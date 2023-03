Gerücht: Apple iPhone 15 Pro und Pro Max sollen teurer werden.

Die neuen Funktionen des Apple iPhone 15 sind zwar großartig und vorteilhaft für die Nutzer:innen, dürften aber auch den neuesten Medienberichten zufolge zu einem deutlichen Preisanstieg führen. Ein in Apple-Fragen populärer Analyst hat prognostiziert, dass das iPhone 15 Pro (Max) bei der Markteinführung deutlich mehr kosten wird als das iPhone 14 Pro (Max).

Apple iPhone 15 Pro und Pro Max werden teurer

Nach den Forschungsergebnissen des in Hongkong ansässigen Jeff Pu, werden das Apple iPhone 15 Pro und das Apple iPhone 15 Pro Max teurer sein als die entsprechenden Vorgängermodelle. Er geht davon aus, dass die von Apple geplante Verbesserung der Hardware der Hauptgrund für den Preisanstieg sein wird.

Gerüchte besagen, dass das iPhone 15 Pro mit einem Titanium-Gehäuse, einem USB-C-Anschluss und kapazitiven Tasten erscheinen soll. Es wird erwartet, dass Apple den Arbeitsspeicher des iPhone 15 Pro erhöht und die Max-Variante mit einer vierten Kamera ausstattet. Ebenso würden beide vom A17-Bionic-Chipsatz profitieren, der angeblich eine schnellere CPU-Leistung und einen effizienteren Output als alle bisherigen Prozessoren bieten soll.

Der Berater nannte keine genauen Zahlen für die Preiserhöhung. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 14 Pro (Test) kostet als Basismodell in den USA 999 US-Dollar, während das Pro Max bei 1.099 US-Dollar liegt. In einigen Regionen wie Europa wurden die Preise aufgrund von Inflation und Währungsschwankungen bereits stark angepasst. Dennoch ist ein Preisanstieg in allen anderen Regionen außerhalb der USA nicht auszuschließen. Apple hat die Startpreise für sechs aufeinanderfolgende Generationen von Pro-Modellen unverändert gelassen. Daher ist es im Grunde unvermeidbar, dass die Preise dieses Jahr ansteigen werden.

Ob das iPhone 15 und iPhone 15 Plus ebenfalls eine Preiserhöhung erfahren werden, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass die beiden Modelle mit dem neuen Dynamic Island Display und einer 48-MP-Kamera ausgestattet sein werden. Der A16-Bionic-Chip von Apple wird ebenfalls Einzug halten. Im Gegensatz dazu wurde das günstigste iPhone in diesem Jahr für 799 US-Dollar und das größere iPhone 14 Plus für 899 US-Dollar angeboten.

Würdet Ihr trotzdem in Betracht ziehen, ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max zu kaufen, wenn Apple den Preis für eines der Modelle anhebt? Wir würden gerne Eure Antwort darauf hören.