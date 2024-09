Zugegeben: Die Vorstellung der neuen Apple-Smartwatches war in weiten Teilen langweilig. Die Apple Watch 10 hat ein paar Design-Updates und ein paar wirklich coole neue Funktionen bekommen. Bei der Watch Ultra 2 sind die Neuerungen aber derart gering, dass sie immer noch "Ultra 2" heißt. Was sich geändert hat – und was nicht, das lest Ihr in unserer Zusammenfassung der Apple-Watch-Neuerungen.

Design und Display: Kleine Verbesserungen

Die Apple Watch 10 feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit subtilen, aber wirkungsvollen Design-Updates. Sie verfügt jetzt über ein etwas größeres, fast randloses Display mit dünneren Rändern, das im Vergleich zu den Vorgängermodellen bis zu 30 % mehr Bildschirmfläche bietet, was die Lesbarkeit verbessern dürfte.

Die Apple Watch Series 10 hat das größte Display und das dünnste Design – das Display ist sogar minimal größer als jenes der Ultra 2. / © Apple

Das neue OLED-Display ist je nach Betrachtungswinkel bis zu 40 % heller, was die Lesbarkeit unter schwierigen Bedingungen verbessern soll. Als Ergänzung dazu hat Apple ein neues Zifferblatt eingeführt, das die Vorteile des größeren Displays voll ausnutzt und sich außerdem auch im Standby sekündlich aktualisiert.

Welche Uhr soll ich kaufen? Apple Watch 9, Ultra 2 und SE im Vergleich

Das neue OLED-Display ist bis zu 40 % heller, wenn man es von der Seite betrachtet. / © Apple

Die Watch 10 gibt es auch in neuen Aluminiumausführungen, darunter in den Farben Schwarz, Roségold und Silber. Apple will auch das Lautsprechersystem geschrumpft haben, um das ganze Gehäuse dünner zu machen – gleichzeitig sollen sich die Lautsprecher aber erstmals auch zum Musikhören eignen.

Außerdem führt die Series 10 eine Variante mit polierter Titanoberfläche ein, die 20 % leichter ist als die Modelle aus Edelstahl und in drei Farben erhältlich ist: Gold, Grau und Silber.

Die Titan-Modelle sind 20 % leichter als die Modelle aus Edelstahl. / © Apple

Die Apple Watch Ultra 2, die wir bereits im letzten Jahr getestet haben, hat eine zusätzliche Ausführung mit einer eleganten, mattschwarzen Oberfläche erhalten. Laut Apple besteht das Gehäuse zu 95 % aus recyceltem Titan ("Grade 5") und ist damit besonders widerstandsfähig und stabil, ohne dabei an Gewicht einzubüßen. Außerdem gibt es ein neues Ultra-Band, das vom klassischen, maritimen Milanaise-Stil inspiriert ist.

Die Apple Watch Ultra 2 bekommt ein Upgrade in Schwarz. / © Apple

Software und Funktionen: Gesundheit über alles

Sowohl die Series 10 als auch die Ultra 2 werden mit watchOS 11 ausgeliefert, das verbesserte Funktionen zur Gesundheitsüberwachung enthält.

Ein wichtiges Update der Apple Watch 10 ist die Erkennung von Schlafapnoe. Dieses Feature wurde entwickelt, um wiederholte Atemaussetzer während des Schlafs zu bemerken, was zu einer gestörten Erholung und langfristigen Gesundheitsproblemen führen kann.Apple zufolge werden schätzungsweise 80 % der Schlafapnoe-Fälle nicht diagnostiziert, was sich hiermit nun ändern soll.

Für die Schlafapnoe-Erkennung nutzt die Watch 10 den Beschleunigungsmesser, um Unregelmäßigkeiten bei der Atmung zu erfassen. Die dahintergeschalteten Algorithmen basieren – wie könnte es anders sein – auf maschinellem Lernen und wurden in einer großen klinischen Studie auf ihre Genauigkeit hin überprüft.

Die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe auf der Apple Watch 10 ist ein großes Update. / © Apple

Was die Fitness angeht, verfügt die Apple Watch 10 jetzt über einen eingebauten Tiefenmesser für Taucher und einen Wassertemperatursensor, die sie laut Apple "ideal zum Schnorcheln" machen. Die Oceanic Plus App von Hewish Outdoors verbessert die Schnorchel-Fähigkeiten, indem sie Tiefe, Richtung und andere wichtige Messwerte aufzeichnet. Die Gezeiten-App in watchOS 11 bietet Gezeitendaten für sieben Tage sowie die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang für Küsten auf der ganzen Welt.

Apple behauptet, dass der eingebaute Tiefenmesser und der Wassertemperatursensor die Apple Watch 10 ideal zum Schnorcheln machen. / © Apple

Für alle, die Outdoor- und Wassersport betreiben, bietet die Watch 10 darüber hinaus ein verbessertes Fitness-Tracking mit verbesserten Entfernungs-, Geschwindigkeits- und Routenkarten, die speziell für Kajakfahrer, Kanuten und Ruderer entwickelt wurden.

Für die Ultra 2 gibt es zwar keine eigenen neuen Softwarefunktionen, aber sie wird die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe zusammen mit allen anderen Updates erhalten, die mit watchOS 11 eingeführt werden.

Die Schlaf-Apnoe-Funktion wird auch für die Watch Ultra 2 verfügbar sein. / © Apple

Mehr Leistung dank neuem SiP

Die Apple Watch 10 erhält mit dem neuen S10-Chip ein Leistungsupgrade, das die Geschwindigkeit verbessern soll, insbesondere bei der Handhabung komplexer Health-Tracking-Funktionen und Apps. Außerdem nutzt der Chip fortschrittliche Transformer-Modelle für intelligente Funktionen wie Double Tap und unterstützt die Sturz- und Fallerkennung. Diese erkennen dank maschinellem Lernen spezielle Bewegungsmuster und Aufprallkräfte bei Unfällen wie Ausrutschen, Stolpern und Stürzen.

Das ist die Apple Watch Series 10 mit ihren Neuerungen auf einen Blick. / © Apple

Die Akkulaufzeitist immer ein wichtiger Faktor bei der Bewertung neuer Apple Watches. Bei der Series 10 geht es bei den Verbesserungen eher um die Energieeffizienz als um eine größere Batteriekapazität. Sie verfügt jetzt über eine größere, effizientere Ladespule, die in nur 30 Minuten 80 % Ladung liefert. Das reicht wohl endlich aus, um bei der Morgenroutine ausreichend Saft für den ganzen Tag zu tanken.

Preis und Verfügbarkeit: Wo und wann kann man die Watch 10 kaufen?

Der Preis der Apple Watch 10 beginnt bei 449 Euro für das Basismodell, für die Titanversion müsst Ihr mindestens 799 Euro zahlen. Die aktualisierte Ultra 2 mit ihren Premium-Funktionen und einem neuen, robusten Design liegt preislich auf ähnlichem Niveau – hier geht's bei 899 Euro los. Die Vorbestellungen beginnen heute, die Auslieferung erfolgt ab 20. September.

Erste Eindrücke

Die Apple Watch 10 entwickelt sich zu einem der präzisesten Wearables auf dem Markt – aber als Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen ist sie nicht gerade bahnbrechend. Für die fast 800 Millionen Menschen mit nicht diagnostizierter Schlafapnoe könnte die neue Erkennungsfunktion der Watch 10 jedoch ein Wendepunkt sein.

Ich bin immer noch neugierig auf den SpO2-Sensor der Series 10 und erwarte mehr Klarheit, sobald das Launch-Event zu Ende ist.

Was die Ultra 2 angeht, scheint Apples Entscheidung, sich auf eine Designverbesserung zu konzentrieren und nicht auf größere Funktionsverbesserungen, die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Was sonst gäbe es da noch hinzuzufügen? Jetzt warten wir auf die Iteration im Jahr 2025, die etwas wirklich Neues bringen könnte – wir drücken die Daumen für die Blutzuckerüberwachung.

Weitere Smartwatches, die zu Euren Bedürfnissen passen könnten, findet Ihr in unserer Liste der besten Android- und Apple-Smartwatches.

Jetzt würde ich gerne wissen, was Ihr von den neuen Apple Watches haltet. Wenn Ihr bereits eine Apple Watch habt, würdet Ihr dann die neuen Modelle kaufen? Wenn nicht, sagt mir, warum Eure aktuelle Smartwatch für Euch die bessere Wahl ist.