschied von immerhin 70 mAh zum iPhone 14 bedeutet. Das iPhone 15 Plus gewinnt dagegen satte 58 mAh hinzu und kommt auf eine Kapazität von 4.383 mAh.

Bei den iPhone-15-Pro-Modellen hat das kleinere Modell eine Kapazität von 3.274 mAh, im Vergleich zu den 3.200 mAh des iPhone 14 Pro. Das iPhone 15 Pro Max hat mit 4.422 mAh den größten Zuwachs von 99 mAh im Vergleich zum letztjährigen iPhone-Premium-Modell. Das ist eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass dieses Modell jetzt leichter ist als zuvor.

Apple iPhone 15 vs. iPhone 14 Unterschied in der Batteriekapazität Modell Batterie Modell Batterie Apple iPhone 15 3.349 mAh Apple iPhone 14 3.279 mAh Apple iPhone 15 Plus 4.383 mAh Apple iPhone 14 Plus 4.325 mAh Apple iPhone 15 Pro 3.274 mAh Apple iPhone 14 Pro 3.200 mAh Apple iPhone 15 Pro Max 4.422 mAh Apple iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh

Die Unterschiede bei den mAh-Werten sind im Grunde nur minimal. In Anbetracht der verbesserten Effizienz der neueren Chipsätze im iPhone 15 (A16 Bionic) und iPhone 15 Pro (A17 PRO) sowie der optimierten Software ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich die Akkulaufzeit spürbar verbessert. Dies kann jedoch nur durch einen nextpit-Test bestätigt werden, die bereits im vollen Gange sind.

Apple iPhone 15 und die USB-C-Spezifikationen

Was die Ladegeschwindigkeit anbelangt, so hat Apple in den technischen Daten erwähnt, dass das diesjährige iPhone 15 trotz der Umstellung auf den USB-C-Anschluss die gleiche Ladegeschwindigkeit hat wie das iPhone 14. Es wird geschätzt, dass jedes iPhone 15 in nur 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufgeladen werden kann, wenn ein 20-Watt-Adapter oder mehr verwendet wird.

Der japanische Blog Mac Otakara scheint dieser Behauptung zuzustimmen und erwähnt, dass alle iPhone-15-Modelle mit maximal 27 W aufgeladen werden können. Dies steht im Gegensatz zu einem früheren Gerücht, in dem behauptet wurde, dass das iPhone 15 Pro über den USB-C-Anschluss mit 35 W schnell geladen werden kann.

Außerdem wurde in den Support-Dokumenten für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max bestätigt, dass beide Geräte mit dem Standard USB 3.2 Gen 2 ausgestattet sind. Das bedeutet, dass die beiden höherwertigen iPhone-Modelle mit einem USB-zu-DisplayPort-Kabel an externe Monitore und Fernseher angeschlossen werden können und eine 4K-HDR-Ausgabe unterstützen. Gleichzeitig können alle iPhone-15-Modelle Zubehör wie die AirPods Pro 2 und die Apple Watch über den USB-C-Anschluss mit 4,5 W aufladen.

Glaubt Ihr, dass sich die leicht erhöhten Batteriekapazitäten bemerkbar machen werden? Werdet Ihr wegen des neuen Anschlusses auf das iPhone 15 umsteigen? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare.