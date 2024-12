Neben dem kolportierten HomePod mit Touch-Display könnte bereits die nächste neue Geräteklasse von Apple vor der Tür stehen – und zwar wortwörtlich. Wenn der gut informierte Analyst und Leaker Mark Gurman recht behält, dann wird Apple im kommenden Jahr sein Produktportfolio um eine neue Geräteklasse erweitern – und seine Face-ID-Technologie an einen ganz neuen Einsatzort bringen.

Habt Ihr immer noch eine simple, analoge Türklingel an Eurer Haustür? Dann müsst Ihr vermutlich auf einige Komfortfeatures verzichten, beispielsweise auf einen temporären Gästezugang, ein automatisches Deaktivieren der Alarmanlage per Gesichtserkennung oder die Möglichkeit, dem DHL-Boten von unterwegs zu sagen, wo das Paket abgestellt werden soll. Es ist also kein Wunder, dass intelligente Türklingeln – und eng verwandt damit – smarte Türschlösser immer beliebter werden.

Auch wenn Apple bislang keine eigene Türklingel verkauft, sind Apple-Nutzer nicht unbedingt auf ihren Schlüssel angewiesen. Smarte Klingeln wie die Aqara Doorbell G4 (zum Test) lassen sich problemlos mit HomeKit nutzen. Dennoch: So nahtlos wie bei einem Apple-eigenen Produkt ist die Integration ins Smart Home natürlich nicht. Umso spannender ist das Gerücht zu einer smarten Türklingel von Apple.

Das kann eine „Apple Smart Doorbell“ mit Face ID

Laut Mark Gurman von Bloomberg, der in seinem "Power On"-Newsletter regelmäßig über neue Apple-Produkte schreibt, entwickelt Apple eine intelligente Türklingel ähnlich wie Amazons Ring. Das Besondere: Die Türklingel soll mit einer Kamera und einem Derivat von Apples Face ID ausgestattet sein. Ganz wie bei iPhones und MacBooks könntet Ihr damit zukünftig also sogar Eure Haustür entsperren.

Gurman sagte, dass die intelligente Türklingel mit intelligenten Schlössern zusammenarbeiten wird, so dass die Tür bei erfolgreicher Gesichtserkennung automatisch entriegelt wird.

Es ist nicht klar, ob Apples intelligente Türklingel Videoaufnahmen wie die Amazon Ring Video Doorbell 2 mit einer Gegensprechanlage unterstützen wird. / © Amazon.de; Otto.de / Collage: nextpit

Außerdem wird erwartet, dass das Gerät mit Apples eigenem Netzwerkchip ausgestattet ist. Dieser soll dasselbe hohe Sicherheitsniveau wie die anderen Geräte von Apple gewährleisten und die Türklingel dadurch gegen Angriffe schützen. Es gibt jedoch noch keine Bestätigung, ob die Türklingel Video- oder Bildaufzeichnungen unterstützen wird, wie es bei den Videotürklingeln von Amazon Ring und Aqara der Fall ist.

Ob Apple selbst auch ein Türschloss anbietet oder hier mit Third-Party-Anbietern zusammenarbeitet, ist indes noch völlig unklar. Apple könnte hier beispielsweise einfach bestehende Standards für die Kopplung nutzen – oder bestimmte Smart Locks zertifizieren und ggfls. sogar als Bundle anbieten.

Wann kommt die smarte Türklingel mit Face ID?

Obwohl es kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum für Apples intelligente Türklingel gibt, spekuliert Gurman, dass das Gerät im letzten Quartal 2025 auf den Markt kommen könnte. Etwa zur gleichen Zeit wird erwartet, dass Apple einen neuen HomePod-Lautsprecher mit Touchscreen vorstellt. Das wäre die perfekte Kombination, um ein Videogespräch mit der Person vor der Tür zu starten, oder?

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022)

Würdet Ihr eine smarte Türklingel von Apple kaufen? Und was erhofft Ihr Euch von einer "iRing" oder "iBell" – und habt Ihr noch bescheuertere Namensvorschläge?