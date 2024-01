Apple entgegen dem Trend vor Samsung bei weltweit verkauten Smartphones

Apple neue Nummer Eins!

Okay, die Zahlen sind nur vorläufig, aber dennoch amtlich. Apple ist die neue Nummer Eins in Sachen weltweit verkaufter Smartphones. Zumindest titelt der IDC auf X (ehemals Twitter) das "Apple vor Samsung auf die Nummer 1 im weltweiten Markt vorrückt". Und schaut man auf die vorläufigen Zahlen von 2023, so kann Apple als einziger Hersteller entgegen dem allgemein schrumpfenden Trend (-3,2 %) tatsächlich ein Wachstum verzeichnen.

Apple sichert sich im Jahr 2023 den Spitzenplatz mit einem rekordverdächtigen Marktanteil. © IDC

So hat Apple im Jahr 2023 einen Marktanteil von 20,1 Prozent erlangt, entgegen Samsung, welche es "nur" auf 19,4 Prozent geschafft haben. Das ist ein Verlust von 2022 auf 2023 von 2,3 Prozent Marktanteil. Das ist eine Hiobsbotschaft, die Samsung einen Tag vor der großen Präsentation der Samsung-Galaxy-S24-Serie wohl nicht zwingend gebraucht hat.

Doch es kommt weiterer Druck aus China! Kein Geringerer als Xiaomi kommt als Drittplatzierter in Siebenmeilenstiefeln immer näher an Samsung heran. Der Konzern wird vermutlich auf dem MWC Ende Februar sein erstes E-Car mit dem Xiaomi SU7 präsentieren und somit seinen Bekanntheitsgrad und die allgemeine Akzeptanz steigern können.

„Die allgemeine Verschiebung der Rangfolge an der Spitze des Marktes unterstreicht die Intensität des Wettbewerbs auf dem Smartphone-Markt noch mehr. Apple hat sicher zum Abstieg von Samsung beigetragen, aber der gesamte Android-Bereich diversifiziert sich in sich selbst. Huawei ist zurück und macht in China schnell Fuß, Marken wie Xiaomi, OnePlus, Honor und andere bringen im unteren Bereich sehr wettbewerbsfähige Geräte auf den Markt", so Ryan Reith, Group Vice President bei IDC.

Schauen wir also, inwieweit Samsung morgen das Ruder wieder herumreißen kann. Schließlich möchten die Südkoreaner morgen mit Galaxy AI ins KI-Geschäft einsteigen. Ein Themengebiet, das Apple bisher nicht ernsthaft angegangen ist, abgesehen von dem hauseigenen Chip-Design. In Cupertino kümmert sich man gerade eher um den VR-XR-Einstieg mit dem Apple-Vison-Pro-Headset.

Und was sagt Ihr zu dem überraschenden Überholmanöver aus Cupertino? Die typischen kurzfristige Führung oder doch was Langfristiges? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.