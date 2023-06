Apple MacBook Air M2 mit 15 Zoll: größer ist einfach besser

Das neue Apple MacBook Air mit M2-Chip und einem 15,3 Zoll großen Display ist eigentlich nur eine größere Variante des 13 Zoll großen MacBook Air, das letztes Jahr vorgestellt wurde. Dies Mehr an Display ist aber am Ende ein deutliches Mehr an Erlebnis. Hinzu kommt, dass man diesen Rechner bereits ab einem Preis von 1.599 Euro erwerben kann. Viel Geld zwar, aber ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, wenn man das Gesamtpaket betrachtet. Es gibt aber auch einige Punkte, die man vor einem Kauf unbedingt beachten sollte.

Pro Tolles, großes und auch helles Display

"All day battery life"

Schön, schlank und sehr leicht

Sehr geräuscharm

Top Performance Contra 35-Watt-Ladegerät lädt das MacBook zu langsam

Nur zwei Thunderbolt-Ports

Nicht nachrüstbar

Apple MacBook Air M2 15'': Design und Verarbeitung Im Vergleich zur kleineren 13-Zoll-Variante hat das MacBook Air M2 in der 15-Zoll-Größe sehr viel mehr Fläche zur Verfügung. Apple nutzt diese für ein deutlich größeres Trackpad im Vergleich zur 13-Zoll-Version. Außerdem sind die Ränder neben der Tastatur deutlich breiter. Dort, wo sich beim aktuellen MacBook Pro die Lautsprecher befinden, ist allerdings nichts verbaut. Auf mich wirkte das erst einmal etwas gewöhnungsbedürftig, weil ich hier sonst immer die kleinen Löcher für die Lautsprecher gewohnt war. Aber, glaubt mir – das gibt sich. Wer auf dünne Laptops steht, wird das MacBook Air M2 lieben. Mir ist bisher noch kein Windows-Notebook untergekommen, das so dünn und trotzdem stabil ist. Es misst gerade mal 11,5 Millimeter und ist trotzdem, wie man es von Apple-Geräten kennt, dank Aluminium-Chassis absolut stabil. Mit einem Gewicht von rund 1,5 Kilogramm ist das MacBook Air M2 im Vergleich zur 13-Zoll-Variante zwar 270 Gramm schwerer. In der Hand wirkt es aber erstaunlich leicht. MacBook Air M2 15'' mit großem Trackpad und breiten Rändern / © nextpit Bestellt man sein neues MacBook direkt bei Apple, kann man sich zwischen einem 35- oder 70-Watt-Netzteil entscheiden. Das Netzteil mit 35 Watt hat dabei zwei USB-C-Anschlüsse, das mit 70 Watt nur einen. In unserem nextpit-Test haben wir ein Gerät mit 35-Watt-Charger. Leider dauert es damit unnötig lange, den Rechner vollzutanken. Wem eine höhere Ladegeschwindigkeit wichtig ist, sollte von daher eher zum Netzteil mit 70 Watt greifen. Das Ladekabel hat den magnetischen Magsafe-Stecker, ist passend zur Gehäusefarbe stoffummantelt und fühlt sich sehr wertig an. Das Netzteil mit 35 Watt für das MacBook Air hat zwei USB-C-Anschlüsse / © nextpit Farblich hat man beim MacBook Air M2 auch eine Auswahl zwischen vier Farben. Apple bietet den Rechner in Space-Grau, Silber, "Polarstern" (ich würde ja sagen, es ist Gold) und einem richtig schönen dunklem Blau. Was man allerdings an dieser Stelle anmerken muss: Menschen, mit einer Neurose gegen Fettfingerabdrücke, sollten den Rechner meiden. Oder immer ein weiches Tuch in der Tasche haben. Wenigstens bei dem von uns getesteten blauen Modell werden Fingerabdrücke angezogen, wie Motten durch das Licht.

Apple MacBook Air M2 15'': Display Der Protagonist dieses Tests ist natürlich das 15,3 Zoll große Display des MacBook Air M2 . Unabhängig davon, dass ich mich wirklich darüber freue, dass Apple nach langer Zeit die 15-Zoll-Lücke schließt (zuletzt gab es immer nur tragbare Apple-Rechner mit 13, 14 oder gar 16 Zoll), ist eine echte Augenweide. Es löst mit 2.880 x 1.864 px gestochen scharf auf und ist mit 500 Nits hell genug, um auch in strahlend hellen Umgebungen bestehen zu können. In praller Sonne stößt das Display zwar an seine Helligkeitsgrenze, was allerdings auch für mich selbst gilt. Mit voller Sonneneinstrahlung können schließlich die Allerwenigsten fleißig arbeiten. Das Display des MacBook Airs: Gestochen scharfe Auflösung, aber große Aussparung für die Webcam / © nextpit Leider macht Apple auch beim MacBook Air M2 15 Zoll keine Ausnahme und "stanzt" eine relativ große Aussparung in den oberen mittleren Displayrand, um hier die Webcam unterzubringen. Das nervt mich persönlich auch beim MacBook Pro recht ausgeprägt. Ich selber habe eine relativ große Anzahl an Icons, die im oberen Tray liegen. Bei der 13-Zoll-Variante verdeckt die Webcam-Aussparung dann regelmäßig wichtige Icons, die man eigentlich zur Bedienung benötigen würde. Das ist beim 15-Zoll-Display insoweit besser, als dass mehr Platz für meine abgelegten Programme besteht und diese nicht bis über die Mitte hinausreichen. Aber man fragt sich, ob es hierfür nicht doch eine bessere Lösung geben könnte. Alles in allem ist das aber Jammern auf hohem Niveau. Denn neben diesem kleinen Störpunkt gibt es an diesem Display nichts auszusetzen. Hier sitzt die Webcam des MacBook Air M2 15'' – eine sehr große Aussparung, die manchmal nervig ist / © nextpit

Apple MacBook Air M2 15'': Performance Angetrieben wird das MacBook Air M2 15 Zoll natürlich – oh Wunder – durch den Apple eigenen Chip M2 . Dieser Chipsatz ist nicht nur im aktuellen iPad Pro aus dem vergangenen Jahr, im MacBook Air mit 13 Zoll, sondern es ist auch das Herzstück des derzeitigen MacBook Pro. Der M2-Chip ist damit schon ein paar Tage alt und er dürfte wohl zeitnah von seinem Nachfolger M3 abgelöst werden. Dass es hier bald einen Nachfolger gibt, ist aber nicht schlimm. Denn die Power, mit der der M2 aufwartet, ist beeindruckend. Man bringt den Chipsatz nur sehr schwer an seine Grenzen und muss den Rechner Dinge erledigen lassen, die wohl eher für ein MacBook Pro gedacht wären. Videoschnitt mit 4K beispielsweise. Will man mit dem Rechner aber ganz gewöhnliche Dinge tun – Präsentationen erarbeiten, tippen, Filme oder Bilder ansehen – dann ist der M2 wirklich perfekt und dürfte sich sogar über seinen Rechenauftrag langweilen. Übrigens hat das MacBook keinen Lüfter verbaut und gibt von daher nicht einen Mucks von sich. Die Anschlüsse des MacBook Air M2 15'': Zwei Thunderbolt-Anschlüsse und ein Magsafe-Anschluss / © nextpit Wichtig ist an dieser Stelle noch einmal zu erwähnen, dass sich das MacBook nachträglich nicht aufrüsten lässt. Es ist also essenziell, sich von Anfang an zu überlegen, welche RAM- und SSD-Größe man braucht. Gerade beim RAM sollte man meiner Erfahrung nach nicht sparen beziehungsweise diesen zu knapp auslegen. Der kleine Speicher könnte sich sonst schnell als Nadelöhr und somit als Fehler herausstellen. Meine Empfehlung daher lieber in die etwas teurere Variante investieren. Wer außerdem viel Peripherie benötigt, muss sich auch gut überlegen, ob die beiden Thunderbolt-Ports für diese Zwecke ausreichend sind. Über einen Hub kann ich problemlos alles anschließen, was ich möchte. Aber wer mit mehr als zwei Monitoren arbeitet, für den bietet das MacBook Air vielleicht nicht genügend Optionen.

Apple MacBook Air M2 15'': Audio Apple hat dem MacBook Air M2 15 Zoll ein neues Audiosystem spendiert und verbaut nun sechs anstatt den vier Lautsprechern des kleineren Modells . Der Sound ist gut und der Gegenüber bei Videokonferenzen gut zu verstehen. Man sollte hier aber keine satten Bässe oder gar raumfüllenden Klang erwarten. Es versteht sich zwar wahrscheinlich von selbst, aber dafür ist das System eben nicht ausgelegt.

Apple MacBook Air M2 15'': Akku Apple gibt die Laufzeit seines 66,5 Wattstunden großen Akkus mit bis zu 18 Stunden an . Die tatsächliche Zahl hängt selbstverständlich davon ab, wie stark man den Prozessor beansprucht oder wie hell das Display eingestellt ist. In unserem nextpit-Test kommen wir mit dem Rechner immer über den gesamten Tag. Das MacBook Air M2 mit 15''-Display ist ein echter Hingucker / © nextpit