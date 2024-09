Die besten Apple-Watch-Modelle im Vergleich und Test

Apple stellte im September 2024 die neue Apple Watch 10 und eine neue Variante der bereits bekannten Apple Watch Ultra 2 vor. Damit verschwindet die Watch Series 9 aus dem Apple Store. Die bei Apple offiziell ausgemusterten Smartwatches sind allerdings nach wie vor bei Drittanbietern wie Amazon erhältlich.

Die Apple Watch SE 2022 kostet 249 Euro, die Apple Watch Series 10 beginnt bei 449 Euro, und das Flaggschiff Apple Watch Ultra 2 schließlich bleibt bei 899 Euro.

Die erfolgreichste Uhr der Welt ist: eine Smartwatch! Apple hat über die letzten Jahre das Kunststück vollbracht, zum größten Uhrenhersteller der Welt aufzusteigen. Aber wie ging das eigentlich?

Der Erfolg der Apple Watch hat sicherlich viel damit zu tun, dass iPhone und Uhr so perfekt zusammenarbeiten – und man über die Uhr mittlerweile bezahlen, Türen öffnen, den Puls oder die Blutsauerstoffsättigung messen kann. Das fühlt sich irgendwie nach Zukunft an. Hauptgrund für eine Smartwatch ist und bleibt aber für viele Menschen wohl das Thema "Gesundheit".

Apple Watch Ultra 2 vs. Watch Ultra: Besser geht's nicht

Das neue Smartwatch-Flaggschiff Das letztjährige Smartwatch-Flaggschiff Produkt Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra Bild Spezifikationen 49 mm

Retina LTPO OLED-Display

Duales GPS + LTE

Apple S9 und U2

Pulssensor, EKG, SpO2, Temperatursensor, Tiefenmesser

Oceanic+ App, 86 Dezibel laute Sirene, Aktionstaste.

Notruf SOS, neue Sturz-/Unfallerkennung,

IP6X-zertifiziert, Temperaturerkennung

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4

64 GB Speicherplatz 49 mm

Retina LTPO OLED-Display

Duales GPS + LTE

Apple S8 und U1

Pulssensor, EKG, SpO2, Temperatursensor, Tiefenmesser

Oceanic+ App, 86 Dezibel laute Sirene, Aktionstaste.

Notruf SOS, neue Sturz-/Unfallerkennung,

IP6X-zertifiziert, Temperaturerkennung

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4

32 GB Speicherplatz Bewertung Apple Watch Ultra 2 – zum Test Apple Watch Ultra – zum Test Zum Angebot*

Die Watch Ultra Series ist Apples Flaggschiff-Smartwatch, die für Extremsportler und Outdoor-Enthusiasten entwickelt wurde. Dementsprechend ist diese Smartwatch größer, robuster und verfügt über einen Akku, der die Apple Watch Series 9 überdauert. In unserem Praxistest mit der Apple Watch Ultra der ersten Generation konnten wir sie in der Regel zwei volle Tage lang nutzen.

Im Jahr 2023 brachte Apple die zweite Generation der Watch Ultra heraus. Wie bei den Vorgängermodellen sind der Prozessor und viele Funktionen bei allen 2023er Apple Watches gleich. Die Größe von 49 mm und die zusätzliche, frei belegbare Aktionstaste zeichnen die Ultra 2 jedoch aus.

Während die Watch Ultra 2 alle neuen Funktionen der Watch Series 9 enthält, bietet sie auch zahlreiche exklusive Features. Zum Beispiel ist Ihr Display heller und erreicht in der Spitze bis zu 3.000 nits, und Taucher werden die EN-13319-Zertifizierung zu schätzen wissen. Während die Apple Watch 9 erwartungsgemäß im September 2024 von der Apple Watch Series 10 abgelöst wurde, gab es keine neue Ultra-3-Uhr zu bestaunen. Lediglich ein schwarzes Modell sowie neue Armbänder wurden dem Portfolio hinzugefügt.

Wenn Ihr einen umfassenderen Vergleich zwischen den Generationen haben wollt, empfehle ich Euch, unseren Vergleich Apple Watch Ultra 2 vs. Watch Ultra zu lesen.

Die Apple Watch Ultra Serie wurde für Extremsportler und Outdoor-Enthusiasten entwickelt. / © nextpit

Was zeichnet die exklusiven Titanium-Uhren von Apple aus? Die Krone ist etwas größer und so gestaltet, dass sie auch mit Handschuhen bedient werden kann. Außerdem erhielt das Gerät 2023 Upgrades für die Gestensteuerung und die Siri-Sprachbefehle auf dem Gerät.

Ihr seht also, dass Apple alles in dieses Gerät packt, was man derzeit in eine Smartwatch packen kann. Allerdings verlangt Apple auch einen anständigen Preis für diese Top-Hardware: 899 Euro werden fällig, wenn Ihr Euch für dieses Modell entscheidet.

Die Apple Watch Ultra 2, die seit dem 22. September 2023 erhältlich ist, gibt es jetzt wie erwähnt in zwei Farben und nur in der GPS+Cellular-Variante. Ihr könnt jedoch aus verschiedenen Armbändern wählen, die exklusiv für das Ultra-Modell entwickelt wurden und für den Outdoor-Einsatz geeignet sind.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Ultra 2 Pro Schickes, unverwüstliches Design

Sehr schönes, superhelles Display

watchOS 10 macht wirklich Spaß

Extrem präzises Fitness-Tracking

Günstiger als der Vorgänger zum Start

Multi-Band-GPS jetzt noch genauer

Nützliche DoubleTap-Geste Contra Nur eine Größe und Farbe erhältlich

Immer noch nur zwei Tage Akkulaufzeit

Aufladen ist zu langsam Zum Testbericht Apple Watch Ultra 2

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Ultra Pro edles, unverwüstliches Design

herausragende Smartwatch-Features

extrem genaue Pulsmessung

sehr genaues Multi-Band-GPS Contra logisch, aber: funktioniert nur mit iOS

bessere, aber dennoch nur mäßige Akkulaufzeit

kein GPX-Import/Export, keine On-Device-Navigation Zum Testbericht Apple Watch Ultra

Die Apple-Watch-Mittelklasse: Apple Watch Series 10 und Apple Watch Series 9

Das neue Standardmodell Das Vorjahresmodell Produkt Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Bild Bewertung Noch nicht getestet Zum Test: Apple Watch Series 9 Größe 42 mm / 46 mm 41 mm / 45 mm Display Retina LTPO OLED-Display

416 x 496 px (46 mm, 1.220 mm²)

374 x 446 px (42 mm, 989 mm²) Retina LTPO OLED-Display

396 x 484 px (45 mm, 1.143 mm²)

352 x 430 px (41 mm, 904 mm²) SiP / UWB Apple S10 Apple S9 und U2 Sensoren Elektrischer Herzsensor

Optischer Herzsensor der 3. Generation

Temperatur­sensor

Kompass

Immer aktiver Höhen­messer

High-g Beschleunigungs­sensor

Gyrosensor mit großem Dynamik­bereich

Umgebungs­licht­sensor

Tiefenmesser

Wassertemperatur Sensor Pulssensor, EKG, SpO2, Notruf-SOS, neue Sturz-/Unfallerkennung, IP6X-zertifiziert, Temperaturerkennung Konnektivität GPS oder GPS + LTE

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 GPS oder GPS + LTE

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 4 Speicherplatz 64 GB 64 GB Zum Angebot*

Kommen wir nun zur regulären Apple Watch Series. Ähnlich wiie im Vorjahr haben wir es hier mit einem eher moderaten Update zu tun. Die Größen wurden minimal angehoben, sodass Euch jetzt Varianten mit 42 und 46 mm zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wurden die Displayränder schlanker, was sich in spürbar mehr Displayfläche äußern soll.

Das Gehäuse der Smartwatch, die jetzt mit dem neuen S10-Chip läuft, ist insgesamt etwas schlanker und leichter geworden. Alte Armbänder sollen laut Apple aber nach wie vor passen.Wem bislang die Modelle mit Edelstahl zu schwer waren, der kann gegen Aufpreis zur neuen Titan-Variante greifen, die etwa 20 Prozent leichter sein soll. Ihr bekommt die Uhen in den Farben Gold, Grau und Silber.

Dank verbesserter Lautsprecher hört Ihr darüber jetzt direkt Musik, Podcasts oder ähnliches. Auch praktisch: Dank integrierter Stimmisolierung sollen Eure Telefonate selbst in lauten Umgebungen besser verständlich ein.

Dank größerem Display erkennt Ihr auf der Apple Watch Series 10 noch mehr. / © Apple

Das Display der neuen Apple Watch 10 soll aus ungünstigerem Winkel betrachtet heller und zudem auch besser ablesbar sein. Das Always-on-Display wurde ebenfalls aufgefrischt und präsentiert Euch nun die Uhrzeit auch mit Sekundenzeiger. Bemerkenswert bei der Hardware: Der Akku soll jetzt deutlich schneller geladen werden können, sodass 30 Minuten ausreichen, damit die Uhr bis auf 80 Prozent aufgeladen wird.

Softwareseitig wurde die Apple Watch mit watchOS 11 um verbesserte Funktionen zur Gesundheitsüberwachung aktualisiert. Neu ist beispielsweise, dass die Uhr im Schlaf-Tracking auf Schlafapnoe achtet und Euch bei Atemaussetzern warnt. Eine medizinische Zulassung soll bald folgen, sagt zumindest Apple.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch Series 9 Pro Helleres (und dunkleres!) Display

Tolles Interface und breiter App-Support

Akkurates und vielfältiges Tracking

DoubleTap ist praktisch Contra Kein Präzisionsstart

Akkulaufzeit nur okay

Langsames Aufladen Zum Testbericht Apple Watch Series 9

Die Einsteigerklasse: Apple Watch SE und Apple Watch SE (2022) im Vergleich

2022er-Modell 2021er-Modell Produkt Apple Watch SE (2022) Apple Watch SE Abbildung Technische Daten 40 mm / 44 mm

Retina LTPO-OLED-Display

368 x 448 Pixel (44 mm)

324 x 394 Pixel (40 mm)

GPS oder GPS + LTE

Apple S8

Pulssensor, Notfall SOS,

neue Sturz-/Unfallerkennung

Bluetooth 5.0, WLAN

32 GB Speicher 40 mm / 44 mm

Retina LTPO-OLED-Display

368 x 448 Pixel (44 mm)

324 x 394 Pixel (40 mm)

GPS oder GPS + LTE

Apple S5

Pulssensor

Bluetooth 5.0, WLAN

32 GB Speicher Zum Testbericht Apple Watch SE 2 – zum Test Noch nicht bewertet Zum Angebot* Affiliate Angebot Apple Watch SE

Die Watch-SE-Modelle sind die erschwinglichen Optionen mit einem Startpreis von gerade einmal 249 Euro für das aktuelle Modell von 2022. Die Erschwinglichkeit steht jedoch nicht im Widerspruch zur Leistung. Die neueste Version ist mit dem S8 SiP (System in Package) ausgestattet, das auch in der Watch Series 8 von 2022 verwendet wurde.

Beide Versionen der Apple Watch SE bieten den Energiesparmodus / © nextpit

Ein Großteil des Funktionsumfangs bleibt damit gleich, einschließlich der Funktionen, die wir bereits von den teureren Modellen kennen: Emergency SOS und die neue Unfallerkennung sind auch auf der Apple Watch SE von 2022 verfügbar. Eine EKG- oder Blutsauerstoffmessung ist allerdings nicht am Start.

Zusammenfassung Kaufen Apple Watch SE (2022) Pro Fühlt sich gut an am Handgelenk

Nahtlose Integration mit dem iPhone

Bietet die wichtigsten Funktionen der Apple Watch

Eine breite Palette an Fitnessfunktionen

Integriertes GPS (lasst das iPhone zu Hause)

3 Monate Fitness+ inklusive

Erschwinglicher Preis Contra 90 Minuten zum Aufladen von 0 auf 100%

Netzadapter nicht in der Verpackung enthalten

Keine Staubschutzklasse

Kein Always-on-Display (AoD) Zum Testbericht Apple Watch SE (2022)

Das ältere Modell von 2021 ist nicht mehr direkt bei Apple erhältlich, vereinzelt aber immer noch auf Online-Shops wie Amazon verfügbar. Nachdem zumindest im November 2023 der Preisunterschied zwischen der alten und der neuen Watch SE marginal ist, solltet Ihr lieber zum neuen Modell greifen.

Kaufberatung: Welche Apple Watch ist die beste?

So wählt Ihr Eure Apple Watch nach den Features aus

Fangen wir einfach mit der Ausschlussstrategie an: Könnt Ihr Euch vorstellen, auf ein Always-on-Display zu verzichten, auf das EKG- und das Blutsauerstoff-Feature sowie die Temperaturerkennung? In dem Fall könnt Ihr die Apple Watch SE schon mal abhaken. Das gilt auch, wenn Ihr von der Schnelllade-Funktion profitieren möchtet.

Aber auch zwischen der Series 10 und der neuen Ultra 2 gibt es Unterschiede, die darüber entscheiden können, welches Modell das richtige für Euch ist. Apple selbst adressiert ja auch die Apple Watch Ultra entsprechend, indem das Unternehmen Extremsportler und Abenteuer-Fans als Zielgruppe deklariert.

Seid Ihr also tatsächlich viel in der Natur zum Bergsteigen, Hiking oder für Extremsport unterwegs, profitiert Ihr von mehreren Funktionen der Apple Watch Ultra 2. Dazu gehört eine auf bis zu 36 Stunden verdoppelte Akkulaufzeit, eine frei belegbare Aktionstaste, eine Sirene und ein alles in allem größerer und robusterer Formfaktor als beim Standardmodell. Auch Taucher:innen dürften sich nicht nur wegen des Tiefenmessers, sondern auch wegen der Oceanic+-App auf das Spitzenmodell stürzen.

DoubleTap sei Dank: Die Apple Watch Ultra 2 könnt Ihr auch – anders als hier gezeigt – mit einer Hand bedienen. / © nextpit

Dadurch, dass die Ultra 2 nicht aktualisiert wurde, ist jetzt aber ein Sonderfall eingetreten: Das SoC in der regulären Apple Watch 10 ist somit jetzt moderner, leistungsstärker und effizienter als der Chipsatz im Premium-Modell. Da stellen sich uns zwei Fragen: Hat Apple das a) tatsächlich so beabsichtigt und b) ist dieser Leistungsunterschied im täglichen Gebrauch überhaupt spürbar?

So wählt Ihr Eure Apple Watch nach dem Preis aus

Neben den Funktionen dürfte es vor allem das Preisschild sein, welches Euch bei der Entscheidungsfindung hilft. 249 Euro werden für die Apple Watch SE aufgerufen, mindestens 449 Euro für die Apple Watch Series 9 und schließlich 899 Euro für die Apple Watch Ultra der zweiten Generation. Solltet Ihr oben beim Aufzählen der Funktionen festgestellt haben, dass Euch das alles nicht juckt, kommt vermutlich die SE in Frage.

Mit der Uhr steigt Ihr günstig ins Apple-Watch-Universum ein, habt einen S8-Prozessor und dank watchOS 11 auch alle grundlegenden Funktionen an Bord. Gelegentliches Laufen tracken, die neue Unfallerkennung, Notfall SOS und vieles mehr sorgt dafür, dass Ihr auch für 300 Euro rundum glücklich werden könnt.

Habt Ihr allerdings oben bestimmte Funktionen ausgemacht, auf die Ihr nicht verzichten wollt, müsst Ihr in den sauren Apfel beißen und eine der teureren Smartwatches erwerben. Ob es dann mit 499 Euro getan ist, oder ob Ihr sogar doppelt so viel hinblättert, bleibt Euch und Euren Ansprüchen überlassen. Hier solltet Ihr tatsächlich gut überlegen, ob Ihr tatsächlich glücklich werdet mit dem größeren Modell und dessen zusätzlichen Funktionen. Für den Großteil der Apple-Fans sollte die Apple Watch Series 10 nämlich locker ausreichen.

Apple Watch Studio

Seit dem Jahr 2019 bietet Apple sowohl in seinen Stores, als auch online auf seiner Webseite das sogenannte Apple Watch Studio an. Kundinnen und Kunden können dort jedes verfügbare Apple-Watch-Gehäuse mit allen verfügbaren Armbändern kombinieren. So lassen sich jede Menge Kombinationen erzeugen, so dass sich die Käuferinnen und Käufer ihre eigene, personalisierte Apple Watch zusammenstellen können.

Mit Apple Watch Studio stellt Ihr Euer Apple-Watch-Design nach Lust und Laune selbst zusammen. / © Apple (Screenshot: nextpit)

Software: watchOS 11

Das neueste Betriebssystem für die Apple Watch ist logischerweise watchOS 11. Es ist sowohl mit dem aktuellen Line-up als auch mit älteren Geräten kompatibel, angefangen mit der Watch Series 6.

watchOS 10 wurde mit der Einführung der Apple Watch Series 10 im September 2024 veröffentlicht und führte natürlich einige neue Features ein. Dazu gehört das Erkennen von Schlafapnoe dank Machine Learning. Aber auch die unten abgebildete Gezeiten-App ist neu am Start. Die Aktivitätenringe wurden aktualisiert und dadurch anpassbarer, und die Vitalwerte-Funktion komplett neu eingeführt.

Die Gezeiten-App in watchOS 11 bietet Gezeitendaten für sieben Tage sowie die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang für Küsten auf der ganzen Welt. / © Apple

Die Intensität Eurer Trainings habt Ihr mit der "Trainingsbelastung"-Funktion im Blick. Dazu kommen noch einige Tricks, die Eure Uhr noch personalisierbarer machen. Dazu gehören Stacks, die intelligenter passenden Kontext bieten sollen und eine dynamische Foto-Funktion fürs Display.

Alle Apple-Watch-Generationen auf einen Blick

Wer schon immer mal alle Apple Watches auf einen Blick sehen wollte, ist hier genau richtig. nextpit hat für Euch alle Modelle aufgeführt.

Apple Watch: Modellübersicht über die Jahre Jahr Modelle Highlights / Neuerungen 2024 Apple Watch Series 10 42 und 46 mm Größe, größeres Display

Dünneres Gehäuse, auch in Titan erhältlich

Schnellladen mit 80 Prozent Ladung binnen 30 Minuten

Erkennt Schlafapnoe 2023 Apple Watch Ultra 2 Handgestensteuerung: Double Tap, Digitale Krone, Taptic Engine

Siri auf dem Gerät

Erstes zu 100 Prozent klimaneutrales Apple-Device Apple Watch Series 9 Handgestensteuerung: Double Tap, Digitale Krone, Taptic Engine

Siri auf dem Gerät

Erstes zu 100 Prozent klimaneutrales Apple-Device 2022 Apple Watch Ultra 49 mm Größe

Dual-GPS

Temperaturerkennung

Notfall SOS

Tiefenmesser

Oceanic+

Sirene

Aktions-Taste Apple Watch Series 8 Temperaturerkennung

Unfallerkennung

Notfall SOS Apple Watch SE (2022) Temperaturerkennung

Unfallerkennung

Notfall SOS 2021 Apple Watch Series 7 Helleres Always-On-Display

Schnellladefunktion

Größeres Display

IPX6-Zertifizierung (Neben Wasser- auch Staubdichtigkeit) 2020 Apple Watch Series 6 Neues Always-On-Display

SpO2-Sensor Apple Watch SE Abgespecktes Modell ohne Always-On-Display, EKG und SpO2

SoC aus der Watch Series 5 2019 Apple Watch Series 5 Always-On-Display

Kompass 2018 Apple Watch Series 4 Größere Displays: 44 mm und 40 mm

EKG-Funktion 2017 Apple Watch Series 3 Kommt optional mit LTE (via eSIM) und kann auch ohne iPhone telefonieren

Höhenmesser 2016 Apple Watch Series 2 Mit Apple S2 erstmals ein Dual-Core-SoC in einer Apple-Watch

Keramik statt Gold bei 'Watch Edition'

IP68-Zertifizierung

GPS-Sensor Apple Watch Series 1 Leicht verbessertes SoC (780 statt 520 MHz) 2015 Apple Watch Allererste Smartwatch von Apple!

Zwei verschiedene Größen: 38 mm und 42 mm

Watch Edition mit Goldgehäuse für 18.000 Euro

Diese Bestenliste wurde am 11. September 2024 zuletzt mit den neuen Modellen und Infos zu watchOS 11 aktualisiert. Bestehende Kommentare wurden beibehalten.