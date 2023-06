Apple Watch mit dem iOS-17-iPhone orten

Einer der netten Tricks, die der Apple Watch hinzugefügt wurde, war die Fähigkeit, ein verlorenes iPhone in Bluetooth-Reichweite anzupingen oder einen Ton abzuspielen. Apple hat offenbar eine ähnliche Funktion in iOS 17 aktiviert, die aber eher darauf abzielt, eine verloren gegangene Apple Smartwatch in einem gut ein seh- und hör-baren Bereich zu orten.