Apple iPhone 15 nun auch mit LAN-Anschluss

Im Zuge der vielen Neuigkeiten mit dem Apple iPhone 15 und dem Apple iPhone 15 Pro ist ein kleines – für manch einen aber wichtiges – Feature untergegangen: Der USB-C-Anschluss der iPhone-15-Serie ist LAN-fähig. Mit einem entsprechenden Adapter könnt Ihr ein RJ45-Ethernet-Kabel an Euer neuestes iOS-Smartphone aus Cupertino anschließen!

Vor dem Kauf dringend lesen:

Das Apple iPhone 15 unterstützt den RJ45-LAN-Anschluss

Nicht jeder wird unsere via MacRumors bestätigte Zusatzinformation des USB-C-Anschlusses der neuen Apple-iPhone-15-Serie so nutzen. Dennoch empfanden wir es in der nextpit-Redaktion als unsere Pflicht, Euch über dieses außergewöhnliche Feature zu informieren. Denn der neue USB-Type-C-Anschluss der iPhone-15-Serie verarbeitet auch den Anschluss eines USB-C-Ethernet-Adapters, wie der hier von uns vorgeschlagene Ugreen-Gigabit-Adapter!

Affiliate Angebot Ugreen USB-Type-C auf RJ45-LAN-Adapter

Doch Apple wären nicht da, wo sie heute sind, wenn sie nicht zwischen den iPhone-15- (Plus) und iPhone-15-Pro- (Max) Modellen unterscheiden würden. Denn wie Camila in Ihrem ersten Test des neuesten Basis-Modelle aus Cupertino bereits vermerkte, handelt es sich hier lediglich um einen USB-2.0-Anschluss. Keine Sorge, der funktioniert auch mit dem Netzwerkadapter, aber eben nur mit einer theoretischen Maximal-Geschwindigkeit von 480 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Der allgemeinen Fairness-halber sei erwähnt, dass dieser Anschluss als auch die Geschwindigkeit mit einem entsprechenden Lightning-zu-LAN-Adapter ebenfalls erreicht werden kann.

Mit einem Gigabit ins Internet

Da können die beiden Pro-Modelle mit ihrem USB-3.2-Anschluss schon ganz andere Geschwindigkeiten meistern. Hier können (ebenfalls theoretisch) maximale Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 GB/s erreicht werden. Erste Ergebnisse hat mit dem Anschluss eines entsprechenden Adapters an ein Apple iPhone 15 Pro.

Der USB-C-Port des APple iPhone 15 ist auch LAN-kompatibel. / © Jordan Golson | Banglazed | nextpit

Nachdem die Konnektivität hergestellt wurde, poppte ein bislang unbekanntes Fenster auf dem Displays des iPhone 15 auf. Darauf werden Euch IP-bezogene Informationen angezeigt und ermöglicht, einige Einstellungen manuell vorzunehmen. Erste Tests ergaben maximale Download- und Upload-Zeiten von knapp einem Gigabit – also die komplette vom Adapter zur Verfügung gestellten Datenübertragungsrate.

Nützlich kann diese Art von Internetanschluss sein, wenn Ihr große Mengen an Daten, schnell und sicher von A nach B transportieren wollt. Auch beim Streaming eines Blockbusters oder dem Online-Spielen kann eine stabiler Verbindung sehr nützlich sein.

Affiliate Angebot Ugreen USB-Type-C auf RJ45-LAN-Adapter

Was haltet Ihr von der Möglichkeit, einen Gigabit schnellen USB-C-Ethernet-Adapter an das Apple iPhone 15 zu stecken? Habt Ihr noch andere nützliche Szenarien oder reicht Euch eine Mobil- oder WLAN-Verbindung vollkommen aus? Schreibt uns Eure Meinung runter in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt.