Apples neues MacBook Air: Mehr Power, kleinerer Preis

Tim Cook hatte recht: Es liegt wirklich was in der Luft. Nach der Vorstellung des iPad Air mit M3-Chip sind jetzt das MacBook Air und der Mac Studio an der Reihe. Die Gerüchte über Apples Standard für die meisten Laptop-Käufer haben sich bewahrheitet. Nach der Vorstellung des M4-Chips im vergangenen Jahr, war es fast garantiert, dass auch das Air diesen Chip über kurz oder lang erhalten würde. Überraschend sind hingegen die kleinen Detailverbesserungen und der reduzierte Preis.