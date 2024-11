MacBook Air & Pro im Vergleich: Welches ist das richtige Modell für Euch?

Solltet Ihr im Jahr 2024 ein MacBook Air oder ein MacBook Pro kaufen? Apple bietet eine Reihe von Laptops an, die jeden verwirren können, der sich nicht mit dem Produktangebot auskennt. In diesem Kaufratgeber erklärt nextpit alles, einschließlich der verschiedenen Bildschirmgrößen und SoCs, um euch die Entscheidung zu erleichtern, welches das beste MacBook für euch ist.

MacBook Pro MacBook Air Modell Apple MacBook Pro M4 Pro 16 Apple MacBook Pro M4 14 Apple MacBook Air M3 15 Apple MacBook Air M3 13 Apple MacBook Air 2022 Abbildung Display 16.2-Zoll LCD

3456 x 2234 Pixel

120 Hz 14,2-Zoll LCD

3024 x 1964 Pixel

120 Hz 15.3-Zoll LCD

2880 x 1864 pixels

60 Hz 13.6-Zoll LCD

2560 x 1664 pixels

60 Hz 13.6-Zoll LCD

2560 x 1664 pixels

60 Hz Prozessor M4 Pro (14x CPU, 20x GPU, 16x NPU)

M4 Max (14x/16x CPU, 32x/40x GPU, 16x NPU) M4 (10x CPU, 10x GPU, 16x NPU)

M4 Pro (12x/14x CPU, 16x/20x GPU, 16x NPU)

M4 Max (14x/16x CPU, 32x/40x GPU, 16x NPU) M3 (8x CPU, 10x GPU, 16x NPU) M3 (8x CPU, 8x/10x GPU, 16x NPU) M2 (8x CPU, 8x/10x GPU, 16x NPU) RAM M4 Pro: 24 / 48 GB

M4 Max: 36 / 48 / 64 / 128 GB M4: 16 / 24 / 32 GB

M4 Pro: 24 / 48 GB

M4 Max: 36 / 48 / 64 / 128 GB 16 / 24 GB 16 / 24 GB 16 / 24 GB Speicher M4 Pro: 512 / 1024 / 2048 / 4096 GB

M4 Max: 1024 / 2048 / 4096 / 8192 GB M4: 512 / 1024 / 2048 GB

M4 Pro: 512 / 1024 / 2048 / 4096 GB

M4 Max: 1024 / 2048 / 4096 / 8192 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB 256 / 512 / 1024 / 2048 GB Anschlüsse 1 x MagSafe 3

3 x Thunderbolt 5

1 x HDMI

1 x 3,5 mm Audiobuchse

1 x SDXC-Slot 1 x MagSafe 3

3 x Thunderbolt 4 (M4 Pro/Max: TB5)

1 x HDMI

1 x 3,5 mm Audiobuchse

1 x SDXC-Slot 1 x MagSafe 3

2 x Thunderbolt 4 (USB-C)

1 x 3.5mm Audiobuchse 1 x MagSafe 3

2 x Thunderbolt 4 (USB-C)

1 x 3.5mm Audiobuchse 1 x MagSafe 3

2 x Thunderbolt 4 (USB-C)

1 x 3.5mm Audiobuchse Externe Monitore M4 Pro: 2

M4 Max: 4 M4/M4 Pro: 2

M4 Max: 4 2 (im Clamshell-Mode) 2 (im Clamshell-Mode) 1 Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Größe 35.57 x 24.81 x 1.68 cm, 2.14 Kg 31.26 x 22.12 x 1.55 cm, 1.55 kg 34.04 x 23.76 x 1.15 cm, 1.51 kg 30.41 x 21.5 x 1.13 cm, 1.24 kg 30.41 x 21.5 x 1.13 cm, 1.24 kg Angebot*

Apple hat seine MacBooks im Jahr 2021 auf ein neues Niveau gehoben, indem es seine eigenen ARM-Prozessoren einführte, Apples hauseigenes Silizium. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, seine Prozessoren auf seine Software abzustimmen, was zu einer sehr lobenswerten Synergie führte.

Das Ergebnis ist, dass die aktuellen MacBooks von Apple sehr leistungsfähig und sehr effizient sind. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden, hochwertigen Displays und einer nahtlosen Verbindung zu iPhones (Vergleich) und iPads (Vergleich) eignen sich die MacBooks hervorragend für die mobile Arbeit.

MacBook Pro (14- und 16-Zoll)

Apple hat die Aussparung im MacBook-Display im Rahmen eines umfangreichen Design-Updates der MacBook Pro-Modelle eingeführt. Mit den 14- und 16-Zoll-Displays ist das MacBook dabei noch eckiger geworden. Die genauen Maße findet Ihr in der Tabelle oben in diesem Artikel. Die Displays, die genau 14,2 und 16,2 Zoll groß sind, sind in das Gehäuse integriert und haben deutlich weniger Platz für Einfassungen.

Apple verwendet für das Display Liquid Retina XDR, das Euch vielleicht schon bekannt ist, wenn Ihr das größte iPad Pro kennt. Die Panels basieren auf IPS-LCD-Panels, die über Mini-LEDs hintergrundbeleuchtet werden. Als Retina-Display ist die Auflösung so hoch, dass Ihr keine einzelnen Pixel mehr sehen könnt, und die Inhalte werden mit 120 Hertz besonders flüssig dargestellt. Die Displays sind außerdem für HDR-Inhalte zertifiziert und unterstützen 1 Milliarde Farben im großen P3-Farbraum.

Die Galerie unten zeigt das MacBook Pro 2023 mit dem M3-Chip, aber abgesehen von den internen Komponenten und dem Thunderbolt 5-Anschluss bei den Modellen M4 Pro und M4 Max sind beide Laptops kosmetisch gleich.

Das MacBook Pro M3 hat das gleiche Design wie die M4-Modelle. © nextpit Das MacBook Pro 2023 ist ein wahres Kraftpaket. © nextpit Der Magsafe-Anschluss des MacBook Pro kann das sündhaft teure Notebook retten. © nextpit Das 14-Zoll Macbook Pro ist mit einer Dicke von 1,55 cm und einem Gewicht von 1,62 kg sehr handlich. © nextpit Das 14-Zoll-MacBook Pro bietet eine hervorragende Tastatur und ein tolles Touchpad mit zwei Klickstufen. © nextpit Das MacBook Pro M3 von Apple ist bis auf den Chipsatz identisch mit dem MacBook Pro M2. © nextpit Oben rechts auf der Tastatur befindet sich ein Fingerabdruckleser, der das MacBook Pro zuverlässig und schnell entsperrt oder zum Bestätigen von Einkäufen im App Store verwendet werden kann. © nextpit Die dicke Kerbe des 14-Zoll MacBook Pro wäre verzeihlich, wenn Apple hier FaceID installiert hätte. © nextpit Das 14-Zoll-MacBook Pro ist ein äußerst mobiles Arbeitstier und ersetzt problemlos einen Schreibtischcomputer im Büro. © nextpit Dieses 96-W-Ladegerät ist im Lieferumfang des 14-Zoll-MacBook Pro enthalten. Einige Smartphones werden schneller aufgeladen als dieses. © nextpit Es gibt kaum ein leistungsstärkeres 14-Zoll-Notebook auf der Welt als das MacBook Pro mit M3 Max, oder? © nextpit

Die Pro-MacBooks werden vom M4, M4 Pro und M4 Max angetrieben. Es können maximal 14 CPU-Kerne und 40 GPU-Kerne konfiguriert werden, wobei die Basiskonfiguration der M3 mit 10 CPU-Kernen und 10 GPU-Kernen ist. Damit sind die MacBook Pros auch für extrem anspruchsvolle Leistungsaufgaben geeignet.

Die Besonderheit der ARM-Prozessoren von Apple ist die Unterstützung für einen einheitlichen Arbeitsspeicher. CPU und GPU teilen sich den Arbeitsspeicher, so dass das MacBook selbst entscheiden kann, für welche Aufgaben es mehr Speicher benötigt. Die Basiskonfiguration des Arbeitsspeichers hat 16 GB, aber das M4 Pro kann mit bis zu 48 GB konfiguriert werden, und das M4 Max hat maximal 128 GB.

Der interne Speicher für Programme, Bilder und Videos beträgt beim M4 und M4 Pro 512 GB. Für das M4 Pro gibt es maximal 4 TB und für das M4 Max 8 TB, aber zusätzliche Upgrades haben einen hohen Preis. Es ist nicht möglich, den internen Speicher der MacBook Pro Modelle nach dem Kauf zu erweitern, also wähle sorgfältig aus.

Die 14" und 16" MacBook Pros verfügen über einen HDMI-Anschluss, einen Thunderbolt 5 USB-C-Anschluss (TB4 beim Basismodell M4) und einen SDXC-Kartenleser auf der rechten Seite des Gehäuses. Auf der linken Seite gibt es einen MagSafe 3-Ladeanschluss, zwei Thunderbolt-USB-C-Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 werden unterstützt, und die Webcam bietet eine Auflösung von 1080p.

Apple gibt für das M4 und M4 Pro eine Batterielaufzeit von 24 Stunden und für das M4 Max von 21 Stunden bei der Wiedergabe von Filmen über das Apple TV Programm an. Das Surfen im Internet soll mit dem M4 etwa 16 Stunden und mit dem M4 Max 14 Stunden dauern.

Der einzige Unterschied beim Kauf wäre das mitgelieferte USB-C-Ladegerät. Wenn Ihr Euch für das 14-Zoll-Modell entscheidet, erhaltet Ihr ein 96-W-Ladegerät, während das größere Modell ein 140-W-Ladegerät erhält.

MacBook Air (13,6- und 15,3-Zoll)

Das MacBook Air M3 wurde im März 2024 auf den Markt gebracht und hat ein ähnliches Design wie das aktuelle MacBook Pro. Beim Gehäuse könnt Ihr zwischen den Farben Silver, Midnight, Starlight und Space Gray für die 13,6- und 15,3-Zoll-Modelle wählen. Das MacBook Air 2024 hat nach wie vor ein eckiges Gehäuse, einen MagSafe-Anschluss und eine zentrale Aussparung am oberen Rand des Bildschirms.

Das M3 MacBook Air 2024 in seiner ganzen Pracht. © nextpit Die Tastatur des M3 Apple MacBook Air 15 Zoll ist angenehm, leichtgängig und leise. © nextpit Einfacher Beschichtungstest: Links ohne Fingerabdrücke, rechts mit! © nextpit Die Kerbe ist immer noch ein stilistisches Designelement im Display, das leider nicht mit Face ID ausgestattet ist. © nextpit Der „Touch ID“-Fingerabdrucksensor ist wieder in die Power-Taste integriert. © nextpit Mattschwarz und hübsch anzusehen: Das M3 MacBook Air. © nextpit Der Kopfhöreranschluss ist der einzige Anschluss auf der rechten Seite. © nextpit Zwei Kabel, und das war's für das M3 MacBook Air. © nextpit Das Ladegerät hat zwei Anschlüsse, ist aber mit 35 W etwas zu schwach. © nextpit Eine nette Idee: Das Ladekabel ist in der jeweiligen Gehäusefarbe gehalten. © nextpit Die rutschfesten Füße an der Unterseite sorgen für eine sichere Handhabung. © nextpit Hier sehen Sie das 15-Zoll-Air im Vergleich zum 14-Zoll-Pro. © nextpit

Der Bildschirm des Air-MacBooks misst 13,6 oder 15,3 Zoll. Apple verwendet einen Slab mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einen IPS-LCD-Bildschirm. Die Auflösung liegt bei 2560 × 1664 oder 2880 x 1864 Pixeln und wie beim MacBook Pro kann der Bildschirm eine Milliarde Farben im P3-Farbraum darstellen. Die Bildwiederholfrequenz ist auf 60 Hz begrenzt.

Lest dazu: MacBook Air M3 im Test

Das neueste MacBook Air ist mit dem M3 ausgestattet. Der 8-Kern-Prozessor kann entweder mit 8 oder 10 GPU-Kernen kombiniert werden, und der gemeinsame Arbeitsspeicher kann entweder 16 oder 24 GB groß sein. Um Eure Daten zu speichern, kann das MacBook Air mit 256 oder 512 GB oder 1/2 TB Speicherplatz konfiguriert werden. Auch hier gilt, dass weder RAM noch Speicherplatz nach dem Kauf aufgerüstet werden können.

Die Anschlussmöglichkeiten bleiben gegenüber dem Vorgängermodell unverändert. Es gibt keinen HDMI-Anschluss und keinen SD-Kartenleser, aber Ihr könnt zwei Geräte über die USB-C Thunderbolt 4-Anschlüsse anschließen und über den MagSafe-Anschluss aufladen.

Apple erlaubt es euch jetzt, zwei externe Displays gleichzeitig zu verwenden. Auf der rechten Seite befindet sich ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 Konnektivität werden ebenfalls unterstützt.

Laut der Produktseite auf der Apple-Website beträgt die Akkulaufzeit des MacBook Air maximal 18 Stunden, wenn Ihr Filme über die Apple TV Anwendung abspielt. Beim Surfen im Internet beträgt die Batterielaufzeit 15 Stunden, und das MacBook Air wird mit einer maximalen Leistung von 70 W aufgeladen. Bei keiner der verfügbaren Konfigurationen wird ein kompatibles Ladegerät mitgeliefert. Ihr erhaltet entweder ein 30-W-Ladegerät für das Modell mit 8-Kern-GPU oder 35-W für das Modell mit 10-Kern-GPU.

Wie beim Pro-Modell sind die Funktionstasten auf die volle Tastenhöhe gewachsen; eine Touch Bar war beim Air-Modell ohnehin nie ein Thema. Die 1080p-Auflösung der Webcam und das Lautsprechersystem mit vier Lautsprechern sind erwähnenswert.

Der Artikel wurde im November 2024 mit neuen Modellen aktualisiert.