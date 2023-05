Apple Reality One: Specs des ersten XR/VR-Headsets von Apple

Apple plant wohl nächste Woche auf der WWDC23 sein erstes XR/VR-Headset überhaupt vorzustellen. Es wird erwartet, dass die VR-Brille, die vermutlich Apple Reality One oder Apple Reality Pro heißen wird, mindestens 3.000 US-Dollar kosten wird. Einige neue Enthüllungen bezüglich des Displays könnten zeigen, warum der Preis des Headsets so hoch sein dürfte.

Next Pit TV

Display-Rekord mit der Apple Reality One/Pro

Laut dem Display-Spezialisten Ross Young, der auch häufig über iPhone-Neuigkeiten berichtet, wird das kommende Mixed-Reality-Headset von Apple mit einem High-End-Mikro-OLED-Display ausgestattet sein. Seiner geschätzten Meinung nach wird das Panel eine Diagonale von 1,41 Zoll pro Auge und eine Auflösung von 4.000 ppi mit einer Helligkeit von 5.000 Nits haben.

In diesem Zusammenhang dürft Ihr diesen Beitrag auf keinen Fall verpassen: Die besten Standalone-VR-Headsets

Nach den Angaben des Analysten könnte dies bedeuten, dass die angegebene Leuchtdichte die Spitzenhelligkeit ist, die im Vergleich zu bestehenden Headsets wie der Microsoft Hololens 2 mit 500 Nits oder der preisgünstigen Meta Quest 2 mit 773 ppi und 100 Nits deutlich höher ist. Er erwähnte auch, dass die tatsächliche Auflösung pro Auge etwa 3.990 x 1.995 px beträgt, also nahezu doppelt so viel wie die HTC Vive XR Elite (Heads-on) und die Meta Quest Pro (Test). Diese besitzen pro Auge 1.800 x 1.920 px, bzw. 1.920 x 1.920 px – es wäre im Grunde ein Quantensprung und schwer vorstellbar. Gerüchte besagen, dass dies nur mit Unterstützung von je einem M1-Prozessor pro Display realisierbar wäre.

Das Display der Meta Quest Pro ist zur Meta Quest 2 deutlich schärfer, nicht zuletzt wegen der Pancake-Linsen. / © NextPit

Mindestens genauso wichtig ist, dass die Apple Reality One/Pro dank dieser Display-Spezifikationen HDR-Inhalte anbieten kann, ohne auf externe Hardware-Skalierung angewiesen zu sein. Vereinfacht gesagt, könnte das XR/VR-Device Inhalte automatisch mit höherem Kontrast und lebendigeren Farben umwandeln, was zu einer immersiveren Ausgabe führen würde, ähnlich wie der Starburst-Prototyp, der letztes Jahr von Meta vorgestellt wurde.

Neben dem Display soll das erste xrOS-basierte Wearable von Apple mit einer Vielzahl von Sensoren und Kameras ausgestattet sein, um ein fortschrittliches Augen- und Hand-Tracking zu ermöglichen, das bei den meisten XR/VR-Brillen fehlt. Es wird vermutet, dass das Headset über einen externen Akku verfügt, der in der Hosentasche des Nutzers verstaut werden kann, anstatt in das Stirnband integriert zu sein. Außerdem könnte der Apple-M2-Chipsatz die Apple Reality One/Pro antreiben, was dann wiederum gegen die aktuellen Gerüchte von zwei verbauten Prozessoren sprechen würde.

Affiliate Angebot Meta Quest 2 Zur Geräte-Datenbank

Glaubt Ihr, dass das erste XR/VR-Headset von Apple mit seinen Premium-Spezifikationen einen ähnlichen "Wow-Faktor" haben wird wie das erste iPhone? Wir sind gespannt auf Eure Meinung dazu.